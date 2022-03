(RAT UŽIVO) 20. DAN SUKOBA! Kijev: Rusija ublažila stav! Nastavak razgovora sutra

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 20. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poslao je u ponedeljak uveče parlamentu zakon u kojem traži da se produži ratno stanje za još 30 dana, počev od 24. marta, saopšteno je na sajtu predsednika ove zemlje.

Rat u Ukrajini je počeo 24. februara, kada je predsednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo "specijalnu vojnu operaciju". Ukrajina je uspela tokom ponedeljka da evakuiše više od 4.000 ljudi iz gradova sa prednjih linija fronta. Više od 4.000 ljudi evakuisano je putem sedam humanitarnih koridora.

Tri humanitarna koridora nisu funkcionisala, a ukrajinski zvaničnici optužili su ruske snage da su otvorile vatru na civile koji su se evakuisali iz regiona Kijeva. Kako piše Kijev independent, pozivajući se na vojne izvore, ukrajinske snage navodno su ubile 100 ruskih vojnika i uništile šest vozila. Kako pišu, Rusi su pokušali proboj kroz ukrajinsku odbranu, ali su zaustavljeni. Strateški važan ukrajinski grad Odesa se priprema za ruski napad. Na svakom koraku su postavljene barikade, a na ulicama muk.

UŽIVO:

22:40 - Blinken i Kuleba: Osigurati bezbednost nukleranih objekata

Američki državni sekretar Entoni Blinken razgovarao je sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom o bezbednosnim potrebama Ukrajine u njenom sukobu sa Rusijom, saopštio je portparol Stejt departmenta Ned Prajs.

Call with @SecBlinken. Grateful to the US for the new round of personal sanctions against Russian officials. I also underscored the need to step up economic pressure on Russia. We both agreed it is important to ensure safety and security of nuclear facilities in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15. март 2022.

Saopšteno je i da su Kuleba i Blinken izrazili zabrinutost zbog pogibija i ranjavanja civila, kao i štete na civilnoj infrastrukturi i stambenim objektima.

Kuleba je nakon razgovora sa Blinkenom na Tviteru napisao da pozdravlja novi paket ličnih sankcija ruskim zvaničnicima, ali je dodao da je potrebno "pojačati ekonomski pritisak na Rusiju".

Naglasio je da se sa američkim državnim sekretarom saglasio da je od najveće važnosti osigurati bezbednost nukleranih objekata u Ukrajini.

21:45 - Gradonačelnik Harkova: Uništeno više od 600 zgrada

Više od 600 zgrada uništeno je u Harkovu otkako je počeo ruski napad na Ukrajinu, rekao je gradonačelnik tog grada Igor Terehov u televizijskom intervjuu.

"Uništene su škole, vrtići, bolnice, ambulante. Ruska vojska nas stalno granatira sa zemlje i iz vazduha", naveo je Terehov.

21:22 - Zelenski se sastao sa premijerima Poljske, Slovenije i Češke

21:17 - Kijev: Oko 20.000 napustilo Marijupolj humanitarnim korodorima

Oko 20.000 ljudi uspelo je preko humanitarnog koridora da napusti Marijupolj, veliki lučki grad na jugoistoku Ukrajine koji je pod opsadom ruskih snaga, saopštilo je ukrajinsko predsedništvo.

"Danas je oko 20.000 ljudi napustilo Marijupolj automobilima koristeći humanitarni koridor. Od 4.000 automobila koji su napustili grad, 570 je već stiglo u Zaporožje", navodi se u saopštenju.

Gradske vlasti saopštile su pre dva dana da je više od 2.100 stanovnika Marijupolja stradalo od početka ruske ofanzive na Ukrajinu.

21: 10 - Završeni pregovori

Rusko-ukrajinski pregovori biće nastavljeni u sredu, saopštio je savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak.

Kako je naveo, postoje fundamentalne protivrečnosti u stavovima ruske i ukrajinske delegacije na razgovorima, ali postoji i mogućnost kompromisa.

20: 15 - EU zabranila izvoz luksuzne robe u Rusiju: Kavijar, šampanjac, limuzine, jahte...

Evropska unija je danas zabranila izvoz u Rusiju svojih luksuznih automobila, šampanjca, nakita i drugih skupih artikala omiljenih u ruskoj eliti kako bi "kaznila njihov raskošan način života" dok se vodi rat u Ukrajini.

Spisak luksuznih proizvoda i robe koje su odobrile države članice EU objavljen je danas u Službenom glasniku Unije. Spisak sadrži 14 stranica i pokriva proizvode iz sektora zabave, luksuza i tehnologije u EU.

Na spisku se nalaze luksuzni artikli kao što su stari šampanjci i druga alkoholna pića, tartufi, kavijar, parfemi, kozmetički proizvodi, kožna galanterija, skupocena odeća, perle, dijamanti, elektronika, satovi, muzički instrumenti, sportska oprema, video konzole, jahte, antikviteti i umetnička dela.

