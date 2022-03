U POTPUNOSTI SE GASI PORŠE! Zaustavljaju proizvodnju automobila zbog situacije u Ukrajini!

Zbog eskalacije sukoba u Ukrajini, nemačka autoindustrija je pod dodatnim iskušenjima. Nakon krize uzrokovane nestašicom poluprovodnika, novonastala situacija u Ukrajini u potpunosti je narušila snabdevanje delovima.

Posebno je pogođena Volkswagen grupa, koja je zbog nestašice delova već krenula s obustavama u proizvodnji pojedinih delova, pa i modela automobila. Porsche nije ostao pošteđen pa će tokom ovog meseca postupno gasiti proizvodnju svojih modela, što bi uskoro moglo značiti i potpuni prekid proizvodnje.

Doduše, verovatno govorimo o privremenom prekidu proizvodnje, ali to će sasvim sigurno produbiti probleme s ponudom automobila na tržištu. S druge strane, daljnja eskalacija sukoba može značiti i duži prekid proizvodnje jer se trenutno ne zna kako bi se mogli premostiti problemi s snabdevanjem iz ratom zahvaćenih područja.

Read an article on factory closures due to the continued supply chain pressure in the automotive space. Shortly after, a friend in the loop sent me this… what this could mean for Porsche production… imagine VW Group, BMW, Mercedes’… 😳 used cars about to get even more pricey! pic.twitter.com/O263JS3O7h