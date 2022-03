Francuski aktivista UPAO u vilu Putinove ćerke: Sad je spremna za ukrajinske IZBEGLICE (FOTO)

Francuski aktivista Pjer Afner ušao je u vilu koja pripada ćerki ruskog predsednika Vladimira Putina i izjavio da je vila spremna da primi ukrajinske izbeglice, kako se navodi na društvenoj mreži.

Naime, na Tviteru je objavljeno da je Afner ušao u vilu i zamenio i brave.

Vila se nalazi u gradu Bijaric u Francuskoj.

French activist Pierre Afner entered the villa of Putin's daughter Alta Mira in Biarritz changed the locks, and declared the villa was ready to accept Ukrainian refugees.



The villa has eight bedrooms and three bathrooms pic.twitter.com/OWCqghHtdx