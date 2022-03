RAT UŽIVO, 18. DAN: Broj stradalih u vojnoj bazi u Javorivu porastao na 35!

18. dan specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini.

13:26 - Zelenski: Evakuisano oko 125.000 ljudi humanuitarnim koridorima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je oko 125.000 ljudi evakuisano iz zone konflikta kroz humanitarne koridore. Zeklenski je u video obraćanju naglasio da je prioritet Marijupolj gde je. kako je rekao, oko 400.000 ljudi dok su zalihe hrane i vode na izmaku.

13:02 - Kuleba: Rusi kidnapovali gradonačelnika grada Dnjiprorudne

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je da su ruske snage otele gradonačelnika grada Dnjiprorudne na jugu zemlje, prenosi BBC. On je naveo na Tviteru da su "ruski ratni zločinci" oteli gradonačelnika Jevhena Matvejeva.

Šef ukrajinske diplomatije je apelovao na sve države i međunarodne organizacije da "zaustave ruski teror protiv Ukrajine i demokratije".

12:45 - Turska traži pomoć Rusije da evakuišu Turke iz Marijupolja

Turska je pozvala Rusiju da joj pomogne da evakuiše njene državljane blokirane u ukrajinskom gradu pod opsadom Marijupolju, rekao je danas turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu novinarima.

"Juče smo pozvali (ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova) i tražili njegovu pomoć za evakuaciju naših državljana", rekao je Čavušoglu.

Ukrajinske vlasti su ovog vikenda saopštile da su ruske snage koje su opkolile grad Marijupolj pogodile džamiju u tom gradu gde se sklonilo oko 80 civila među kojima i više desetina Turaka.

Ovo je prva zvanična reakcija turske vlade od kada je to saopšteno. Čavušoglu je rekao da imam džamije nije potvrdio da je pogođena zgrada. Pripadnik lokalne turske zajednice negirao je juče da je ruska vojska gađala džamiju.

12:02 - Broj ubijenih u Javorivu porastao na 35, ranjenih 137

Broj stardalih u napadu na vojni bazo u Javorivu, koju je NATO koristio za treninge, porastao je na 35, potvrdio je guverner Lavovske oblasti,prenosi Sky Njuz.

Maksim Kozicki je ranije rekao da je 57 ljudi ranjeno nakon što je 30 krstarećih projektila ispaljeno na Međunarodni centar za održavanje mira i bezbednosti u Javorivu, što je, čini se, najzapadniji napad u ratu do sada.

11:02 - Ukrajinska ambasada: Pogođen manastir u Donjecku u kojem je bilo oko 520 izbeglica

Ukrajinska ambasada u Beogradu saopštila je danas da su ruske snage gađale su iz vazduha manastir kod Svjatogorska, pravoslavnu svetinju na istoku Ukrajine.

U saopštenju se navodi da su u subotu 12. marta u 22.00 ruske snage izvele vazdušni udar na najveću pravoslavnu svetinju na istoku Ukrajine, Svjatogorsku uspensku lavru. Od siline napada polomljena su stakla na hramu, a pogođena je i gostionica Lavre u kojoj se nalazilo 520 izbeglica, od kojih 200 dece.

Occupiers fired at the monastery of the Sviatohorsk Lavra in the city of Sviatohorsk in the Donetsk region.

premises. The Lavra is hosting 520 refugees, including 200 children, all of whom were evacuated to the basement#Ukraine #Russia #poland #BreakingNews #breaking #war pic.twitter.com/WA3kBQqECj — Mateusz Sobieraj (@MateuszSobiera3) 13. март 2022.

Neki su povređeni od razbijenog stakla sa prozora, navodi se u saopštenju. Svi u manastiru su proveli noć u podrumima.

Manastir u Donjeckoj oblasti prvi put se pominje u zapisima iz 1526. godine.

10:35 - Prevrnuo se autobus pun izbeglica u Italiji, stradala žena

Autobus u kojem je bilo oko 50 Ukrajinaca sleteo je s puta u Italiji, pri čemu je jedna osoba poginula, a nekoliko povređeno, saopštili su vatrogasci. U toku je Zbrinjavanje još 21 putnika kojem je bila potrebna lekarska pomoć.

9: 40- Rusija granatirala vojnu bazu na samo 12 km od Poljske

Dve velike eksplozije viđene su u nedelju u bazi u Javorovu, garnizonskom gradu samo 12 kilometara od poljske granice. Raketni napad se dogodio u 5.45 sati, a prema prvim izveštajima sa terena, 20 ljudi je poginulo, dok je 57 ranjeno, javlja Gardijan.

9:02 -Sledi nova runda pregovora

Moskva i Kijev se približavaju kompromisu u pregovorima, rekao je za "Komersant" Mihail Podoljak, savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine.

Prema rečima člana ukrajinske pregovaračke grupe, strane u dijalogu su počele da sastavljaju sporazume čiji detalji još nisu otkriveni, prenela je RIA Novosti.

Čim budu razrađeni pravni formati biće zakazan sastanak, odnosno, četvrta runda pregovora.

