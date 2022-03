(UŽIVO) 16. DAN RATA U UKRAJINI: Raketirana psihijatrijska bolnica kod Harkova! Ukrajinu je napustilo 2,5 miliona ljudi

12.44 - Peskov: Ko se stidi što je Rus, nije Rus

Rusi koji kažu da se stide "specijalne vojne operacije" zemlje u Ukrajini nisu pravi Rusi, saopštio je Kremlj u petak.

"Pravi Rus se nikada ne stidi što je Rus“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na pitanje o sloganu "stidim se što sam Rus“ koji su neki ponavljali i u Rusiji i van nje.

"Ako neko govori takve stvari onda jednostavno nije Rus“, rekao je Peskov.

Peskov je rekao da antiruska osećanja na Zapadu opasno rastu i da se nada da će zapadni lideri prestati da potpiruju takvu rusofobiju.

12.35 - Nema povređenih u napadu na psihijatrijsku bolnicu

Ukrajinska strana koja je optužila Rusiju za gađanje psihijatrijske bolnice u blizini grada Izjuma na istoku Ukrajine, saopštila je da, prema navodima službi Hitner pomoći, u napadu da niko nije povređen.

"Svih 30 članova osoblja i 330 pacijenata bili su u skloništu u vreme napada", navodi se u saopštenju ukrajinske Državne službe za vanredne situacije, prenosi Rojters.

Kharkiv governor Synehubov says Russians have shelled a psychiatric hospital in Oskil near Izyum. He says there were 330 patients inside, 50 of them immobile.



A local official says the number of casualties is unclear, fire has been extinguished. They are waiting for evacuation.