(UŽIVO) 15. DAN SUKOBA U UKRAJINI - NIŠTA OD PREKIDA VATRE! Završen razgovor Lavrova i Kulebe: NEMA DOGOVORA

10:57 Završen sastanak Lavrova i Kulebe: Da li je postignut neki dogovor?

Šef ukrajinske diplomatije Dmitrij Kuleba izjavio je da tokom susreta sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom nije postignut dogovor o prekidu vatre.

Lavrov je posle trilateralnog sastanka izjavio da Ukrajina razmatra ruski predlog za rešenje konflikta, Rusija čeka odgovor.

10:52 EU dostigla limit sa ekonomskim sankcijama

Evropska unija dostigla je granicu svojih mogućnosti u pogledu finansijskih sankcija protiv Rusije, rekao je Žozep Borelj.

- Što se tiče finansijskih sankcija, naravno, uvek može da se ide dalje, ali mi smo već dostigli granice, učinili smo sve što smo mogli - rekao je Borelj.

10:32 Zelenski ponovo razgovarao sa Šolcom

Predsednik Ukrajine saopštio da je obavio još jedan razgovor sa nemačkim kancelarom.

- Razgovarali smo o toku mirovnih pregovora. Naglasio sam važnost povećanja odbrambene podrške za Ukrajinu i pritiska sankcija na Rusiju. Pokrenuto je i pitanje članstva Ukrajine u EU uoči neformalnog samita lidera Evropske unije - napisao je Zelenski na Tviteru.

