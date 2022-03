(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - 14. DAN! ZA '48 SATI MOŽE DOĆI DO CURENJA RADIJACIJE?' EU uvela nove sankcije Rusiji

- Juče je zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk rekla je da je 5.000 ljudi, uključujući 1.700 stranih studenata, evakuisano iz Sumija, jednog od 5 gradova u kojima je za juče bio najavljen režim tišine za izlazak civila.

- U danu za nama, američki predsednik Džo Bajden obratio se naciji i rekao da se uvodi zabrana za uvoz ruske nafte i gasa i drugih energenata u SAD. Naveo je da ovaj potez znači da su SAD zadale "još jedan snažan udarac" Putinovom rukovodstvu.

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je izgubio interesovanje po pitanju ulaska Ukrajine u NATO. On se danas obratio britanskim poslanicima što je prvi put da se strani lider direktno obraća britanskim poslanicima, pa ga zato mnogi nazivaju istorijskim.

- Predsednik Kine Si Đinping razgovarao je sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Olafom Šolcom oko situacije u Ukrajini. On je u razgovoru sa Makronom i Šolcom rekao da treba poštovati suverenitet svih zemalja, kao i bezbednosne zabrinutosti svake zemlje.

15:23 Ministri energetike G7 sutra za istim stolom

Za sutra zakazan hitan sastanak ministara energetike G7.

15:15 Ukrajina tvrdi da je blokiran jedan konvoj za evakuaciju

Gradsko veće Buče, severno od Kijeva, optužilo je ruske snage da blokiraju evakuaciju ljudi kroz dogovoreni koridor za evakuaciju.

- Okupatori ometaju evakuaciju. Trenutno je 50 autobusa blokirano od strane ruske vojske na parkingu: ne daju prolaz koloni. U toku su pregovori o oslobađanju saobraćaja - navodi gradsko veće u kratkom postu na Fejsbuku.

14:41 Šolc: Nećemo slati avione Ukrajini

Nemački kancelar rekao da će nastaviti finansijski da pomažu Ukrajinu, ali da neće isporučivati vojne avione.

14:17 Uništen ruski brod koji je učestvovao u napadu na Zmijsko ostrvo?

Ruski ratni brod koji je prošlog meseca napao ukrajinsko Zmijsko ostrvo navodno je uništen. Ukrajinski vojni izvori rekli su za britanski Tajms da je patrolni brod pogođen ukrajinskim raketama u ponedeljak rano ujutru po lokalnom vremenu.

Ove informacije nije zvanično potvrdila ukrajinska vojska, niti se oglasila ruska strana.

13:38 Kuleba: Prekinite vatru da bi Černobilj dobio struju

Ukrajinski šef diplomatije pozvao je na prekid vatre kako bi se omogućile popravke i obnovilo snabdevanje nuklearne elektrane u Černobilju električnom energijom.

Dmitro Kuleba je upozorio da rezervni dizel generatori u nuklearnoj elektrani Černobilj imaju kapacitet od 48 sati. Nakon toga, rashladni sistemi skladišta istrošenog nuklearnog goriva će prestati, zbog čega će curenje radijacije biti neizbežno.

13:23 Moravijecki: Samo ceo NATO može da odluči o slanju aviona

Samo sve države članice NATO mogu da donesu odluku o upućivanju borbenih aviona u Ukrajinu, izjavio je danas poljski premijer Mateus Moravijecki tokom posete Beču.

- Nismo doneli odluku da sami snabdemo avionima Ukrajinu, zato što to mora biti odluka celog NATO-a - rekao je Moravijecki.

12:18 Kremlj: Ovo je ekonomski rat

Portparol Kremlja je rekao da SAD vodi ekonomski rat protiv Rusije.

- Sjedinjene Države su nesumnjivo objavile ekonomski rat Rusiji i vode ovaj rat. Da, de fakto je tako - rekao je Peskov.

12:00 Ukrajina zabranila izvoz pšenice, šećera i mesa

Ukrajinska vlada će zabraniti izvoz ključnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući pšenicu, kukuruz, žitarice, so i meso...

11:36 Borelj: Nove sankcije biće usmerene na preko 100 pojedinaca

Nove sankcije EU protiv Rusije biće usmerene na oko 100 pojedinaca, izjavio je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

- Moramo da nastavimo da povećavamo pritisak kroz opcije koje imamo. Države članice rade na novom paketu sankcija koji uključuje oko 100 ljudi odgovornih na različitim nivoima vlasti više ekonomskih sankcija. Nadam se da će ovaj paket biti usvojen pre kraj današnje sednice - rekao je Borelj.

10:55 Lider Čečenije okačio snimak njegove vojske

Lider ČečenijeRamzan Kadirov tvrdi da desetine hiljada čečenskih dobrovoljaca žele da odu u rat u Ukrajinu. Prema rečima čečenskog vođe, njegove trupe su spremne za rat u Ukrajini.

