(UŽIVO) 16. DAN RATA U UKRAJINI: Putin podržao slanje dobrovoljaca u Donbas

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je predlog zakona o zabrani uvoza nafte i drugih energenata iz Rusije. Održan sastanak šefova diplomatija Rusije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitrija Kulebe u turskoj Antaliji koji je trajao sat i po.

Podsetimo, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio da se "ohladio" po pitanju ideje ulaska njegove zemlje u NATO. Takođe je, komentarišući mogućnost priznanja Krima i nezavisnosti republika Donbasa, izjavio da postoji šansa da se pronađe kompromis u pogledu dalje sudbine tih teritorija.

09:28 Rusija jača zapadnu granicu

Sergej Šojgu obavestio Putina da je završeno jačanje zapadnih granica Rusije.

Predsednik Rusije je istakao i da treba pomoći dobrovoljcima koji žele da pomognu Rusiji u Ukrajini da stignu do mesta sukoba.

- Ako vidite ljude koji žele, na dobrovoljnoj bazi, ne za novac, da dođu i pomognu ljudima koji žive u Donbasu treba da sarađujete sa njima i da im pomognete da pređu u zonu ratovanja - rekao je Putin na sednici Saveta bezbednosti.

09:20 Putin sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost

Predsednik Rusije sastao se sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost, kako bi razmenili najnovije informacije.

09:08 Više od 1,5 miliona ljudi iz Ukrajine prešlo u Poljsku

Više od 1,5 miliona ljudi iz Ukrajine ušlo je u Poljsku, objavila je poljska granična kontrola.

08:50 Ukrajina se nada početku evakuacije iz Mariupolja

Ukrajina se nada da će humanitarni koridor za civile biti uspešno otvoren, kako bi mogli danas da napuste opkoljeni lučki grad Mariupolj, izjavila je potpredsednica vlade Irina Vereščuk.

Napori da se obezbedi bezbedan prolaz zarobljenim stanovnicima Mariupolja više puta su osujećeni ove nedelje, prenosi Rojters.

08:40 Lukašenko stigao u Moskvu

Predsednik Belorusije sleteo je u Moskvu, gde je za danas zakazan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

08:12 SZO preporučila Ukrajini da uništi opasne patogene u laboratorijama

08:07 Ruski vojni konvoj se približava i raspoređuje oko Kijeva

Prema satelitskim snimcima čini se da se veliki ruski vojni konvoj dug 64 kilometara, poslednji put viđen severozapadno od Kijeva blizu aerodroma Antonov, u velikoj meri pregrupisao na manje delove, saopštila je privatna američka kompanija Maksar Tehnolodžis, prenosi AP.

Kako se navodi, snimci napravljeni u četvrtak pokazuju da su tenkovi raspoređeni u gradovima blizu aerodroma Antonov, severno od Kijeva, a neka vozila su prešla u obližnje šume, sa haubicama spremnim da otvore vatru.

07:52 Orban: EU neće uvoditi sankcije na ruski gas i naftu

07:51 Energoatom: Ukrajina u potpunosti odbija kupovinu ruskog nuklearnog goriva

Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom više neće kupovati rusko nuklearno gorivo, saopštila je kompanija u petak, navodi Rojters.

07:27 Eksplozije u još jednom zapadnom gradu

Video of the strike in Dnipro earlier this morning pic.twitter.com/ypsaiAH5gV

Lokalni mediji javljaju da se čuju eksplozije u još jednom gradu u zapadnoj Ukrajini - Ivano-Frankovsku.

7:22 Bajden i G7 ukidaju Rusiji trgovinske povlastice, uvode tarife

Sjedinjene Države, zajedno sa članicama Grupe sedam (G7) i Evropskom unijom, preduzeće danas korake za ukidanje trgovinskih povlastica Rusiji zbog napada na Ukrajinu, što otvara putu za uvođenje tarifa na širok spektar ruske robe, javlja Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Američki predsednik Džo Bajden će te planove objaviti u Beloj kući u 10:15 časova po istočnoameričkom vremenu (15:15h GMT), rekao je jedan od izvora, koji je želeo da ostane anoniman.

Bela kuća je saopštila da će Bajden najaviti „nastavak akcija zbog odgovornost Rusije za njen ničim izazvan i neopravdani rat protiv Ukrajine“, ali nije iznela konkretne detalje.

7:15 Rusija tvrdi da su oslobodili Volnovahu

Trupe DNR oslobodile su ukrajinski grad Volnovaha, javilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Oslobađanje Volnovahe je mala pobeda koja vodi do uspostavljanja kontrole u Mariupolju - rekao je Bašurin.

6:55 Prvi put napadnuti gradovi Luck i Dnjepar

Jedna osoba je poginula, javljaju ukrajinske vlasti.

Ukrajinske TV kuće izveštavaju o eksplozijama u Lucku na severozapadu, kao i u Dnjepru - gradu u unutrašnjosti koji se nalazi na reci Dnjepar i glavnom uporištu u središnjoj istočnoj Ukrajini.

Nijedan od ovih gradova dosad nije bio direktno granatiran.

Lokalni mediji javljaju da se čuju eksplozije u još jednom gradu u zapadnoj Ukrajini - Ivano-Frankovsku.

6:44- Sajber napad na sajt grada Donjecka

Zvanični sajt administracije Donjecka bio je podvrgnut snažnom DDoS napadu, saopštio je gradonačelnik grada Aleksej Kulemzin.

„Poštovani pretplatnici! Zvanični sajt administracije grada Donjecka ponovo je podvrgnut snažnom DDoS napadu. Veb resurs će privremeno biti nedostupan. Trenutno se radi na obnavljanju sajta“, napisao je Kulemzin na svom Telegram kanalu.

06:24 -Ukrajinske snage su u petak ujutro ispalile 40 raketa sistema BM-21 „Grad“ i 10 granata kalibra 122 mm na Gorlovku u DNR, saopštilo je predstavništvo DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre.

Granatiranje je zabeleženo u 7.50 i izvedeno je iz pravca naselja Dzeržinsk.

5:42 - Ukrajina otvorila vatru u Donjecku

Ukrajinske trupe su u 7 časova (5 po srednjoevropskom) otvorile vatru na selo Ozerjanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je predstavništvo DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre.

Kako se navodi, na naselje je ispaljeno 10 granata kalibra 122 mm.

3:48 - EU spremna da uvede nove sankcije Rusiji

Nakon prvog dana samita, lideri zemalja Evropske unije izrazili su spremnost da pojačaju sankcioni pritisak na Rusiju i Belorusiju u vezi sa situacijom u Ukrajini.

00:50 - Rusija traži raspravu o vojno-biološkim aktivnostima SAD u Ukrajini

Rusija je zatražila da se u petak održi sednica Saveta bezbednosti UN na kojoj bi se razgovaralo o vojno-biološkim aktivnostima Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini, napisao je na svom Tviteru prvi zamenik predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy