(UŽIVO) 15. DAN SUKOBA U UKRAJINI - POČEO SASTANAK U TURSKOJ! Svi čekaju Putinovo obraćanje, otvoreni humanitarni koridori u Ukrajini

09:01 Ukrajina otvorila sedam humanitarnih koridora

Ukrajina je otvorila sedam humanitarnih koridora, uključujući jedan iz Mariupolja, usred izveštaja da su ruske trupe zauzele delove grada. Guverner Sumija je rekao da tri kolone evakuisanih odlaze nakon dogovora o prekidu vatre.

8.45 Novi snimak ruskih helikoptera u akciji

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak uništavanja utvrđenih objekata u Ukrajini jurišnim helikopterima Mi-28 i Ka-52.

8.24 Počeo sastanak Lavrova i Kuleba

U Antaliji počeo sastanak ministara inostranih poslova Rusije i Turske. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastali su se u Antaliji kako bi, na poziv Edrogana, razgovarali o ratu u Ukrajini.

8:22 - Rusija napušta Savet Evrope

Russia will no longer participate in Council of Europe - Foreign Ministry