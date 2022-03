(UŽIVO) 19. DAN RATA U UKRAJINI! DANAS ČETVRTA RUNDA PREGOVORA: Raketirana fabrika transportnih aviona Antonov, Zelenski će se obratiti Savetu Evrope

* Džonson razgovarao sa Zelenskim

* Otvaraju se novi humanitarni koridori

* Autobus sa Ukrajincima sleteo se puta u Italiji

* Kličko zabrinut da će Rusija upotrebiti hemijsko oružje

Činjenice:

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 19. dan. Juče su ruske snage proširile ofanzivu i na zapadni deo Ukrajine, ispalivši rakete na vojnu bazu u blizini grada Lavova, koji se nalazi na 26 kilometara od granice sa Poljskom. Tom prilikom je, prema zvaničnim podacima Ukrajine navodno ubijeno 35 osoba, a mnogi zapadni zvaničnici odmah su osudili ovaj napad.

Situacija u ukrajinskom gradu Mariupolju postaje strašna. Gradska uprava je kasno sinoć potvrdila da humanitarni konvoj koji nosi pomoć građanima još uvek nije stigao.

Ceo svet sa nestrpljenjem očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine koji je najavljen za danas u 10.30 po ukrajinskom vremenu.

Iz časa u čas:

7.53. Raketirana fabrika aviona Antonov

06:49 Australija uvodi sankcije Abramoviču

Australija uvodi sankcije za 33 ruska biznismena i njihove porodice, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Na spisku sankcija su i Roman Abramovič i Kiril Dmitrijev.

06:45 Gađana devetospratnica u Kijevu?

Devetospratnica u glavnom gradu Ukrajine navodno je jutros bila meta ruskih snaga.

06:41 SAD traže od svojih državljana da odmah napuste Ukrajinu

Američka ambasada u Kijevu ponovo je pozvala građane SAD da odmah napuste Ukrajinu, pošto su ruski napadi koji su u toku učinili bezbednosnu situaciju „nasilnom i nepredvidivom“.

We urge U.S. citizens to depart Ukraine now via ground transport if safe. Border crossings are open. Consider routes & risks; roads may be crowded, exposed to combat or have damaged infrastructure. Sheltering in place may be the best option for some. https://t.co/4KXSc4dZX1