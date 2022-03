(UŽIVO) 16. DAN RATA U UKRAJINI: Oglasio se Zelenski i otkrio može li Ukrajina da pobedi, Kijev tvrdi: RUSI CILJAJU JOŠ JEDNU NUKLEARKU

Nastavlja se specijalna operacija Oružanih snaga Rusije u Ukrajini.

Ključna dešavanja * Raketirana psihijatijska bolnica u Harkovu * Putin pozvao strane doborovoljce u rat u Ukrajini * Ruska vojska sve bliže Kijevu *raketirana dva vojna aerodroma na zapadu Ukrajine * Balističkim i krstarećim raketama napadnt Dnjepar

17.58 Ukrajina: Rusi pokušavaju da preuzmu kontrolu nad još jednim nuklearnim oružjem

Ruski dužnosnici su pokušali da preuzmu kontrolu nad ukrajinskom nuklearnom elektranom Zaporizhzhia, rekao je čelnik ukrajinske državne nuklearne kompanije Energoatom.

Ruske snage rekle su ukrajinskom osoblju elektrane da elektrana sada pripada ruskoj državnoj kompaniji Rosatom, rekao je čelnik Energoatoma Petro Kotin. Kotin je rekao da je 10 dužnosnika Rosatoma, uključujući dva više inženjera, tada neuspešno pokušalo ući u elektranu i preuzeti upravljanje.

„Na teritoriji nuklearne elektrane nalazi se oko 500 ruskih vojnika automatskim oružjem. Naše osoblje je u izrazito lošem psihičkom stanju“, rekao je.

17.20 EU traži od Rusije da se povuče iz Ukrajine

Lideri EU uputili su samita u Versaju zahtev Moskvi da prekine vojnu akciju i odmah i bezuslovno povuče sve snage i vojnu opremu sa teritorije cele Ukrajine.

16.15 - Orban: Sankcije EU ne uključuju naftu i gas

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da sankcije Evropske unije protiv Rusije neće uključiti zaštitu uvoza ruske nafte i gasa.

Orban je posle samita lidera EU u Versaju rekao da je moguće da će rat u Ukrajini dugo trajati, ali da je “najvažniji problem rešen na za nas najbolji način”.

Neće biti sankcija za naftu i gas, što znači da je snabdevanje Mađarske zagarantovano, poručio je Orban, javlja AP.

15.34 - Peskov: Sukob će se završiti kada Zapad ozbiljno shvati naše zahteve

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio da će se sukob u Ukrajini okončati kada Zapad uvaži zabrinutost Rusije zbog ubijanja civila u istočnoj Ukrajini i proširenja NATO-a na istok.

Peskov je, na pitanje novinara kako bi kriza mogla da se završi, izneo je stav Rusije i rekao da veruje da Ukrajina razgovara o zahtevima Moskve sa Sjedinjenim Državama i drugim saveznicima.

"Rusija je formulisala konkretne zahteve Ukrajini da reši ta pitanja. Koliko razumemo, o tim zahtevima Ukrajinci razgovaraju sa svojim savetnicima, pre svega sa SAD i zemalja Evropske unije", istakao je Peskov.

"Nadajmo se. To treba da se uradi. Onda će se sve završiti", dodao je Peskov.

15.17 - Kijev: Černobilj i dalje bez struje

Državni regulator za nuklearnu energiju Ukrajine saopštio je da snabdevanje nuklearne elektrane u Černobilju električnom energijom još nije obnovljeno, uprkos tome što je rusko Ministarstvo energetike reklo da su je u četvrtak obnovili beloruski stručnjaci.

14.45 - Zelenski: Dostigli smo stratešku prelomnu tačku u ratu protiv Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da je njegova zemlja dostigla stratešku prelomnu tačku u ratu protiv Rusije, ali je dodao da nije moguće predvideti koliko će još borbe trajati.