Ranije je Ramzan Kadirov rekao i da su predstavnici njegove porodice spremni da učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

10:07 Visoka delegacija SAD posetila Karakas

Venecuela je oslobodila dvojicu zatvorenih američkih državljana kao gest dobre volje prema vašingtonskoj administraciji američkog predsednika Džozefa Bajdena nakon posete Karakasu visoke delegacije SAD. Vikend poseta američke delegacije fokusirala se ne samo na sudbinu zatočenih Amerikanaca, već i na mogućnost ublažavanja američkih sankcija članici OPEK-a kako bi se popunio jaz u snabdevanju naftom, jer je Bajdenova administracija odlučila da SAD uvedu zabranu uvoza iz Rusije.

Oslobođen je Gustavo Kardenas, jedan od šestorice direktora naftne kompanije "Citgo" uhapšenih 2017. i osuđenih po optužbama za koje vlada SAD kaže da su izmišljene. Drugi je bio Amerikanac sa Kube, Horhe Alberto Fernandez, pritvoren zbog nepovezanih optužbi.

09:27 Britanci zaplenili ruski avion?

Ministar saobraćaja Velike Britanije Grant Šaps rekao da je zaplenjen jedan avion, za koji se veruje da je ruski i da će sada biti sprovedena istraga o njegovom vlasništvu.

- Postoji jedna letelica na zemlji u Farnborou, koju sam u suštini zaplenio dok sprovodimo dalje istrage, poslednjih nekoliko dana - rekao je on za BBC.

09:24 Jaka eksplozija u centru Luganska

Za sada nema informacija šta se dogodilo, kao ni da li ima povređenih.

09:13 Kina: NATO tenzije između Rusije i Ukrajine gura do "tačke pucanja“

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan pozvao je SAD da ozbiljno shvate zabrinutost Kine i izbegnu podrivanje njenih prava ili interesa u rešavanju situacije u Ukrajini i veza sa Rusijom.

On je optužio NATO da tenzije između Rusije i Ukrajine gura do "tačke pucanja“

09:00 Rusija sprema odgovor na sankcije Zapada

Rusija je upozorila da radi na širokom odgovoru na zapadne sankcije za koji tvrdi da bi bio „brz“ i da će se osetiti u najosetljivijim oblastima.

08:53 Strani dobrovoljci mogu da dobiju ukrajinsko državljanstvo

Strani dobrovoljci koji su došli u Ukrajinu da je brane od ruskog napada, moći će da dobiju ukrajinsko državljanstvo ako to budu želeli, izjavio je danas prvi zamenik ministra unutrašnjih poslova Jevgenij Jenjin.

8:22 Rusija došla u posed ukrajinskih planova

Predstavnik Ministarstva odbrane Ruske Federacije genreal-major Igor Konašenkov saopštio je da je Rusija došla u posed ukrajinskih planova za napad na Donbas.

"Dokumenti Nacionalne garde Ukrajine koji potvrđuju pripremu Kijeva za ofanzivnu operaciju u Donbasu u martu došli su u posed ruske vojske", rekao je danas novinarima zvanični predstavnik ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

8:07 Uništena ruska vojna kolona kod Černigoja

Jedan tenk T-80BMV je napušten, nekoliko kamiona uništeno i ostavljeno jedno PVO vozilo tipa Osa u blizini Černigoja. Kako je saopštila ukrajinska vojska napad je izvela jedna teritorijalna jednica.

7:21 Sastanak u Turskoj!

Ruski i ukrajinski ministri spoljnih poslova, Dmitrij Lavrov i Dmitro Kuleba, sastaće se u Antaliji. To će biti prvi put da se nađu oči u oči od početka rata.

6:11 "Izgubljen je kontakt sa Černobiljem"

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju saopštila je da je izgubila kontakt sa sistemima Černobilja i da nuklearna elektrana više ne šalje podatke.

"Prenos podataka na daljinu, koje emituju bezbednosni sistemi, izgubljen je. Trenutno istražujemo status ovakvih sistema na drugim lokacijama u Ukrajini", saopštio je generalni direktor te agencije, Rafael Mariano Grosi.

5:36 Dirljiv snimak iz Odese

Na mrežama se pojavio snimak čuvara barikade ispred zgrade opere u Odesi. Stražari, verovatno članovi vojnog orkestra, sviraju pesmu Bobina Mekferina "Don't worry, be happy".

5:34 Najavljen novi prekid vatre

Rusija je najavila da će novi prekid vatre biti na snazi od srede u deset sati po lokalnom vremenu, odnosno osam po našem, kako bi civili mogli da napuste pet gradova u Ukrajini.

5:31 Eksplozije u Kijevu

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.