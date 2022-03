MISTERIJA DRONA KOJI JE PAO U ZAGREBU: Identična letelica srušena na Krimu istog dana! Ukrajinci tvrde da su snimci LAŽNI (FOTO+VIDEO)

"Prvi od njih pao je u blizini grada Krasnoperekopska (Krim), a drugi u Zagrebu (Hrvatska), leteći više od 700 km", rekao je izvor za Tass.

Objasnio je da ova bespilotna letelica, je "u suštini, mali mlazni avion sposoban da nosi prilično ozbiljno bombno opterećenje, do jedne tone". Prema njegovim rečima, oba su uređaja vršila "probne letove" prema Krimu, ali je jedan od njih skrenuo s kursa i odletio u glavni grad Hrvatske.



"Delove ukrajinskog drona tipa Tu-141 otkrili su ruski graničari 11. marta u 10:35, 17.6 km od državne granice i 8,5 km od Krasnoperekopska na obali jezera Krasnoje", rekao je izvor.

"Ranije je hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao da je iz Ukrajine lansiran dron koji se srušio u noći u Zagrebu. Izrazio je iznenađenje što je letelica starog tipa provela više od sat vremena na nebu iznad zemalja članica NATO-a, a niko to nije primetio. Prema njegovim rečima, incident se istražuje", dodaje agencija.

Ukrajina: Dron nije srušen nad Krimom

Ukrajinska Državna agencija za posebne komunikacije i informiranje reagovala je na ovu objavu Rusije i tvrdi da je reč o lažnoj vesti.

Another fake! A Ukrainian unmanned aerial vehicle (UAV) was NOT shot down over the Crimea Russian propaganda media began spreading photos of the alleged Ukrainian Tu-141 Strizh UAV over the Crimea. However, this is a fake. #stoprussia #WARINUKRAINE #RussianInvasion #StopPutin



"Još jedna lažna vest. Ukrajinska bespilotna letelica nije oborena iznad Krima. Ruski propagandni mediji počeli su da šire fotografije navodnog ukrajinskog Tu-141 Striž iznad Krima. Međutim, to je laž", piše ukrajinska agencija.

Dok je glavno pitanje čiji dron se srušio u Zagrebu, polemike se uglavnom vode na društvenim mrežama jer se zvaničnici veoma šturo oglašavaju o ovom incidentu, a obe strane - i ruska i ukrajinska poriču da je dron njihov.

#Ukraine: We have managed to identifiy new wreckage, and can confirm a Ukrainian drone was shot down!



However, it's not the TB-2, but the Cold war era Tupolev Tu-141 reconnaissance drone; note the landing gear/KR-17A engine.



Likely to be UA operated, but possible Russian decoy. pic.twitter.com/MOP454BWPH