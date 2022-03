(UŽIVO) RAT U UKRAJINI 13. DAN - Otvoreni humanitarni koridori: Zelenski spreman da pregovara o Krimu?

Činjenice:

*Održana treća runda pregovora između Rusije i Ukrajine

* Dogovoren režim tišine za evakuaciju civila iz 5 ukrajinskih gradova

*Rusija objavila "listu neprijateljskih zemalja"

*Zelenski će se obratiti britanskim poslanicima

11:50 Ugrožen koridor iz Mariupolja?

Bacili molotovljev koktel na zgradu ruske agencije u Parizu: Zaharova objavila snimkeUkrajinske vlasti tvrde da Rusi ugrožavaju humanitarni koridor iz Mariupolja

11:11 Otvoren humanitarni koridor iz Mariupolja

Zamenik premijera Ukrajine Vereščuk rekao je da je humanitarni koridor počeo da radi na potezu Mariupolj-Zaporožje.

Prema poslednjim podacima, 30 autobusa je krenulo ka gradu koristeći humanitarni koridor.

11:05 Zelenski: Izgubio sam interesovanje po pitanju ulaska u NATO

10:47 Broj izbeglica dostigao dva miliona

Visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi rekao je da je broj izbeglica iz Ukrajine dostigao dva miliona.

10:29 "Vratimo se odnosima kao u vreme Hladnog rata"

Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi Rusija i SAD trebalo da se vrate odnosima iz Hladnog rata.

Kako navode, Rusija i SAD treba da se vrate "principu mirne koegzistencije kao što su to činile tokom Hladnog rata".

10:03 Militanti blokiraju izlaz iz Mariupolja?

Prema zvaničnicima DPR-a, militanti blokiraju izlaz civilima iz Mariupolja

10:00 Sa područja Kijeva evakuisano 150 ljudi

Prema rečima Olekseja Kulebe, guvernera regiona Kijeva, od 8.30 časova po našem vremenu do sada evakuisano je oko 150 ljudi.

09:47 Sve spremno za evakuaciju iz Irpina

Autobusi su spremni da evakuišu civile iz Irpina, nedaleko od Kijeva.

09:37 Zelenski spreman da pregovara o Krimu?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na pitanje o spremnosti da prizna Krim i nezavisnost Donjecke i Luganske republike odgovorio rečima da postoji „mogućnost da se o tome razgovara i pronađe kompromis o tome kako će ljudi tamo živeti“.09

09:30 Otvoreni humanitarni koridori

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf