(UŽIVO) 15. DAN SUKOBA U UKRAJINI - MAKRON: U narednih 48 sati ću razgovarati sa Putinom

Nastavlja se se specijalna operacija Oružanih snaga Rusije u Ukrajini. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov sastaće se danas sa ukrajinskim kolegom Dmitrijem Kulebom u Antaliji. Humanitarni koridori koje je Rusija dogovorila sa Ukrajinom i dalje na snazi.

18:07 Makron najavio da će u narednih 48 sati razgovarati sa Putinom



Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je da će u narednih 48 sati ponovo razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Jutros sam sa nemačkim kancelarom Šolcom razgovarali sa Putinom. Planiram da se u narednih 48 sati ponovo čujem sa njim - rekao je Makron na otvaranju samita u Versaju.

On je rekao da namerava da postigne prekid vatre u Ukrajini i da pronađe način da okonča sukob.

18:01 Šefovi vlada članica EU stižu na neformalni sastanak u Versaj



Lideri država članica EU održaće neformalni sastanak u Versaju a jedna od tema biće i jačanje odbrambenih kapaciteta EU. Lideri će takođe raspravljati i o smanjenju energetske zavisnosti od EU, posebno od gasa, nafte i uglja i stvaranja snažnije ekonomske baze.

17:53 Rusija negira napad na dečju bolnicu u Mariupolju

17:12 Hejns: Ukrajina nema biološko i nuklearno oružje



Direktorka Nacionalne obaveštajne službe Avril Hejns rekla je da Ukrajina nema biološko i nuklearno oružje, a pomoć u istraživanju SAD su pružile samo u kontekstu bioodbrane.

- Postoji više od 12 biolaboratorija u Ukrajini koje se bave biobezbednošću i odgovorom na javno zdravlje. Mislim da američka vlada pruža pomoć, ili je barem pružala u prošlosti u kontekstu biološke bezbednosti - rekao je Hejns na saslušanju Senatskog obaveštajnog odbora.

17:05 Šreder išao da se vidi sa Putinom na zahtev Ukrajine?

Nemački list Velt objavio je da je bivši nemački kancelar Šreder na zahtev Ukrajine otišao u Rusiju kako bi se sastao sa Putinom. Ranije je magazin Politiko, pozivajući se na svoje izvore, objavio da Šreder namerava da se sastane sa Putinom kako bi pokušao da diplomatskim putem reši sukob u Ukrajini



16:43 Ukrajinka Ina se iz Zrenjanina bori za svoju porodicu u Ukrajini



Ina Sučkova, rođena Ukrajinka koja živi u Zrenjaninu, poslednje dve nedelje, koliko traje rat u Ukrajini, vodi borbu za svoju porodicu i prijatelje koji dane provode u skloništima u Kijevu i drugim gradovima.

16:26 Rusija: Nuklearni rat bi značio kraj civilizacije



Nuklearni rat je nemoguć, saopštio je Igor Višnjevetski, zamenik direktora odeljenja za kontrolu naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Rusko ministarstvo je odbacilo optužbe da su granatirali područje koje je dovelo do nestanka električne struje u Černobilju.

16:17 Rusija uvela moratorijum na zakazane kontrole poslovanja do kraja godine



16:10 Mediji: Nemačka vlada nije koordinisala sastanak Putina i Šredera



Nemačka vlada nije umešana u organizovanje sastanka bivšeg kancelara Šredera i ruskog predsednika Putina, prenose mediji citirajući izvore bliske vladi.

16:07 Crveni krst: Ljudi u Mariupolju se tuku za hranu



Član Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Saša Volkov opisao je jezive scene iz Mariupolja. U ovom gradu danima neka struje, vode, električne energije i interneta, a ljudi su svakodnevno suočeni sa napadima.

- Ljudi su počeli da napadaju jedi druge zbog hrane - rekao je Volkov.

On je zatim dodao da u ovom gradu neki ljudi još uvek imaju hrane, ali se ne zna koliko će im te zalihe potrajati.

15:50 Belorusija obnovila napajanje nuklearne elektrane u Černobilju?

Rusko ministarstvo energetike saopštilo je da su danas stručnjaci u Belorusiji obnovili snabdevanje električnom energijom nuklearnu elektranu u Černobilju.

Ukrajina je juče pozvala Rusiju da ispoštuje privremeni prekid vatre kako bi se popravio dalekovod do Černobilja, upozoravajući da bi radijacija mogla da procuri ukoliko se napajanje strujom ne uspostavi.

15:43 Putin potkačio Zapad

Ruski predsednik Vladimir Putin se opet oglasio i rekao da Zapad pokušava da okrivi Rusiju "za sopstvene greške". Pročitajte celu Putinovu izjavu!

15:42 Goldman Saks napušta Rusiju

Goldman Saks postala je prva veća banka sa Vol Strita koja obustavlja poslovanje u Rusiji.

"Obustavljamo svoje poslovanje u Rusiji uz puno poštovanje regulative", kratko je saopštila ova banka.

15:29 Redovi za točenje goriva u Parizu

Ukrajinski operater gasovoda upozorio je na pretnju evropskim zalihama gasa, nakon dolaska ruske vojske na par kompresorskih stanica, iako nije bilo neposrednih znakova prekida tokova robe, preneo je danas FT.

Rusija je vodeći evropski snabdevač gasom i skoro trećina ruskog uvoza ili 41,6 milijardi kubnih metara gasa je prošle godine došlo preko Ukrajine. Evropa se oslanja na Rusiju za 40 odsto svojih potreba za gasom.

Pogledajte redove za točenje goriva u Parizu:

15:27 Šreder na sastanku sa Putinom u Moskvi?

Gerhard Šreder, bivši nemački kancelar, danas je u poseti Moskvi radi razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi Politiko.

On dolazi u posetu sa namerom da održi pregovore o posredovanju sa Putinom kako bi se okončao rat u Ukrajini, kaže Politiko, pozivajući se na "izvore upoznate sa tom materijom".

15:14 Švajcarci zatvorili nebo do kraja marta

Švajcarsko nebo ostaće zatvoreno za ruske avione do kraja marta, a moguće je da će odluka biti i produžena.

14:56 Zelenski potpisao zakon o prinudnom oduzimanju ruske svojine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o prinudnom oduzimanju objekata u svojini Rusije i njenih rezidenata na teritoriji Ukrajine.

Prema odredbama zakona, prinudna zaplena objekata svojine Ruske Federacije i njenih državljana u Ukrajini vrši se bez ikakve nadoknade.

13:38 Kamala Haris i Andrzdej Duda se sastali u Varšavi

Potpredsednica SAD Kamala Haris i poljski predsednik Andrzej Duda u Varšavi održali su konferenciju za novinare o stanju u Ukrajini.

- Održali smo sastanak američke i poljske delegacije. Razgovarali smo o svim bitnim temama, a ja sam istakao koliko je bitno, i zahvalio sam za poziciju koju je zauzeo predsednik SAD, za ovakvo nametanje efikasnih sankcija protiv Ruske Federacije. Te sankcije deluju. Zahvalio bih na potpori i humanitarnoj pomoći koja se dostavlja Ukrajini - rekao je Duda nakon sastanka.

13:13 - Razgovarali Putin, Makron i Šolc

Vladimir Putin, Emanuel Makron i Olaf Šolc razgovarali su telefonom o Ukrajini, potvrdio je Kremlj.

Šolc i Makron su od Putina tražili hitan prekid vatre.

12:15 - Lukašenko i Putin sutra u Moskvi

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko planira da se sutra sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, prenose strani mediji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da će Putin i Lukašenko održati razgovore u petak.

10:57 Završen sastanak Lavrova i Kulebe: Da li je postignut neki dogovor?

Šef ukrajinske diplomatije Dmitrij Kuleba izjavio je da tokom susreta sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom nije postignut dogovor o prekidu vatre.

Lavrov je posle trilateralnog sastanka izjavio da Ukrajina razmatra ruski predlog za rešenje konflikta, Rusija čeka odgovor.

10:52 EU dostigla limit sa ekonomskim sankcijama

Evropska unija dostigla je granicu svojih mogućnosti u pogledu finansijskih sankcija protiv Rusije, rekao je Žozep Borelj.

- Što se tiče finansijskih sankcija, naravno, uvek može da se ide dalje, ali mi smo već dostigli granice, učinili smo sve što smo mogli - rekao je Borelj.

10:32 Zelenski ponovo razgovarao sa Šolcom

Predsednik Ukrajine saopštio da je obavio još jedan razgovor sa nemačkim kancelarom.