"Naš izvoz ove robe u Rusiju iznosio je 3,5 milijardi evra prošle godine. To je relativno mali udeo našeg ukupnog izvoza luksuzne robe iz EU u svet, koji iznosi oko 80 milijardi evra godišnje", navele su razne službe Evropske komisije.

19:55 - Pregovori Ukrajine i Rusije još traju

Savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika, član ukrajinske delegacije Mihail Podoljak izjavio je za list „Strana.ua“ da pregovori sa Rusijom još traju.

Prema rečima drugog predstavnika ukrajinske strane Davida Arahamije, pregovori su nastavljeni oko 14.00 po moskovskom vremenu, odnosno 12.00 po srednjeevropskom, prenosi Sputnjik.

19:30 - Premijeri Češke, Slovenije i Poljske u vozu za Kijev

Premijeri Češke, Slovenije i Poljske krenuli su vozom u Kijev u prvu posetu stranih lidera Ukrajini otkako je Rusija otpočela svoju vojnu operaciju u toj zemlji.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija lidera ovih zemalja kako proučavaju mapu u vozu na putu za Ukrajinu.

18:06 - Zelenski ponovo zamolio Kanadu za pomoć u "zatvaranju neba"

Volodimir Zelenski pozvao je Kanadu da „učini više“ u zaštiti Ukrajine od Rusije u obraćanju na zajedničkoj sednici kanadskog parlamenta.

Zelenski je dobio duge ovacije od parlamentaraca u Otavi i pozdrave "slava Ukrajini", prenosi BBC. On se zahvalio Kanadi na kontinuiranoj podršci, ali je ponovio molbu za zonu zabrane letova iznad njegove zemlje.

Njegov govor usledio je posle novih kanadskih sankcija ruskim zvaničnicima.

17:32 - Na zahtev Zelenskog: Parlemant u Ukrajini produžio ratno stanje

Ukrajinski parlament je izglasao produženje ratnog stanja u zemlji za mesec dana, na zahtev predsednika države Volodimira Zelenskog. Poslanici su danas glasali za produženje ratnog stanja za 30 dana, počevši od 26. marta.

Dok je ratno stanje na snazi, muškarci od 18 do 60 godina ne smeju da napuste zemlju, kako bi mogli da budu pozvani da se bore u ratu protiv Rusije.

Zelenski je poslao parlamentu predlog zakona jer je ratno stanje, uvedeno zbog napada Rusije na Ukrajinu, trebalo da bude na snazi do 26. marta.

17:20 Rusija se povukla iz Saveta Evrope

16:51 Zatvorenicima u Ukrajini sloboda ako idu na front!

Vrhovna rada Ukrajine usvojila je zakon prema kome zatvorenici mogu biti oslobođeni kako bi učestvovali u borbenim dejstvima, prenosi Sputnjik.

Kako je precizirano u saopštenju vladajuće stranke „Sluga naroda“ na Telegramu, „to će omogućiti da se popune redovi vojske i drugih vojnih formacija u cilju suprotstavljanja ruskoj agresiji“.

16:28 Fotoreporter Foks njuza poginuo, novinar ranjen u incidentu u Ukrajini

16:22 Zelenski: Ukrajina neće biti članica NATO

"Jasno je da Ukrajina nije članica NATO, mi to shvatamo, normalni smo ljudi. Godinama smo slušali o navodno otvorenim vratima, ali sada smo takođe čuli da tamo nećemo ući. I to je istina i to se mora priznati“, rekao je Zelenski.

16:10 Novo obraćanje Zelenskog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je novi video u kojem optužuje Rusiju da "pokušava da uništi” Ukrajinu.

Borimo se za život, borimo se protiv tenkova, aviona i minobacača koje Rusija koristi protiv nas da nas uništi. Ali Rusija uništava i samu sebe. Svaki pucanj na Ukrajinu, je korak koji Rusija preduzima da se uništi, da se samoizoluje... svi sada odlaze iz Rusije, svi koji mogu da misle. Programeri, biznismeni, umetnici. Ruska država nikada decenijama nije doživela takav udar na ljudski kapital, udarac koji je sama sebi nanela. Ali to nas ne brine, to nije naš problem. Naše pitanje je da sačuvamo sebe, svoj narod, rekao je on.

15:48 Putin uveo sankcije Bajdenu

15:35 Rusija će predložiti "humanitarnu" rezoluciju za Ukrajinu na glasanju u Savetu bezbednosti UN?

Rusija je navodno pozvala na glasanje Saveta bezbednosti UN o "humanitarnoj" rezoluciji za Ukrajinu, prenosi Sky News.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, moskovski ambasador pri UN Vasilij Nebenzija je takođe rekao da će Rusija prekinuti svoje operacije kada se "u Ukrajini ostvare ciljevi specijalne vojne operacije, uključujući demilitarizaciju".

