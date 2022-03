ŠTA OTEŽAVA SUSRET PUTINA I ZELENSKOG? Postoje dva razloga!

Ukrajinci napuštaju pet velikih gradova kroz humanitarne koridore i njihov broj je od početka invazije premašio dva miliona. Minus od čak 20 stepeni celzjusovih ispod nule pogoduje kretanju ruskih trupa, ali ne i izbeglicama čiji je transport usporen.A sinoć se ponovo obratio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski između ostalog rekavši da je spreman na dijalog s Rusijom o statusu Krima i regiona Donjeck i Lugansk.

O najnovijim dešavanjima u vezi sa ukrajinskom krizom govorili su Uroš Babić iz Centra za strateške analize i Milisav Paić, karijerni diplomata i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga.

Podsetimo, kinesko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od SAD da obelodane sve informacije vezane za bio laboratorije u Ukrajini.

- Kina kao velika sila želi da izbegne veće razmere krize i rata. Kina pokušava da balansira. Kina vešto koristi ovu situaciju da iskoristi maksimanu korist u svoju dobit. A isti tako pokušava da bude most između Rusija i ostatka. Kini je stalo da se ovaj sukob što pre okonča i čitavom Zapadu zbog ekonomski posledica - rekao je Uroš Babić iz Centra za strateške analize.

Uroš Babić iz Centra za strateške analize misli da se sukob u Ukrajini neće rešiti skoro.

- Ima sumnji da sukob, pošto je već prošlo dve nedelje, može ući u dugoročne staze, u smislu da se neće okončati što pre kako neki pominju iz razloga što je Rusija duboko zašla u čitav sukob u Ukrajini. Bilo kakvo povlačenje ruske vojske ili Vladimira Putina iz Ukrajine trenutno značilo bi njegov lični poraz. On neće dozvoliti bilo kakvo povlačenje. U slučaju i da Rusi osvoje Ukrajinu, da promene režim i postave svoje ljude, velika je verovatnoća da može doći do gerilskog rata - rekao je Babić.

Milisav Paić, karijerni diplomata i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga misli da neće doći do direktnog susreta Putina i Zelenskog, ali i dodaje da Zapad vodi, kako kaže, proksi rat i protiv Rusije, ali i protiv Kine.

- Ne verujem da može da dođe do skorog susreta između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Prvo, mislim da Putin nije zainteresovan za tu vrstu razgovora, a drugo, Putin Zelenskog ne smatra nekim suverenim šefom države Ukrajine, on ga više smatra marionetom Zapada. Zelenski ima direktnu telefonsku liniju sa predsednikom Amerike Džozefom Bajdenom, obratio se putem video linka u Britanskom parlamentu. Iza svega što se događa u Ukrajini je ustvari jedan proksi rat u kome to nije sukob između Rusije i Ukrajine. Ovde se radi između Zapada i Rusije, gde Zapad ne učestvuje direktno sa svojim ljudima, ali koje ima za cilj da oslabi Rusijeu politički, moralno i vojno. Zapadu ne odgovara kraj sukoba. Njima više odgovara da se sukob produži, i da se Rusija izoluje od Evrope i da to podstakne unutrašnje promene protiv Putina. Međutim, ovo sve nije upereno samo protiv Rusije, već i protiv Kine - rekao je Milisav Paić, karijerni diplomata i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga.