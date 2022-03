(RAT UŽIVO) U MOSKVI PRVO HAPŠENJE ZA VELEIZDAJU! Amerika upozorava: Kina je spremna

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 19. dan. Juče su ruske snage proširile ofanzivu i na zapadni deo Ukrajine, ispalivši rakete na vojnu bazu u blizini grada Lavova, koji se nalazi na 26 kilometara od granice sa Poljskom. Tom prilikom je, prema zvaničnim podacima Ukrajine navodno ubijeno 35 osoba, a mnogi zapadni zvaničnici odmah su osudili ovaj napad.

Situacija u ukrajinskom gradu Mariupolju postaje strašna. Gradska uprava je kasno sinoć potvrdila da humanitarni konvoj koji nosi pomoć građanima još uvek nije stigao.

Ceo svet sa nestrpljenjem očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine koji je najavljen za danas u 10.30 po ukrajinskom vremenu.

20:07 Moskva: Prvo hapšenje za veleizdaju

U Moskvi je prvi put od početka specijalne vojne intervencije u Ukrajini uhapšena osoba pod optužbom za veleizdaju, rekao je danas za TAS S izvor iz jedne od ruskih agencija za sprovođenje zakona."Okružni sud Lefortovo u Moskvi naložio je hapšenje Jurija Abramova pod optužbom za veleizdaju, odnosno, po članu 275 ruskog krivičnog zakona", otkrio je izvor.

19:59 Amerika upozorila: Kina je spremna

SAD upozoravaju saveznike da je Kina "spremna da pruži vojnu pomocě Ruskoj Federaciji u pozadini rata protiv Ukrajine", prenosi Fajnenšel tajms.

19.48 Ranjen novinar Foksa

Novinar Foks njuza ranjen je izvan Kijeva, navodi ova medijska kuća. Kako kažu, imaju malo detalja, ali timovi na terenu rade na prikupljanju informacija.

Ova vest pojavila se nakon što je ukrajinska državna tužiteljka Irina Venediktova objavila da je britanski novinar teško ranjen i da se trenutno nalazi na "intenzivnoj nezi pod nadzorom lekara“.

Ona je objavila i fotografiju ranjenog novinara.

19:15 Peskov: Neće biti susreta Putin - Bajden

Moskva i Vašington ne žele da organizuju sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i SAD Džoa Bajdena, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Američki mediji preneli su ranije da se očekuje da predsednik Bajden otputuje u Evropu radi razgovora o situaciji u Ukrajini, prenosi TAS S.

- Neće biti susreta Putin-Bajden - odgovorio je Peskov na pitanje da li se razmatra mogućnost susreta predsednika Rusije i SAD.

Kako prenosi NBC TV, tokom svog putovanja u Evropu, Bajden će verovatno posetiti Brisel, gde su sedišta upravnih tela NATO i EU, ali se ne navode dodatni detalji putovanja niti konkretni datumi.

8:58 Putin sa izraelskim premijerom razgovarao telefonom

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom, saopštio je Kremlj, dodajući da je razgovor obavljen na inicijativu Izraela.

Kremlj je saopštio da je Benet Putina informisao o njegovim nedavnim razgovorima sa liderima više zemalja u vezi sa situacijom u Ukrajini. Putin i Benet su se saglasili da nastave sa dijalogom.

18:15 Molba Pekingu da utiče na Moskvu

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares zamolio je kineskog kolegu Vanga Jija da Peking iskoristi uticaj na Moskvu kako bi se okončao rat u Ukrajini.

- U istorijskom smo trenutku koji traži od nas odgovornost i viziju svih svetskih lidera - kazao je Albares Vangu tokom telefonskog razgovora, saopštilo je špansko ministarstvo spoljnih poslova.

Navodi se da je Albares osudio "rusku agresiju na Ukrajinu".

18:05 Zelenski razgovarao sa Fon der Lajen o sankcijama Rusiji

Predsednik Ukrajine saopštio je danas da je razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o podršci Evropske unije Ukrajini.

- Razgovarao sam sa Fon der Lajen o podršci Ukrajini od Evropske unije u borbi protiv ruske agresije. Važno je pooštriti sankcije Rusiji. Takođe smo zahvalni za značajnu finansijsku pomoć. Ukrajina nastavlja da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji - naveo je Zelenski na Tviteru.

17:20 Moguć dolazak Bajdena u Evropu zbog situacije u Ukrajini

Zvaničnici Bele kuće razgovaraju o mogućnosti da američki predsednik Džozef Bajden otputuje u Evropu u narednim nedeljama kako bi razgovarao o Rusiji i Ukrajini sa saveznicima, izjavio je danas izvor upoznat sa situacijom.

Nije izvesno da li će se putovanje realizovati jer planovi još nisu finalizovani, dodao je neimenovani izvor, preneo je Rojters.

Bela kuća je odbila da prokomentariše ovu informaciju.

17:10 Ukrajina ne isključuje mogućnost razmene zatvorenika

Ukrajinsko tužilaštvo saopštilo je da ne isključuje mogućnost razmene zatvorenika sa Rusijom

17:05 Slovačka proterala troje ruskih diplomata

Slovačka je donela odluku da protera troje ruskih diplomata, a Rusija sprema odgovor na taj potez, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.

16:53 Vanredni sastanak ministara odbrane NATO-a

U Briselu će u sredu biti održan vanredni sastanak ministara odbrane NATO-a o Ukrajini, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.

16:37 U sukobima stradalo više od 630 civila

Najmanje 636 civila poginulo je u Ukrajini od početka rata, saopštila je Kancelarija UN za ljudska prava.

16:21 Ruske trupe zapalile municiju ispred nuklearke?

Ruske trupe navodno su zapalile municiju ispred nuklearne elektrane Zaporožje. U ovom trenutku nije moguće potvrditi ove informacije.

Ukrajinska nuklearna energetska kompanija Energoatom saopštila je da se ne zna da li je došlo do povećanja nivoa radijacije.

Navodno je municija zapaljena ispred zgrade za trening u kojoj se pre nekoliko dana dogodila eksplozija.

15:42 Ukrajina negira da je gađala Donjeck

Ukrajina negira tvrdnje ruskih vlasti da je gađala Donjeck i tvrdi da je najmanje 20 civila "poginulo od ruske rakete ili neke druge vrste municije".

15:01 Četvrta runda se sutra nastavlja

Mihail Podoljak iz ukrajinske delegacije rekao je da je u toku "tehnička pauza" i da će četvrta runda pregovora biti nastavljena sutra.

- U pregovorima je napravljena tehnička pauza do sutra. Pregovori se nastavljaju - naveo je Podoljak.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 14. март 2022.

14:32 Pronađena bespilotna letelica u Rumuniji

U okrugu Bistrica-Nasaud u Rumuniji pronađena je bespilotna letelica, a iz rumunskog tužilaštva kažu da je pokrenut krivični postupak i da se za sada ne zna odakle je doletela.

14:06 Rusiji suspendovano članstvo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope

Rusiji je danas suspendovano članstvo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, pošto je Moskva prošle sedmice najavila da će prestati da učestvuje u radu Saveta Evrope.

13:50 Zelenski: Borimo se do pobede

Predsednik Ukrajine obratio se dok traje četvrta runda pregovora ukrajinske i ruske delegacije.

13:12 Elon Mask izazvao Putina na borbu

Ilon Mask je naizgled izazvao Vladimira Putina na borbu za Ukrajinu.

- Izazivam Vladimira Putina na jedinstvenu borbu - napisao je on na Tviteru, koristeći rusko pismo za pisanje Putinovog imena.

- Ulog je Ukrajina - nastavio je, napisavši ime zemlje na ukrajinskom jeziku.