- Razgovarali smo o toku mirovnih pregovora. Naglasio sam važnost povećanja odbrambene podrške za Ukrajinu i pritiska sankcija na Rusiju. Pokrenuto je i pitanje članstva Ukrajine u EU uoči neformalnog samita lidera Evropske unije - napisao je Zelenski na Tviteru.

09:01 Ukrajina otvorila sedam humanitarnih koridora

Ukrajina je otvorila sedam humanitarnih koridora, uključujući jedan iz Mariupolja, usred izveštaja da su ruske trupe zauzele delove grada. Guverner Sumija je rekao da tri kolone evakuisanih odlaze nakon dogovora o prekidu vatre.

8.45 Novi snimak ruskih helikoptera u akciji

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak uništavanja utvrđenih objekata u Ukrajini jurišnim helikopterima Mi-28 i Ka-52.

8.24 Počeo sastanak Lavrova i Kuleba

U Antaliji počeo sastanak ministara inostranih poslova Rusije i Turske. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastali su se u Antaliji kako bi, na poziv Edrogana, razgovarali o ratu u Ukrajini.

8:22 - Rusija napušta Savet Evrope

8:01 Ukrajinska vojska kod Kijeva uništila 5 tenkova

7:42 Okršaj kod Borovarija uništena ruska oklopna kolona

7:20 - Zelenski:Direktnim dijalogom sa Putinom moze se resiti sukob

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je da se trenutni sukob u Ukrajini može rešiti samo kroz direktan dijalog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Stvar nije u tome šta ja mogu da pružim. Moj cilj u bilo kakvim pregovorima je da okončam rat sa Rusijom", rekao je Zelenski u intervjuu za nemački "Bild", odgovarajući na pitanje da li je spreman da prizna nezavisnost Donbasa i Krima.

"Spreman sam da preduzmem određene korake za okončanje rata. Kompromisi se mogu praviti, ali oni ne smeju značiti izdaju moje zemlje", poručio je ukrajinski predsednik i dodao da bi i druga strana trebalo da bude spremna na kompromise.

6:20 -Lavrov doputovao u Antaliju, danas triletaralni sastanak

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Antaliju, gde će se uz posredovanje Turske održati trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Rusije, Ukrajine i Turske, javlja Anadolija.

Šef ruske diplomatije zajedno je s ruskom delegacijom sleteo na aerodorm u Antaliji, a očekuje se i dolazak ukrajinskog ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebe.

Lavrov, Kuleba i njihov turski kolega Mevlut Čavušoglu održaće sutra trilateralni sastanak u salonu u kojem su se u okviru Samita G-22 sastali svetski lideri poput bivšeg američkog predsednika Baraka Obame i ruskog predsednika Vladimira Putina.

6:27 - Ministri G7 o smanjenju zavisnosti od ruske nafte

Ministri energetike iz zemalja članica Grupe sedam (G7) sastaće se danas da bi razgovarali o tome šta Zapad još može da učini da smanji svoju zavisnost od ruske nafte i gasa, izjavio je britanski ministar za poslovanje Kvasi Kvarteng.

Britanija je prethodno najavila da će postepeno ukinuti uvoz ruske nafte i naftnih derivata do kraja ove godine i razmotriti zabranu uvoza ruskog prirodnog gasa, prenosi agencija Rojters.

Zvanični London se tako pridružio akcijama SAD koje, kako navodi Rojters, imaju za cilj da kazne Moskvu zbog njenog napada na Ukrajinu.

5:51 Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je predlog zakona o zabrani uvoza nafte i drugih energenata iz Rusije.

Predlog zakona podržalo je 414 poslanika, 17 je bilo protiv.Pored zabrane uvoza nafte i energenata, zakona sadrži i poziv da trgovinski predstavnik SAD u Svetskoj trgovinskoj zajednici pokrene pitanje preispitivanja trgovinskih ustupaka Rusiji i suspendovanje članstva zemlje u toj organizaciji.

5:22 - Bombaški napad na ambasadu Belorusije u Italiji.

4:51 - Granatirani Gorlovku i Pantelejmonovku.

Tokom noći ukrajinska vojska je granatirala Gorlovku i Pantelejmonovku minama, kalibra 120 milimetara