Zelensky, from Kyiv: Can't say how long it will take but can say we will liberate Ukraine & have already reached a strategic turning point.

"Ukrainians are proud people who have always defended their nation and will not give the occupier even a single piece of this land." pic.twitter.com/9DHWJhPJWi — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 11. март 2022.

"Nije moguće reći koliko još dana imamo da bi oslobodili ukrajinsku zemlju. Ali, možemo reći da ćemo to uraditi, jer smo već dostigli stratešku prelomnu tačku", poručio je Zelenski.

On je od međunarodne zajednice zatražio da sankcijama ojača pritisak na Rusiju, javlja Rojters.

14:12 "Ruske snage bi mogle da opkole Odesu"

Gradonačelnik Odese Genadi Truhanov rekao je danas da bi ruske snage mogle uskoro da opkole taj lučki grad sa tri strane.

Truhanov je sugerisao je da će ruske snage nastojati da napreduju sa teritorija koje su zauzele u ukrajinskom regionu Mikolaiv ka regionu Pridnjestrovlje u Moldaviji gde su ruske trupe stacionirane. Takav potez mogao bi da odseče Odesu od ostatka Ukrajine.

- Mi takođe mislimo da bi, dok se ovo dešava, ruski brodovi mogli da nas okruže sa mora - dodao je on.

13:58 Zelenski: Ukrajina na putu pobede

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio danas da je Ukrajina načinila stratešku prekretnicu u sukobu sa Rusijom, ali je upozorio da nije moguće reći koliko će borbe još trajati.

Ubeđen je da Ukrajina može da pobedi.

- Nemoguće je reći koliko još dana će nam trebati da oslobodimo ukrajinsku zemlju. Ali možemo reći da ćemo to učiniti jer smo već došli do strateške prekretnice - rekao je Zelenski u televizijskom obraćanju, a prenosi agencija Rojters.

On je istovremeno pozvao međunarodnu zajednicu da poveća pritisak sankcijama na Rusiju.

13:45 Ukrajinski ombudsman: Najmanje 78 dece ubijeno u Ukrajini

13:05 Ruski generalni tužilac traži od suda da zabrani Metu

Generalno tužilaštvo Ruske Federacije traži od suda da Metu prizna kao ekstremističku organizaciju i zabrani njeno delovanje u Rusiji.

Takođe se traži blokiranje Instagrama.

12:50 Stoltenberg: Uspostaviti humanitarne koridore u Ukrajini

Uspostavljanje humanitarnih koridora u Ukrajini za evakuaciju i pomoć je barem minimum koji treba sada da se postigne, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

12.44 - Peskov: Ko se stidi što je Rus, nije Rus

Rusi koji kažu da se stide "specijalne vojne operacije" zemlje u Ukrajini nisu pravi Rusi, saopštio je Kremlj u petak.

"Pravi Rus se nikada ne stidi što je Rus“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na pitanje o sloganu "stidim se što sam Rus“ koji su neki ponavljali i u Rusiji i van nje.

"Ako neko govori takve stvari onda jednostavno nije Rus“, rekao je Peskov.

Peskov je rekao da antiruska osećanja na Zapadu opasno rastu i da se nada da će zapadni lideri prestati da potpiruju takvu rusofobiju.

12.35 - Nema povređenih u napadu na psihijatrijsku bolnicu

Ukrajinska strana koja je optužila Rusiju za gađanje psihijatrijske bolnice u blizini grada Izjuma na istoku Ukrajine, saopštila je da, prema navodima službi Hitner pomoći, u napadu da niko nije povređen.

"Svih 30 članova osoblja i 330 pacijenata bili su u skloništu u vreme napada", navodi se u saopštenju ukrajinske Državne službe za vanredne situacije, prenosi Rojters.

Kharkiv governor Synehubov says Russians have shelled a psychiatric hospital in Oskil near Izyum. He says there were 330 patients inside, 50 of them immobile.



