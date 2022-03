UŽIVO - 18. DAN RATA: NI EVROPSKA UNIJA NEĆE RUSKI GAS I NAFTU! Doneta odluka na samitu u Versaju: Evo zašto NE MOŽE odmah da stupi na snagu

NAJVAŽNIJE DO SADA:

- U Melitopolju imenovana nova gradonačelnica

- SAD šalje dodatnu pomoć Ukrajini

- EU sprema nove sankcije za Rusiju

- Rusija zabranila pristup Instagramu

- Razgovarali Putin, Makron i Šolc

08.15 - EU neće ruski gas i naftu

Čelnici država članica Evropske unije obavezali su se na dvodnevnom samitu u Versaju, gde je glavna tema bio rat u Ukrajini, da će raditi na jačanju bezbednosti, suvereniteta, odbrambenih sposobnosti i da od 2027. više neće zavisiti od ruskih fosilnih goriva.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da bi Evropska unija trebalo da prestane da koristi ruska fosilna goriva do 2027. i da će sredinom maja EK predstaviti plan za postupno smanjenje zavisnosti od ruskih energenata. Najavila je i predloge za rešavanje problema rasta cena hrane.

07.59 - Britanski mediji: Putin u kućni pritvor stavio čelnike FSB

Ruski predsednik Vladimir Putin, prema pisanju britanskog lista Dejli mejl, stavio je u kućni pritvor šefa spoljne obaveštajne službe Federalne službe bezbednosti (FSB) i njegovog zamenika pošto ih je okrivio za niz poraza i fijasko tokom rata u Ukrajini.

Kako prenosi Andrej Soldatov, novinar koji godinama prati situaciju u ruskim obaveštajnim krugovima, prema Putinovoj naredbi u kućni pritvor su stavljeni general Sergej Beseda (68), šef Pete uprave FSB, i njegov zamenik Anatolij Boljuh.

07.01 Sirene za vazdušni napad u više gradova

Sirene za vazdušni napad oglasile su se u nekoliko delova Ukrajine, prenosi ukrajinska novinska agencija Ukrinform.

Alarmi su se oglasili u Žitomiru, zapadno od prestonice Кijeva, kao i u Ternopoljskoj, Rovenskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti na zapadu. Sirene su se oglasile i u Volinskoj oblasti na severozapadu i Кramatorsku na istoku Ukrajine, javlja BBC.

06.30 Zvaničnici Ukrajine: Eksplozije oko grada Lavova, pogođena velika vojna baza

Vojni zvaničnici grada Lavova saopštili su da su ruske snage izvele vazdušni napad i ispalile osam projektila na Međunarodni centar za očuvanje mira i bezbednosti, prenosi ukrajinski BBC.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8