(RAT UŽIVO) PUTIN POTPISAO! Rusija najvila prekid vatre!

UŽIVO:

20:48 - Rusija najvila prekid vatre

Rusija je objavila privremeno primirje koje stupa na snagu sutra ujutro, javlja AFP. Radi se o prekidu vatre kako bi civili mogli izaći iz gradova. Uskoro bi trebalo biti poznato više detalja.

20:47 - Pentagon: Novi ruski konvoj ide ka Kijevu

Sjedinjene Američke Države saopštile su u utorak da novi ruski konvoj kreće sa severoistoka ka Kijevu, dok onaj koji se približava ukrajinskoj prestonici sa severa stoji već nekoliko dana.

„Želim da vam skrenem pažnju na činjenicu da oni počinju da pokušavaju da napreduju ka Kijevu sa severoistoka“, rekao je novinarima visoki zvaničnik Ministarstva odbrane. „Procenjujemo da su udaljeni oko 60 kilometara od grada“, precizirao je on, ali nije mogao da kaže koliko je vozila u koloni.

19:25 - Ruski predsednik potpisao dekret o zabrani izvoza

Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o primeni specijalnih ekonomskih mera u oblasti spoljne ekonomske delatnosti kako bi se osigurala bezbednost države.

On je naložio da se do 31. decembra uvede zabrana izvoza i uvoza iz Rusije proizvoda i sirovina čiji će spisak utvrditi vlada.

18:51 - SAD: Marijupolj potpuno opkoljen

Marijupolj na jugu Ukrajine sada je izolovala ruska vojska, iako ruske snage i dalje bombarduju grad i nisu u Mariupolju „na bilo koji značajniji način“, rekao je visoki zvaničnik američke odbrane.

Si-En-En je ranije javio da su stanovnicima Mariupolja danima bili isključeni voda i struja.

SAD takođe veruju da ruske snage još nisu ušle u Nikolajev, ključni grad koji bi mogao da se koristi kao deo koordinisanog napada na grad Odesu.

Ruske snage i dalje pokušavaju da napreduju ka gradovima Harkovu i Černigovu, ali se i dalje suočavaju sa ukrajinskim otporom i napreduju više u južnoj Ukrajini nego drugde u zemlji, rekao je američki zvaničnik.

17:33 - Bajden: Amerika neće finansirati Putinov rat!

Američki predsednik zabranio uvoz nafte i gasa iz Rusije. Kako je rekao u ovraćanju, Amerika neće finansirati Putinov rat u Ukrajini

#BREAKING/ #North_Press

Biden: I've decided to ban the import of #Russia’s oil and gas in consultation with allies, and the US will not fund Putin's war pic.twitter.com/0fTT2R3162