A local official says the number of casualties is unclear, fire has been extinguished. They are waiting for evacuation. — Leonid Ragozin (@leonidragozin) 11. март 2022.

12:05 Ukrajinu je napustilo 2,5 miliona ljudi

Od početka rata u Ukrajini pre dve nedelje, oko 2,5 miliona ljudi je pobeglo iz zemlje, a još 2 miliona je interno raseljeno zbog rata, saopštio je danas Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), prenose francuske vesti.

10:44 Evropski lideri oko članstva Ukrajine u EU

10:39 Hrvati tražili od Ukrajine informacije o letelici

Premijer Hrvatske rekao da je u Zagrebu pala letelica ruske proizvodnje, ali da nije sigurno da li je bila u posedu ruske ili ukrajinske vojske.

- Kontaktirali smo i ukajinsku stranu da vidimo imaju li oni informacije o tome kako je ta letelica došla čak do Zagreba - rekao je premijer.

10:32 Iz Ukrajine izbeglo više od 2.500.000 ljudi

Agencija UN za migracije izveštava da je do danas više od 2,5 miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine.

10:04 Černigov bez vode nakon napada

Ukrajinske vlasti tvrde da je grad Černigov ostao bez vode nakon napada iz vazduha.

Nadležni su rekli da se radi na popravci, i da se nadaju da će grad u narednih tri do četiri sata dobiti vodu.

09:28 Rusija jača zapadnu granicu

Sergej Šojgu obavestio Putina da je završeno jačanje zapadnih granica Rusije.

Predsednik Rusije je istakao i da treba pomoći dobrovoljcima koji žele da pomognu Rusiji u Ukrajini da stignu do mesta sukoba.

- Ako vidite ljude koji žele, na dobrovoljnoj bazi, ne za novac, da dođu i pomognu ljudima koji žive u Donbasu treba da sarađujete sa njima i da im pomognete da pređu u zonu ratovanja - rekao je Putin na sednici Saveta bezbednosti.

09:20 Putin sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost

Predsednik Rusije sastao se sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost, kako bi razmenili najnovije informacije.

09:08 Više od 1,5 miliona ljudi iz Ukrajine prešlo u Poljsku

Više od 1,5 miliona ljudi iz Ukrajine ušlo je u Poljsku, objavila je poljska granična kontrola.

08:50 Ukrajina se nada početku evakuacije iz Mariupolja

Ukrajina se nada da će humanitarni koridor za civile biti uspešno otvoren, kako bi mogli danas da napuste opkoljeni lučki grad Mariupolj, izjavila je potpredsednica vlade Irina Vereščuk.

Napori da se obezbedi bezbedan prolaz zarobljenim stanovnicima Mariupolja više puta su osujećeni ove nedelje, prenosi Rojters.

08:40 Lukašenko stigao u Moskvu

Predsednik Belorusije sleteo je u Moskvu, gde je za danas zakazan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

08:12 SZO preporučila Ukrajini da uništi opasne patogene u laboratorijama

08:07 Ruski vojni konvoj se približava i raspoređuje oko Kijeva

Prema satelitskim snimcima čini se da se veliki ruski vojni konvoj dug 64 kilometara, poslednji put viđen severozapadno od Kijeva blizu aerodroma Antonov, u velikoj meri pregrupisao na manje delove, saopštila je privatna američka kompanija Maksar Tehnolodžis, prenosi AP.

Kako se navodi, snimci napravljeni u četvrtak pokazuju da su tenkovi raspoređeni u gradovima blizu aerodroma Antonov, severno od Kijeva, a neka vozila su prešla u obližnje šume, sa haubicama spremnim da otvore vatru.

07:52 Orban: EU neće uvoditi sankcije na ruski gas i naftu

07:51 Energoatom: Ukrajina u potpunosti odbija kupovinu ruskog nuklearnog goriva

Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom više neće kupovati rusko nuklearno gorivo, saopštila je kompanija u petak, navodi Rojters.

