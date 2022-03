NATO ČESTITAO DAN ŽENA SLIKOM PRIPADNICE UKRAJINSKE VOJSKE: Tviter bruji o ovim detaljima!

Tvit je propraćen nekim fotografijama. Ali izgleda da je tim za društvene mreže NATO-a napravio grešku koja pojačava argument Moskve da invazija na Ukrajinu ima za cilj „denacifikacija”.

Objavljena je fotografija sa pripadnicom ukrajinske vojske. Ali ona nosi amblem sa "Crnim suncem". „Crno sunce“ je naziv romana koji je napisao SS-ovac Vilhelm Landig u smislu trilogije romana o mitu o Tuli. Služio je kao pseudoreligijski simbol SS-a. „Crno sunce“ se i dalje koristi u međunarodnim desničarskim ekstremističkim krugovima. U Ukrajini je ovim simbolom okićen desničarski ekstremistički „puk Azov”.

All women and girls must live free and equal.



This international women’s day we think of the remarkable women of #Ukraine 🇺🇦. Their strength, bravery and resilience are symbolic of the spirit of their nation #IWD2022 pic.twitter.com/eatO4LDggh