DRAMATIČAN SKOK CENA U EVROPI: Rat u Ukrajini POTPUNO POREMETIO SVETSKU EKONOMIJU

Cene goriva i hrane u Evropi obaraju istorijske rekorde, a širom EU sve je više nestašica i praznih rafova! Razlog za katastrofalan poremećaj tržišta jeste ratna kriza u Ukrajni, ali i objavljeni plan zvaničnika u Briselu da se u skoroj budućnosti potpuno obustavi uvoz ruskog gasa i nafte u EU.

Što rat duže traje, to je sve neizvesnija energetska sudbina Evrope, pa i Srbije. Posle zabrane uvoza gasa iz Rusije u SAD, sve su glasnije slutnje da bi i EU pod pritiskom Amerike mogla da stopira ruski gas. To bi, kako kažu stručnjaci, izazvalo nesagledive posledice po privredu u svetu. Iako bi u tom najgorem scenariju postojala alternativa da uvezemo gas iz EU i Irana, mnogima ne bi odgovaralo, jer je jedino izvesno da bi energenti koštali mnogo više. Usledilo bi zatvaranje mnogih firmi, kolaps ekonomije, inflacija...

Sedma kriza od drugog svetskog rata

Prema rečima prof. dr Miluna Babića, člana Akademije inženjerskih nauka Srbije, ovo je sedma energetska kriza od Drugog svetskog rata i najozbiljnija do sada.

- Dok Amerika uvođenjem ovih energetskih sankcija neće ugroziti svoju privredu, Evropu bi to ozbiljno poremetilo. Nemačka je, recimo, potpuno zavisna od ruskog gasa, a prelazak na obnovljive izvore energije ne može da se desi preko noći. To bi moglo da se dogodi tek za 15 godina. Nemačka je pogasila dosta svojih nuklearnih elektrana. Druge zemlje EU su mnogo manje zavisne od ruskog gasa. Uveren sam da bi i za Rusiju u EU prekid isporuke gasa bila gotovo bezizlazna situacija i da do toga neće doći. Takva opcija bi značila manjak energije, mnogo hladnih stanova, mnogo besnih ljudi...

A dve nedelje rata u Ukrajinu već izazivaju najveću ekonomsku krizu poslednjih decenija.

Rast cena u Zapadnoj Evropi

U Austriji je litar evrodizela tako već dostigao cenu od 3,08 evra, a Grci su se suočili sa enormnim poskupljenjem struje, čija je cena danas veća za čak 500 odsto u odnosu na 2021. godinu! Istovremeno, u Nemačkoj i Švedskoj vrtoglavo su, za samo jedan dan, skočile cene hleba, mleka, mesa, brašna i ulja, u proseku za 30 odsto.

Podaci pokazuju da su globalne cene pšenice i ječma porasle za 31% tokom 2021. Cene uljane repice i suncokretovog ulja porasle su za više od 60%. Velika potražnja i nestabilne cene prirodnog gasa takođe su povećale troškove đubriva. Tako je cena uree, ključnog azotnog đubriva, porasla više od tri puta u proteklih 12 meseci.

Zbog rasta cena električne energije u Nemačkoj, čeličana Leh-Štalverke u bavarskom gradiću Majtingen obustavila je proizvodnju. Kompanija je saopštila da “ekonomski nije izvodljivo” da sada radi, preneo je Sputnjik.

Stala najveća nemačka čeličana

Takođe, nemački koncern čelika TisenKrup AG prijavio je višestruko povećanje troškova električne energije. Koncern TisenKrup AG saopštio je da su u poslednjih 6 meseci njegovi troškovi gasa i struje premašili sto miliona. Leh-Štalverke godišnje proizvede više od milion tona građevinskog materijala i troši energiju koliko i grad od 300.000 stanovnika. Pored zaposlenih u zavisnim preduzećima, u proizvodnom pogonu radi više od 1.000 radnika.

Leh-Štalverke je jedina čeličana u Bavarskoj. Čeličane koje koriste električnu energiju za topljenje starog metala troše mnogo više energije od onih koje koriste tradicionalne visoke peći, koje koriste rudu gvožđa i koks od kamenog uglja.

Srbiji ne preti nestašica i rast cena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ključno da Srbija ne učestvuje u ratu u Ukrajini, kao i da nema nestašica i da ima i goriva i žitarica. On je dodao da je u vreme krize i poskupljanja na svetskim tržištima država preuzela deo tereta na sebe, da sačuva socijalni mir, tako što je obezbedila da se energenti i osnovne prehrambene namirnice ne prodaju po tržišnim cenama.

- Svega imamo, a nestašice su u glavama nekih ljudi. Kritikuju nas što čuvamo socijalni mir i nećemo gradjanima da naplaćujemo osam puta skuplju struju, koliko bi koštala po tržišnim cenama. Nafta bi bila skuplja 2,5 puta, a računi za gas veći osam do deset puta - rekao je Vučić.

