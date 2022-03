BOCAN HARČENKO: Jednoga dana biće potpuno jasno da mi nismo krivi, već da smo samo tražili pravdu za ruski narod

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko govorio je o tome kako je Amerika zabranila uvoz ruskog gasa, nafte i uglja, kako Britanija postepeno uvodi sankcije Rusiji i mnogim drugim temama.

- Pre svega želim da kažem da je civilno stanovništvo u Ukrajini je bio pod bombama više od 8 godina, vršen je genocid nad njima. Svako želi da zna realnu sliku događaja. Svako u Srbiji zna istoriju sukoba i ko je kriv. Sve zato što su to sve preživelu dok su bili u Jugoslaviji - rekao je Harčenko na pitanje šta se dešava u Ukrajini.

- Rusija je tražila, a to nije tajna političko rešenje problema. Poslednjih meseci imali smo diplomatske napre i tražili najbolje rešenje za sve. Naročito u oblastima Donjecka i Luganska. Tražili smo posebne garancije za Ruski narod - rekao je ambasador Rusije.

Ambasador Rusije istakao je da je Moskva tražila zaštitu i poseban tretman za pomenute oblasti i demilitarizaciju tih delova od neonacista u Ukrajini, ali da to vlasti u Kijevu nisu hteli da prihvate.

- Sada samo čujemo optužbe na račun Rusije da smo krivi, ali jednoga dana kasnije biće potpuno jasno da mi nismo krivi, već da smo samo tražili pravdu za ruski narod i neutralizaciju te oblasti. Učinili smo sve da zaštitimo svoj narod - rekao je Bocan Harčenko.

On je rekao da će narod koji sada živi tamo da će i nakon Ruske intervencije nastaviti da živi tamo i da to tako mora da bude.

- Mi nećemo da ostavimo pustoš i praznu zemlju kao što je to Amerika radila u Iraku i drugim mestima. Taj narod treba da ostane da živi tamo i živeće kao što je i do sada. Samo želimo da zaštirimo naš narod i to je za Rusiju najvažnije - rekao je Bocan Harčenko.

- Pre svega želim da kažem i da razjasnim jednu stvar kada je u pitanju koriščenja termina paravojnih jedinica koje navodno ratuju u Ukrajini. Znate sve te neonacističke jedinice su u sastavu regularne Vojske Ukrajine ili policije ili kao deo specijalne jedinice deluju na terenu. Ovo je zaista važno da se naglasi. Vlast u Ukrajini je prožeta neonacizmom i uopšte nije važno ko je predsednik ili ko je na vlasti, najveći uticaj imaju baš ti neonacisti - rekao je ambasador Rusije.

Kada su u pitanju mediji, ambasador Rusije kaže da svako ima pravo da kaže šta želi. "Nekada su svi bili stručnjaci za virus, danas svi znaju sve o ratu u Ukrajini".

- Najvažnije je i da kažemo da danas upravo oni neonacisti ne žele da prpuste ljude kroz koridore, kako bi se oni spasili. Oni koriste ljude kao živi ljudski štit. Neonacisti su dakle vlast, a posle ovoga sve je jasno ko su oni i šta su. Sve to povećava zabrinutost, ali i informacije koje dobijamo o navodnom postojanju plana o provokacijama ruske vojske u blizini nuklearnih stanica - otkrio je Bocan Harčenko.

