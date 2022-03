ITALIJA NA KORAK OD KOLAPSA: Sve poskupljuje, nema uvoza, zbog cena goriva preti kolaps industrije

Italija je u šoku. U pokušaju da obezbede iole pristojan život ljudi su u neverici zbog cena koje su "otišle do zbezda".

I kao da poskupljenja nisu dovoljna, sve više je prisutan manjak robe zbog nedostatka uvoza. Počeli su i štrajkovi, a nezadovoljni štrajkači sa naznakom "urgentno" šalju zahteve Vladi.

Čak 90 posto robe u prometu u Italiji do radnji i potrošača stiže drumovima. Cene benzina stigle do 2,20 evra po litri na pumpama. To poskupljenje se preliva kroz troškove transporta i dovodi do rasta cena proizvoda, što na kraju plate građani kroz uvećanu potrošačku korpu. A cene svakodnevno idu na gore, nekontrolisano.



Danas je ENI (nacionalna kompanija na sektoru petroleja i gasa) zaustavila kupovinu svih petrolejskih derivata iz Rusije. Obrazloženje je da smo „suspendovali potpisivanje novih ugovora za kupovinu nerafiniranog pertroleja, a Eni će raditi sa punim poštovanjem kako su to ustanovile evropske i nacionalne institucije“.

Uvećanje cene gasa donelo je već probleme u proizvodnji, najviše u industriji. Već se računa da će doći do manjka od 400 miliona sati, pa će ljudi koji su trebali da rade zbog blokirane proizvodnje da pređu na kasu uzajamne pomoći. Od države se traži urgentna pomoć za cene benzina, da se skinu akcize, jer razne takse su 55 posto cene litra benzina na pumpama i 52 posto kod cene gasa.

Od juče su ribari privezali svoje barke u nemogućnosti da izdrže cene goriva i stupili u štrajk. Riba je već poskupela za 30 odsto, a nema je. Ono malo što je ostalo, ili što upecaju ribari sa malim barkama, već je uvećana cena za 50 posto. I zamrznuto se prodaje već po višim cenama, jer se uračunava transport, zbog poskupljenja goriva i sve što uz to ide.

U Italiji ima 12.500 ribarskih barki dimenzija od 12 do 35 metara na kojima radi 30.000 ljudi. Oni sada ostaju bez posla, a Italija bez ribe iz njenih mora.

I nije to jedina muka, kada je hrana u pitanju. Bugarska i Mađarska su zabranile izvoz pšenice i kukuruza, a iz Mađarske je Italija uvozila 30 posto od neophodne pšenice i 32 odsto potrebnog kukuruza. Tako je pšenica za sedam dana poskupela za trećinu dosadašnje cene, a Italija će uskoro biti na kolenima zbog polupraznih ambara.

Jer Italija, zemlja paste, proizvoda iz rerne, poslastičarnica, sve će biti ugroženo nestašicama i poskupljenjima. A ono što se proizvede i iznese na tržište biće sa uvećanim cenama, što će biti novi udar po džepu građana koji su već na izdisaju.