Cene goriva u regionu

Maloprodajna cena benzina BMB 95 i dizela u regionu bila je, prethodne sedmice, najviša u Grčkoj i iznosila 1,94 evra za benzin i 1,68 evra za dizel po litru, a najeftinija u Madjarskoj: 1,22 evra po litru i za benzin i dizel, objavio je Nacionalni naftni komitet Srbije.

Prema podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije, prosečna maloprodajna cena u regionu za benzin BMB 95, od 28. februara do 6. marta, bila je 1,49 evra po litru, prenosi Tanjug.

Posle Grčke sa cenom od 1,94 evra, najvišu cenu benzina imala je Albanija 1,62 evra, pa Hrvatska 1,57 evra, Crna Gora 1,54 evra, Rumunija 1,5 evra, Srbija 1,45 evra, Slovanija 1,45 evra i Bugarska 1,39 evra, Severna Makedonija 1,36 evra, BiH 1,3 evra i Madjarska 1,22 evra.

Kada je reč o dizelu, procešna cena u regionu iznoisla je 1,44 evra. Posle Grčke koja ima imala cenu od 1,68 evra za litar dizela, slede Albanija 1,61 evra, Hrvatska 1,54 evra, Srbija 1,52 evra, Rumunija 1,48 evra, Slovenija 1,47 evra, CG 1,43 evra, Bugarska 1,37 evra, BiH 1,29 evra, Severna Makedonija 1,224 i Madjarska 1,220 evra.

Švedska

Sandra Medaković (46), koja živi u Švedskoj, kaže da u ovoj zemlji na sukobe u Ukrajini gledaju kao na veliku opasnost po celu Evropu.

- Sve cene su skočile za oko 30 odsto, a najviše hleb, koji sad košta kao litar goriva jer se sva pšenica uvozi! Litar dizela košta oko 2,6 evra, litar benzina 2,2 evra, a toliko košta i litar ulja. Mi sve brašno uvozimo, pa je cena paketa od dva kilograma čak tri evra, odnosno oko 355 dinara! Kilogram pilećih krilaca je oko 500 dinara kada se preračuna. Na sreću, problem sa gasom nemamo, jer iz Norveške uvozimo smeće koje prerađujemo, a onda se na to grejemo, kaže ona.

Austrija

Gordana Mikić iz Beča kaže da je na televiziji čula savet građanima da se naprave zalihe hrane bar za 14 dana i da se hitno kupe najosnovnije namirnice.

- Cene su zbog toga otišle previsoko, nikad nije bilo skuplje, Hrana, struja, gas, sve je znatno skuplje nego pre samo nekoliko dana... Cene goriva, benzina i dizela, skaču iz sata u sat, svakog dana i već su juče u nekim delovima Beča prešle tri evra! To je nezamislivo bilo, niko to nije mogao ni da pretpostavi. Ipak, ljudi ne paniče mnogo, osim što pripremaju zalihe. Za sada je mirno, jer život mora normalno da teče, a viećemo šta nas još čeka... kaže Gordana.

Bugarska

Jedan 77-godišnjak preminuo je čekajući u redu da kupi jestivo ulje u bugaskom gradu Burgasu. U radnji je bio sa prijateljem. Red je bio dugačak 500-600 metara. Nakon dugog čekanja, čovek je umro kada je konačno stigao do paleta sa jestivim uljem, prenosi bugarski mediji. Hitna pomoć je došla na lice mesta i utvrdila smrt čoveka.

Italija

I u Italiji je tržišna katastrofa, kaže Mikica Lalić koji živi u Trstu.

- Cene svega su skočile drastično! Litar benzina već je 2,30 evra, a dizel čak 2,50 evra. Na autoputu ta cena ide i do 2,80 evra. S obzirom na to da je Trst u blizini granice sa Slovenijom, mi idemo i sipamo tamo gorivo jer tamo još nije toliko poskupelo, kaže Lalić za Informer.

Kako dodaje, ljudi su u strahu, ali su i optimisti i nadaju se da Rusija neće prekinuti dotok gasa, što im je najvažnije.

Grčka

Srpkinja Ana Nikolić, koja godinama živi u Grčkoj, kaže da su potrošačima ove nedelje počeli da stižu dvomesečni računi za struju i po 1.000 evra za jedan stan ili kuću, što je pet puta više nego za istu potrošnju koju su plaćali prošle godine.

Nemačka

I u Nemačkoj su sve namirnice poskupele za 20 do 30 odsto, kaže Dragiša Saitović (45), koji godinama živi u Minhenu.

- Hleb mleko, brašno, meso, kobasice, sokovi, voda, toalet-papir, sve je poskupelo! Litar benzina košta 2,40 evra, dizela 2,32 evra, ali te cene rastu iz sata u sat! Zbog posla dnevno potrošim 20 evra za gorivo, a sada mi za iste relacije treba skoro 30 evra. Među narodom vlada panika, ali nije tako strašno kao što je bilo kada je počela epidemija korone. Malo se situacija smirila kada su iz državnog vrha rekli da neće otkazati uvoz ruskog gasa, kaže Saitović.