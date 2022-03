(RAT UŽIVO) Putin potpisao dekret o zabrani izvoza, SAD: Marijupolj potpuno opkoljen!

UŽIVO:

19:25 - Ruski predsednik potpisao dekret o zabrani izvoza

Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o primeni specijalnih ekonomskih mera u oblasti spoljne ekonomske delatnosti kako bi se osigurala bezbednost države.

On je naložio da se do 31. decembra uvede zabrana izvoza i uvoza iz Rusije proizvoda i sirovina čiji će spisak utvrditi vlada.

18:51 - SAD: Marijupolj potpuno opkoljen

Marijupolj na jugu Ukrajine sada je izolovala ruska vojska, iako ruske snage i dalje bombarduju grad i nisu u Mariupolju „na bilo koji značajniji način“, rekao je visoki zvaničnik američke odbrane.

Si-En-En je ranije javio da su stanovnicima Mariupolja danima bili isključeni voda i struja.

SAD takođe veruju da ruske snage još nisu ušle u Nikolajev, ključni grad koji bi mogao da se koristi kao deo koordinisanog napada na grad Odesu.

Ruske snage i dalje pokušavaju da napreduju ka gradovima Harkovu i Černigovu, ali se i dalje suočavaju sa ukrajinskim otporom i napreduju više u južnoj Ukrajini nego drugde u zemlji, rekao je američki zvaničnik.

17:33 - Bajden: Amerika neće finansirati Putinov rat!

Američki predsednik zabranio uvoz nafte i gasa iz Rusije. Kako je rekao u ovraćanju, Amerika neće finansirati Putinov rat u Ukrajini