- To može biti sutra, prekosutra. Razgovarali smo o svim pitanjima, sada pokušavamo da upakujemo ta pitanja u neke pravne formate - rekao je Podoljak.

08.15 - EU neće ruski gas i naftu

Čelnici država članica Evropske unije obavezali su se na dvodnevnom samitu u Versaju, gde je glavna tema bio rat u Ukrajini, da će raditi na jačanju bezbednosti, suvereniteta, odbrambenih sposobnosti i da od 2027. više neće zavisiti od ruskih fosilnih goriva.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da bi Evropska unija trebalo da prestane da koristi ruska fosilna goriva do 2027. i da će sredinom maja EK predstaviti plan za postupno smanjenje zavisnosti od ruskih energenata. Najavila je i predloge za rešavanje problema rasta cena hrane.

07.59 - Britanski mediji: Putin u kućni pritvor stavio čelnike FSB

Ruski predsednik Vladimir Putin, prema pisanju britanskog lista Dejli mejl, stavio je u kućni pritvor šefa spoljne obaveštajne službe Federalne službe bezbednosti (FSB) i njegovog zamenika pošto ih je okrivio za niz poraza i fijasko tokom rata u Ukrajini.

Kako prenosi Andrej Soldatov, novinar koji godinama prati situaciju u ruskim obaveštajnim krugovima, prema Putinovoj naredbi u kućni pritvor su stavljeni general Sergej Beseda (68), šef Pete uprave FSB, i njegov zamenik Anatolij Boljuh.

07.01 Sirene za vazdušni napad u više gradova

Sirene za vazdušni napad oglasile su se u nekoliko delova Ukrajine, prenosi ukrajinska novinska agencija Ukrinform.

Alarmi su se oglasili u Žitomiru, zapadno od prestonice Кijeva, kao i u Ternopoljskoj, Rovenskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti na zapadu. Sirene su se oglasile i u Volinskoj oblasti na severozapadu i Кramatorsku na istoku Ukrajine, javlja BBC.

06.30 Zvaničnici Ukrajine: Eksplozije oko grada Lavova, pogođena velika vojna baza

Vojni zvaničnici grada Lavova saopštili su da su ruske snage izvele vazdušni napad i ispalile osam projektila na Međunarodni centar za očuvanje mira i bezbednosti, prenosi ukrajinski BBC.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8 — OSINTdefender (@sentdefender) 13. март 2022.

00.15 - Putin odgovarao na pitanja lidera Francuske i Nemačke

Predsednik Rusije Vladimir Putin je telefonom juče razgovarao sa kancelarom Savezne Republike Nemačke Olafom Šolcom i predsednikom Francuske Republike Emanuelom Makronom.

Odgovarajući na pitanja koja su pokrenuli lideri Francuske i Nemačke u vezi sa humanitarnom situacijom na teritoriji Donbasa, Vladimir Putin ih je obavestio o stvarnoj situaciji na terenu, objavio je kabinet ruskog predsednika. Ruski lider je posebno naveo više činjenica o grubim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava od strane ukrajinske vojske i policije:

Vansudska ubistva neistomišljenika, uzimanje talaca i korišćenje civila kao živog štita, raspoređivanje teškog naoružanja u stambenim naseljima, u blizini u bolnice, škole, vrtiće i tako dalje. Istovremeno, nacionalistički bataljoni redovno sabotiraju operacije spasavanja i prete civilima kada pokušaju da se evakuišu.

Vladimir Putin je pozvao Emanuela Makrona i Olafa Šolca da utiču na vlasti u Kijevu kako bi zaustavile ovakva krivična dela.

Predsednik Rusije je detaljno opisao niz razgovora koje su proteklih dana vodili ruski i ukrajinski predstavnici putem videokonferencije. S tim u vezi, lideri tri zemlje su razmotrili neka pitanja koja se odnose na sporazume koji se rade u vezi sa sprovođenjem ranijih ruskih zahteva. Lideri su se složili da nastave kontakte o ukrajinskim pitanjima, dodaje se u saopštenju.

23.48 Moskva: Ukrajinski neonacisti kao „živi štit" koriste više od 6.900 ljudi

Ukrajinski neonacisti koriste kao „živi štit“ više od 6.900 talaca iz 16 država, saopštio je načelnik Nacionalnog centra uprave odbranom Ruske Federacije, general-pukovnik Mihail Mizincev.

Prema njegovim rečima, humanitarna situacija u Ukrajini nastavlja ubrzano da se pogoršava, a u pojedinim gradovima je dostigla katastrofalne razmere.

„Oružane formacije neonacista miniraju stambene četvrti, ruše mostove i puteve, uništavaju prodajne objekte“, rekao je Mihail Mizincev i naglasio da je „usled zločinačkih i izdajničkih dejstava ukrajinskih vlasti, pre svega prema sopstvenom narodu, civilno stanovništvo prinuđeno da živi u neljudskim uslovima: bez ogreva, struje, vodosnabdevanja, hrane i lekova“.