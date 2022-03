'DANAS ĆU SINU REĆI DA UMIREM OD RAKA!' Zbog ovih reči plače ceo svet! Potresno!

Bolest ne bira. Nekada nije bitno kakve ste osobe, čime se bavite i da li imate dete, jednostavno može vam se desiti. To se desilo Nadii Čauduri, neuronačnici i profesorki iz Montreala, koja je nedavno saznala da joj se rak vratio.

Kada saznaš da boluješ od neizlečive bolesti to može da bude jako strašno, a jedinho strašnije od toga je kada svom detetu morate da saopštite da i pored svog truda i borbe, jednostavno nećete preživeti.

- Danas je dan kad ću mu reći da umirem od raka. Došli smo do tačke kad to mora čuti od mene. Teku mi suze kako bih bila hrabra danas poslepodne. Sad patim i umirem od tuge, kako bih kasnije mogla utešiti njega- napisala je Nadia na Tviteru uz fotografiju na kojoj pozira sa šestogodišnjim sinom u parku i tako srce slomila milionima ljudi.

Njena poruka skupila je više od pola miliona lajkova i podieljena je skoro 45 hiljada puta.

Today Is the day I tell my son that I’m dying from cancer. It’s reached a point where he has to hear it from me. Let all my tears flow now so that I can be brave this afternoon. Let me howl with grief now so that I can comfort him. pic.twitter.com/PDgy8qbTIL — Dr. Nadia Chaudhri (@DrNadiaChaudhri) 11. мај 2021.

- Znao je da imam rak. Znao je da idem na hemoterapiju i da pokušavam da se oporavim. Sad sam mu morala reći da su sve nade propale- objasnila je doktorka Čaudri za Good Morning America, pa je dodala:

- Onda sam se okrenula Tviteru. Mnogi su sa mnom podelili svoja iskustva. Uverili su me da je ispalo dobro i ohrabrili su me da to učinim posle podne.

Njena priča podstakla je mnoge da podele slična iskustva, a deo ljudi je pohvalio iskren i otvoren odnos koji ima sa sinom.

Our hearts broke. We cried a lot. And then the healing began. My son is brave. He is bright. He will be okay. And I will watch him grow from wherever I am. Today was the hardest day of my life. Thank you for all for your love. pic.twitter.com/sCZFW9d8T5 — Dr. Nadia Chaudhri (@DrNadiaChaudhri) 11. мај 2021.

Doktor Čaudri kasnije je objavila da je potresan razgovor sa sinom bio kratak, ali smislen.

- Srca su nam se slomila. Puno smo plakali, a onda je počelo zaceljivanje. Moj sin je hrabar. Pametan je. Biće dobro. I gledaću ga kako raste gde god bila. Danas mi je najteži dan u životu. Hvala vam na vašoj ljubavi- poručila je.