U naknadnom tvitu, Mask je potom objavio celu poruku na ruskom. „Da li pristajete na ovu borbu?“, napisao je on, označivši zvanični nalog Kremlja na engleskom jeziku na Tviteru.

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) 14. март 2022.

12:14 U Donjecku poginuo 17 ljudi

U padu Tochka-U rakete u centru Donjecka ubijeno je 17, a povređeno je 28 ljudi, saopštili su iz DNR-a.

12:11 Kina: SAD da odgovore o biolaboratorijima u Ukrajini

Kineske vlasti pozvale su Sjedinjene Države da demonstriraju transparentnost kada je reč o nedavno otkrivenim biološkim laboratorijama u Ukrajini, izjavio je danas portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Džao Liđen.

11:26 U Kijevu stradala jedna osoba

Iako je ranije saopšteno da su dve osobe stradale u gađanju stambene zgrade u Obolonu u Kijevu, vlasti su sad saopštile da je ipak stradala samo jedna osoba, a da je troje ljudi ranjeno.

11:15 Uspešna evakuacija na području Kijeva

Gradovi na prvoj liniji u blizini Kijeva uspešno se evakuišu peti dan zaredom, rekao je regionalni guverner Aleksij Kuleba.

- Primirje u našem regionu se drži, ali je veoma uslovno - rekao je on i dodao da se u daljini od mesta gde je stacioniran čuju povremene eksplozije.

11:11 U toku 4. runda pregovora

- Stranke aktivno iznose svoje stavove, koji su već razjašnjeni. Komunikacija je teška, ali ide. Razlog za razlike je što imamo veoma različite političke sisteme. Ukrajina je za slobodan dijalog u društvu i obavezan konsenzus - naveo je član ukrajinske delegacije Mihail Podoljak na svom Tviter nalogu.

10:39 Snažne eksplozije odjekuju u Kijevu

Oko 10 sati po našem vremenu u Kijevu je odjeknulo nekoliko jakih eksplozija. Veruje se da su posledica delovanja ukrajinskog PVO, koji gađaju ruske avione i rakete.

10:31 U sukobimo stradalo 90 mališana

Od početka sukoba u Ukrajini stradalo je 90 mališana, a više od sto je povređeno, saopšteno je iz ukrajinskog Tužilaštva.

- Najviše žrtava je u Kijevu, Harkovu, Donjecku, Čeringovu, Sumiju, Hersonu, Nikolajevu i regionu Žitomira - navodi se u saopštenju.

10:10 DNR: Ukrajinske snage granatirale rudnik "Zasjadko" u Donjecku

Ukrajinske snage navodno su granatirale rudnik "Zasjadko" u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, a 83 osobe nalaze se pod zemljom, saopštilo je danas Ministarstvo za ugalj i energetiku DNR. Dodaje se da je u toku akcija izvlačenja ljudi i da nema povređenih.

Inače, "Zasjadko" smatra se jednim od najvećih rudnika u Ukrajini.

09:42 Ukrajinci pogodili ruski borbeni avion

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pilot aviona Su-25 uspeo da prizemlji letelicu nakon što je pogođena ukrajinskim projektilom.

09:36 Kijev otkrio šta će tražiti tokom pregovora

Savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika rekao je da će Kijev, tokom četvrte runde pregovora sa Moskvom, razgovarati o prekidu vatre, hitnom povlačenju trupa i bezbednosnim garancijama.

Mihail Podoljak rekao je da ih čekaju teški pregovori.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) 14. март 2022.

09:29 EU ima spremna nove sankcije za Rusiju

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel rekao je da je EU spremna da uvede i nove sankcije Rusiji ukoliko bude trebalo.

- Prve sankcije smo kalibrirali tako da budu bolnije za Rusiju, a manje za nas. Moramo da nastavimo pritisak da promenimo odnos snaga. Imamo i druge dodatne sankcije na čekanju - rekao je on u intervjuu za list la Republika.

