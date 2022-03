(RAT UŽIVO) U Melitopolju protestovali zbog hapšenja gradonačelnika, Stejt department: SAD neće pritiskati Ukrajinu da uđe u NATO!

UŽIVO:

20.07 Ljudi u Melitopolju protestovali zbog hapšenja gradonačelnika

Hiljade ljudi protestovalo je ranije danas u ukrajinskom gradu Melitopolju nakon navodnog hapšenja gradonačelnika Ivana Fedorova.

Locals in Melitopol, a southern Ukrainian town captured by Russia, protest against the reported kidnapping of their mayor. Video via Zelensky’s office pic.twitter.com/139ld4KKly