(RAT UŽIVO) 'Amerika neće finansirati Putinov rat!'

UŽIVO:

17:33 - Bajden: Amerika neće finansirati Putinov rat!

Američki predsednik zabranio uvoz nafte i gasa iz Rusije. Kako je rekao u ovraćanju, Amerika neće finansirati Putinov rat u Ukrajini

#BREAKING/ #North_Press

Biden: I've decided to ban the import of #Russia’s oil and gas in consultation with allies, and the US will not fund Putin's war pic.twitter.com/0fTT2R3162