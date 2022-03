SKANDAL U PROGRAMU UŽIVO! Novinarka prekinula prenos: Uletela u kadar sa transparentom, policija je odvela?! (VIDEO)

Ruska novinarka prekinula je u ponedeljak večernji prenos uživo na ruskoj državnoj TV mreži "Kanal 1". Ona je usred izveštavanja voditeljke dnevnika stala iza nje pred kamere i pokazala znak na kojem je pisalo: "Ne verujte propagandi. Oni vas lažu", i vikala: "Zaustavite rat. Ne ratu!" Ubrzo nakon toga, kadar se promenio.

Snimak emitovanja brzo je postao viralan na društvenim mrežama, gde ju je više novinara identifikovalo kao Marinu Ovsjanikovu, urednicu na ovom kanalu, a na društvenim mrežama se šire navodi da ju je policija nakon ovoga privela na razgovor.

Kanal je objavio da preduzima internu reviziju incidenta, javio je Rojters pozivajući se na Tass. Na mrežama su ljudi pisali da je u pitanju program "omiljene Putinove voditeljke", a poznato je da je "Kanal 1" državni medij.

Channel One, Vremya program, live broadcast, Putin's favorite presenter. Apparently, one of the channel's employees entered the studio. I don’t know who is this woman, but she is brave! #StandWithUkraine pic.twitter.com/GvlQ7IpLpb

Marinin kolega je podelio na Tviteru njen video pre upada u uživo program. Na snimku, kako kaže on, govori da joj je otac Ukrajinac i poziva ljude na proteste protiv rata. Marina je istakla i da ju je sramota što radi propagandu Kremlja:

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74