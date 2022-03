(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - 14 DAN: Najavljen novi prekid vatre? Zakazan i važan SASTANAK!

Juče je zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk rekla je da je 5.000 ljudi, uključujući 1.700 stranih studenata, evakuisano iz Sumija, jednog od 5 gradova u kojima je za juče bio najavljen režim tišine za izlazak civila.

U danu za nama, američki predsednik Džo Bajden obratio se naciji i rekao da se uvodi zabrana za uvoz ruske nafte i gasa i drugih energenata u SAD. Naveo je da ovaj potez znači da su SAD zadale "još jedan snažan udarac" Putinovom rukovodstvu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je izgubio interesovanje po pitanju ulaska Ukrajine u NATO. On se danas obratio britanskim poslanicima što je prvi put da se strani lider direktno obraća britanskim poslanicima, pa ga zato mnogi nazivaju istorijskim.

Predsednik Kine Si Đinping razgovarao je sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Olafom Šolcom oko situacije u Ukrajini. On je u razgovoru sa Makronom i Šolcom rekao da treba poštovati suverenitet svih zemalja, kao i bezbednosne zabrinutosti svake zemlje.

IZ SATA U SAT:

7:21 Sastanak u Turskoj!

Ruski i ukrajinski ministri spoljnih poslova, Dmitrij Lavrov i Dmitro Kuleba, sastaće se u Antaliji. To će biti prvi put da se nađu oči u oči od početka invazije.

6:11 "Izgubljen je kontakt sa Černobiljem"

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju saopštila je da je izgubila kontakt sa sistemima Černobilja i da nuklearna elektrana više ne šalje podatke.

"Prenos podataka na daljinu, koje emituju bezbednosni sistemi, izgubljen je. Trenutno istražujemo status ovakvih sistema na drugim lokacijama u Ukrajini", saopštio je generalni direktor te agencije, Rafael Mariano Grosi.

5:36 Dirljiv snimak iz Odese

Don't worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK

Na mrežama se pojavio snimak čuvara barikade ispred zgrade opere u Odesi. Stražari, verovatno članovi vojnog orkestra, sviraju pesmu Bobina Mekferina "Don't worry, be happy".

5:34 Najavljen novi prekid vatre

Rusija je najavila da će novi prekid vatre biti na snazi od srede u deset sati po lokalnom vremenu, odnosno osam po našem, kako bi civili mogli da napuste pet gradova u Ukrajini.

5:31 Eksplozije u Kijevu

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.