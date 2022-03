NOVI INCIDENT SA DRONOM U MAĐARSKOJ: Komšije digle Gripene, ali nisu uspeli da ga uhvate!

Mađarsko ministarstvo saopštilo je da se sličan incident dogodio sinoć oko podneva na severoistoku Mađarske. Lovci Gripena poslati su da provere vazdušni prostor u kome je otkriven objekat, ali nisu pronašli letelicu, navodi se.

Podsetimo, mađarska PVO detektovala je i pratila letelicu koja je u četvrtak uveče prošla njen vazdušni prostor pre nego što se srušila u Zagrebu, saopštilo je danas mađarsko Ministarstvo odbrane i dodalo da je objekat identifikovan kao dron TU-141 nedavno korišćen kao meta za obuka.

Služba protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Mađarske otkrila je u četvrtak uveče leteći objekat na svojim radarima, navodi se u saopštenju mađarskog ministarstva.

Objekat je kasnije identifikovan kao dron TU-141 koji je nedavno korišćen kao meta za obuku, saopštilo je ministarstvo, dodajući da su i ukrajinska i ruska vojska koristile takve bespilotne letelice.

Dron je već otkriven u ukrajinskom vazdušnom prostoru, saopštilo je mađarsko ministarstvo. Nakon ulaska u vazdušni prostor Mađarske, njenu putanju pratila je protivvazdušna odbrana sve dok nije napustila vazdušni prostor zemlje, dodaju.

TU-141 je bespilotni izviđački dron iz sovjetskog doba.

„Zbog rata u Ukrajini posebno je važno da se ovakvi incidenti rešavaju mirnim i promišljenim putem“, saopštilo je ministarstvo. Oni su istakli da Mađarska želi da ostane van rata "čak i ako su takvi incidenti provokativni".

Ministar odbrane Tibor Benko i načelnik vojske Romulus Rusin-Szendi u kontaktu su sa hrvatskim kolegama i predstavnicima susednih zemalja, dodaje se u saopštenju. Zemlje u regionu istražuju slučaj i međusobno dele informacije, ističu.

Ministarstvo je za MTI saopštilo da je oprezno u pogledu mogućih provokacija i da ne želi da se Mađarska meša u rat zbog bilo kakvih nepotrebnih mera. Ministarstvo će stoga prvo ispitati da li je letelica sposobna da nosi oružje, dodaju.

Ruska državna novinska agencija javila je da su se juče srušila dva ukrajinska drona istog tipa Tu-141.

„Prvi od njih pao je u blizini grada Krasnoperekopska (Republika Krim), a drugi u Zagrebu (Hrvatska), preletevši više od 700 kilometara“, rekao je izvor za Tass.

On je objasnio da je ovaj dron „u suštini mala mlazna letelica sposobna da ponese prilično ozbiljno opterećenje bombom, do jedne tone“. Prema njegovim rečima, oba uređaja su izvela „probne letove” do Krima, ali je jedan od njih skrenuo sa kursa i odleteo u hrvatsku prestonicu.

„Delove ukrajinskog drona tipa Tu-141 otkrili su ruski graničari 11. marta u 10.35 na 17,6 km od državne granice i 8,5 km od Krasnoperekopska na obali jezera Krasnoje“, rekao je izvor.

"Ranije danas, hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je da je iz Ukrajine lansiran dron koji se noću srušio u Zagrebu. Izrazio je iznenađenje da je starinska letelica provela više od sat vremena na nebu iznad zemalja članica NATO-a, a da niko nije "Prema predsedniku, incident se istražuje", dodala je agencija.

