KOMRAKOV: EVROPA ĆE PRESKUPO PLATITI UVOĐENJE SANKCIJA MOSKVI – 520 AVIONA OSTAJE U RUSIJI!?

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

EU uvodi nove sankcije Ruskoj federaciji i zahteva od lizing kompanija da do 28. marta 2022. godine vrate sve lizing avione iz Rusije. A to je preko 520 komada (pretežno evropski lizing i Airbus modeli), i oko 12 milijardi dolara vrednosti lizing ugovora...

Aeroflot je saopštio da od 6. marta prestaje da prima putnike sa povratnim kartama na međunarodne letove ako je datum povratka posle 8. marta – napisano je na na Tviter nalogu RIA Novosti. Na osnovu ovoga može se zaključiti da Aeroflot obustavlja sve međunarodne letove, čak i u zemlje u koje mogu da lete, jer se plaše da će im avione oduzimati lizing kompanije. Šta je pozadina ovog čina?

Sankcije koje je Evropska unija (EU) uvela Rusiji imaće izuzetno negativan uticaj na samu Evropu. Ruska specijalna operacija u Ukrajini dovela je do sankcija koje se posebno odnose na vazdušni saobraćaj. Nebo nad Rusijom, Ukrajinom i Belorusijom je zatvoreno. A zemlje EU su zabranile letove ruskih aviona iznad svoje teritorije. U svetu postoje aviokompanije, one imaju avione, koji velikom većinom nisu u vlasništvu, već su u lizingu.Tek što je započeo oporavak avioindustrije od neviđenog pada prometa izazvanog korona krizom, vlasnici aviona i prevoznici našli su se pred novim izazovom: kako vratiti svoje putničke avione iz Rusije pre nego na snagu stupe dodatne sankcije.

Kako prenosi Airways Magazine krajem marta ističe rok za raskid svih poslovnih ugovora koje američke i evropske lizing kuće imaju s ruskim avioprevoznicima, a takvih je ugovora mnogo. Prema službenim podacima u Rusiji postoji 980 putničkih aviona, od kojih je 777 nabavljeno putem dugoročnog lizinga, a 515 od toga ugovoreno je s lizinng kućama izvan Rusije. Više od polovine "ruskih" aviona dakle, u ovom trenutku nije njihovo i trebali bi biti vraćeni vlasnicima širom sveta. Ukupna im se vrednost procenjuje na 12 milijardi dolara.

Rusko ministarstvo saobraćaj najavilo je i mogućnost nacionalizacije svih aviona koje trenutno, putem lizinga unajmljuje državni prevoznih Aeroflot, kako bi sprečili propast kompanije. Ne treba niti spominjati kolike bi to gubitke stvorilo vlasnicima aviona, a verovatno bi izazvalo i dodatne sankcije usmerene direktno prema Aeroflotu. Ruski prevoznik i dalje, prema službenim podacima dostavljenima berzi vrednosti, veruje kako će moći nastaviti s radom uprkos tome što više ne smeju leteti u EU, Kanadu ili SAD. Tri četvrtine njihovih letova su, naime, na domaćim rutama unutar Ruske Federacije. Ne bude li, dakle, nacionalizacije, sva je prilika da će strani vlasnici aviona svoju flotu želeti izvući iz Rusije, jer ih ruski zakupci neće moći plaćati (Rusija je izbačena iz SWIFT, a ugovori su pretežno u dolarima). Biće to logistički vrlo komplikovan zadatak – avioni iz Rusije ne smeju leteti iznad mnogih zemalja, evropske posade ne smeju u Rusiju, a ruske ne smeju u EU.

Čak i da dobiju posebne dozvole, vratiti više stotina aviona čini se operativno gotovo nemogućim – repatrijacija aviona inače se planira godinama unapred, piše New York Times, i to u uslovima kada nema rata, sankcija i drugih prepreka. I u normalnim situacijama povratka aviona iz lizinga, sa zakupcem koji sarađuje, nije retkost da se avion vrati s motorima ili drugim delovima s kojima nije dan u zakup, već su naknadno promenjeni. U slučaju kada lizing kuća otkaže ugovor, zakupac više ne mora ni servisirati avion, pa će on ostati na zemlji i propadati.

Ali Evropa i, naravno, evropske lizing kompanije će patiti od ovoga.

Fil Sejmur, predsednik Asocijacije lizing kompanija Evrope u intervjuu za Bloomberg objasnio je kako će se situacija razvijati konkretno u oblasti vazdušnog saobraćaja.

„Širom sveta avioni nisu u vlasništvu, već na lizingu. Evropska unija je uvela sankcije Rusiji i obavezala evropske lizing kompanije da do 28. marta vrate sve avione na lizing iz Rusije. Ovo je 520 aviona. I tu nastaju problemi. Rusi kažu, ako hoćete avione dođite po njih. To znači da 1.040 pilota mora za Rusku Federaciju. Ne možete da letite u Rusiju. Čak i ako je nebo otvoreno za ovaj prevoz, pojavljuje se sledeća poteškoća: kako odleteti iz Rusije? Uostalom, posle predavanja aviona lizing kompanijama, oni više neće biti ruski. A nijedan neruski avion ne može da leti u vazdušnom prostranstvu Rusije“ - kaže Sejmur.

Sledeći problem nastaje u finansijskoj oblasti. Evropa je bila inicijator raskida zakupa. Zato mora da plati kaznu - priznaje Sejmur.

„Svi smo bankrotirali. Lakše je bankrotirati nego pokupiti avione. To je jeftinije,“ - priznaje Semjur.

Rusija mora da plati uplate za mesec lizinga (za februar). Rusija pristaje, ali ne može da plati jer je SWIFT onemogućen. A čak i ako se sve ove poteškoće reše, šta će Evropa da radi sa 520 aviona? Na kraju krajeva, Evropa jednostavno ne zna šta će sa toliko letelica koje se ne mogu ni prodati.

Ali SAD ne oduzimaju njihove „Boinge“ Rusiji. Na scenu tada stupa niko drugi do SAD, koja nije uvodila ograničenja i „tapka“ Rusiji 500 Boinga na lizing. Rastura, jednim udarcem i AIRBUS i evropske avio lizing kuće, postaje glavna i jedina avio kompanija na svetu. I zbog ove stvari Amerikancima je odgovaralo da počne rat u Ukrajini. A to je samo jedan od prisutnih interesa i dilova moćnika. Time će Amerika postati avio-kompanija broj jedan u svetu, a evropski lizing će bankrotirati.

⚡️"Аэрофлот" объявил, что уже с 6 марта прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата - после 8 марта — РИА Новости (@rianru) 05. март 2022.

Autor: Milorad Komrakov