07:27 Eksplozije u još jednom zapadnom gradu

Video of the strike in Dnipro earlier this morning pic.twitter.com/ypsaiAH5gV — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 11. март 2022.

Lokalni mediji javljaju da se čuju eksplozije u još jednom gradu u zapadnoj Ukrajini - Ivano-Frankovsku.

7:22 Bajden i G7 ukidaju Rusiji trgovinske povlastice, uvode tarife

Sjedinjene Države, zajedno sa članicama Grupe sedam (G7) i Evropskom unijom, preduzeće danas korake za ukidanje trgovinskih povlastica Rusiji zbog napada na Ukrajinu, što otvara putu za uvođenje tarifa na širok spektar ruske robe, javlja Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Američki predsednik Džo Bajden će te planove objaviti u Beloj kući u 10:15 časova po istočnoameričkom vremenu (15:15h GMT), rekao je jedan od izvora, koji je želeo da ostane anoniman.

Bela kuća je saopštila da će Bajden najaviti „nastavak akcija zbog odgovornost Rusije za njen ničim izazvan i neopravdani rat protiv Ukrajine“, ali nije iznela konkretne detalje.

7:27 Eksplozije u još jednom zapadnom gradu

7:15 Rusija tvrdi da su oslobodili Volnovahu

Trupe DNR oslobodile su ukrajinski grad Volnovaha, javilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Oslobađanje Volnovahe je mala pobeda koja vodi do uspostavljanja kontrole u Mariupolju - rekao je Bašurin.

6:55 Prvi put napadnuti gradovi Luck i Dnjepar

Jedna osoba je poginula, javljaju ukrajinske vlasti.

Ukrajinske TV kuće izveštavaju o eksplozijama u Lucku na severozapadu, kao i u Dnjepru - gradu u unutrašnjosti koji se nalazi na reci Dnjepar i glavnom uporištu u središnjoj istočnoj Ukrajini.

Nijedan od ovih gradova dosad nije bio direktno granatiran.

Lokalni mediji javljaju da se čuju eksplozije u još jednom gradu u zapadnoj Ukrajini - Ivano-Frankovsku.

6:44- Sajber napad na sajt grada Donjecka

Zvanični sajt administracije Donjecka bio je podvrgnut snažnom DDoS napadu, saopštio je gradonačelnik grada Aleksej Kulemzin.

„Poštovani pretplatnici! Zvanični sajt administracije grada Donjecka ponovo je podvrgnut snažnom DDoS napadu. Veb resurs će privremeno biti nedostupan. Trenutno se radi na obnavljanju sajta“, napisao je Kulemzin na svom Telegram kanalu.

06:24 -Ukrajinske snage su u petak ujutro ispalile 40 raketa sistema BM-21 „Grad“ i 10 granata kalibra 122 mm na Gorlovku u DNR, saopštilo je predstavništvo DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre.

Granatiranje je zabeleženo u 7.50 i izvedeno je iz pravca naselja Dzeržinsk.

5:42 - Ukrajina otvorila vatru u Donjecku

Ukrajinske trupe su u 7 časova (5 po srednjoevropskom) otvorile vatru na selo Ozerjanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je predstavništvo DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre.

Kako se navodi, na naselje je ispaljeno 10 granata kalibra 122 mm.

3:48 - EU spremna da uvede nove sankcije Rusiji

Nakon prvog dana samita, lideri zemalja Evropske unije izrazili su spremnost da pojačaju sankcioni pritisak na Rusiju i Belorusiju u vezi sa situacijom u Ukrajini.

00:50 - Rusija traži raspravu o vojno-biološkim aktivnostima SAD u Ukrajini

Rusija je zatražila da se u petak održi sednica Saveta bezbednosti UN na kojoj bi se razgovaralo o vojno-biološkim aktivnostima Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini, napisao je na svom Tviteru prvi zamenik predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.