09:24 Sve nuklearke u Ukrajini rade nesmetano

Sve nuklearne elektrane u Ukrajini funkcionišu stabilno i nivoi radijacije su u normalnim okvirima, saopštio je Energoatom

09:21 Raste broj žrtava u Mariupolju

Veruje se da je najmanje 2.500 ljudi poginulo u južnom lučkom gradu Mariupolju od početka specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini 24. februara. Taj broj je jutros potvrdio savetnik ukrajinskog predsednika Oleksij Arestovič.

09:13 "Rusija hoće da ugrozi NATO"

Jučerašnji ruski raketni napad na ukrajinsku vojnu bazu u blizini granice sa Poljskom bio je pokušaj da se "ugrozi" NATO, rekao je zamenik poljskog ministra spoljnih poslova Marčin Pržidač za BBC.

08:55 Više od 1,75 miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine u Poljsku

Više od 1,75 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine u Poljsku od početka operacije, saopštila je poljska granična kontrola u ponedeljak.

08:50 Danas sastanak premijera Belorusije i Rusije?

Premijer Belorusije sastaće se danas u Moskvi sa Mihailom Mišustinom, prenosi njegova pres-služba.

08:40 U ponedeljak 10 humanitarnih koridora

U ponedeljak će biti otvoreno 10 humanitarnih koridora, saopštile su ukrajinske vlasti.

08:25 Kijev: Rusija gađala fabriku aviona, ne aerodrom u Kijevu

Nakon prvih informacija o tome da je gađan aerodorom Antonov u Kijevu, gradske vlasti su se ponovo oglasile i rekle da je gađana fabrika aviona, ne aerodrom.

Fabrika za proizvodnju aviona Antonov nalazi se na aerodromu Svjatošin, oko 10 km od centra Kijeva.

Neprovereni video snimci na društvenim mrežama pokazuju gust oblak dima koji se diže iznad fabrike.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) 14. март 2022.

08:10 Vlasti: Gađan aerodrom u Kijevu

Aerodrom Antonov, na severu Kijeva, pogođen je ruskim granatiranjem, saopštile su vlasti u prestonici.

У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод «Антонов»https://t.co/790tlyvb1S — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 14. март 2022.

Antonov, takođe poznat kao Hostomel, najvažniji je međunarodni teretni aerodrom u Ukrajini, kao i ključna vojna vazdušna baza.

07.53 Raketirana fabrika aviona Antonov

06:49 Australija uvodi sankcije Abramoviču

Australija uvodi sankcije za 33 ruska biznismena i njihove porodice, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Na spisku sankcija su i Roman Abramovič i Kiril Dmitrijev.

06:45 Gađana devetospratnica u Kijevu?

Devetospratnica u glavnom gradu Ukrajine navodno je jutros bila meta ruskih snaga.

06:41 SAD traže od svojih državljana da odmah napuste Ukrajinu

Američka ambasada u Kijevu ponovo je pozvala građane SAD da odmah napuste Ukrajinu, pošto su ruski napadi koji su u toku učinili bezbednosnu situaciju „nasilnom i nepredvidivom“.

We urge U.S. citizens to depart Ukraine now via ground transport if safe. Border crossings are open. Consider routes & risks; roads may be crowded, exposed to combat or have damaged infrastructure. Sheltering in place may be the best option for some. https://t.co/4KXSc4dZX1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 14. март 2022.

06:39 Ukrajinci oborili četiri ruska aviona?

Štab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je u poslednja 24 sata uspešno oborio četiri aviona, tri helikoptera i nekoliko bespilotnih letelica koje pripadaju ruskim snagama.

06:34 Za danas najavljena četvrta runda pregovora

Član ukrajinske delegacije David Arahamia juče je rekao da će pregovori sa Rusijom putem video linka navodno početi u 10.30 po lokalnom vremenu.

Kremlj, međutim, još uvek nije potvrdio ove navode.

06:30 Zelenski se danas obraća Savetu Evrope

Očekuje se da će se ukrajinski predsednik obratiti Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, na vanrednoj sednici.