15:30 Lukašenko: Mi se nećemo mešati u operaciju Rusije u Ukrajini

Belorusija neće učestvovati u ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini, izjavio je danas predsednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa komandantima i agentima bezbednosnih agencija te zemlje.

- Želim još jednom da istaknem, mi se nećemo mešati u ovu operaciju koju Rusija sprovodi u Ukrajini - poručio je Lukašenko, prenela je agencija Belta.

Kako je naveo beloruski predsednik, on veruje da Rusija u Ukrajini ima dovoljno vojnika.

- Možemo li nešto da damo Rusiji iz perspektive naoružanja? Ne. Sve ovo kupujemo od Ruske Federacije - kazao je Lukašenko.

15:24 Vlada Kanade dodala još 15 Rusa na listu sankcija

Kanadska vlada saopštila je danas da uvodi sankcije za 15 ruskih zvaničnika koji su omogućili i podržali napad predsednika Vladimira Putina na Ukrajinu s ciljem da se izvrši dodatni pritisak na Moskvu da preokrene svoj politički kurs.

Nove sankcije najavljene su uoči očekivanog virtuelnog obraćanja ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kanadskom parlamentu u 15.15 po Griniču, prenosi Rojters.

15:20 Oko 2.000 automobila napustilo Mariupolj

Procenjuje se da je oko 2.000 privatnih automobila uspelo da napusti opkoljeni grad Mariupolj na jugoistoku Ukrajine u utorak, navodi se u saopštenju gradskog veća Mariupolja.

15:15 Makron o mogućim posetama Moskvi i Kijevu

Francuski predsednik Emanuel Makron je, odgovarajući na pitanje o mogućim posetama Moskvi i Kijevu, rekao da ništa ne isključuje, ali se takva putovanja ne očekuju u bliskoj budućnosti.

- Ne isključujem ništa, nikakvu političku inicijativu. Uradiću to kada shvatim da može biti korisnih i opipljivih rezultata - rekao je Makron odgovarajući na pitanje novinara da li može da ode u Moskvu i Kijev.

- Ne isključujem nikakva putovanja. Ali ona se ne očekuju ni u narednim danima ni u narednih nekoliko sati - dodao je on.

15:11 Mišustin: Pripremljen je plan reagovanja na sankcije

Ruski premijer Mihail Mišustin je izjavio da je pripremljen plan reagovanja na sankcije.

- Uključuje 100 inicijativa, iznos finansiranja se procenjuje na 1 trilion rubalja - rekao je.

15:09 Lavrov: Cilj pregovora je vojno neutralni status Ukrajine

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da su pregovori sa Ukrajinom usmereni na osiguravanje njenog vojno neutralnog statusa.

15:01 Meškov: Ulazak Ukrajine u NATO označio bi početak rata

- Ako Ukrajina postane članica NATO to će značiti rat NATO i Rusije, samo je pitanje da li je Severenoatlantska alijansa spremna na to - izjavio je danas ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov.

14:55 U Španiji zaplenjena još jedna luksuzna jahta

Španske vlasti zaplenile su jahtu vrednu 140 miliona dolara, za koju tvrde da pripada jednom od ruskih oligarha. Jahta je zaplenjena u luci u Barseloni, potvrdio je premijer Španije Pedro Sančez sinoć, ne pominjujući kome tačno jahta pripada. Sumnja se da je u pitanju blizak saradnik Vladimira Putina.

- Zaplenili smo jahtu jednog od glavnih oligarha. Govorimo o jahti za koju procenjujemo da je vredna 140 miliona dolara... Dugačak je 85 metara - rekao je Sančez za špansku La Sekta TV.

14:21 Ko je sve na udaru sankcija Velike Britanije

Još 370 ruskih pojedinaca i pravnih lica pogođeno je sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva koje uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja.

Nova imena na listi uključuju: bivšeg predsednika i premijera Rusije Dmitrija Medvedeva, portparola Vladimira Putina Dmitrija Peskova, ministra odbrane Sergeja Šojgua, portparolku Ministarstva spoljnih poslova Rusije Mariju Zaharovu...

14:11 Nastavljeni pregovori Ukrajine i Rusije

Član ukrajinske delegacije Mihail Podoljak napisao je na Tviteru da su nastavljeni pregovori dve strane.

- Pregovori su u toku. Obnovljene konsultacije o glavnoj pregovaračkoj platformi. Pitanja opšte regulacije, prekid vatre, povlačenje trupa sa teritorije zemlje… - napisao je u tvitu.

14:05 Lukašenko: Iz Ukrajine ponovo ispaljena raketa ka Belorusiji

Ukrajinske oružane snage ispalile su raketu "Točka-U" u pravcu Belorusije, a zatim su je oborile nacionalne snage protivvazdušne odbrane iznad teritorije Pripjata, izjavio je danas beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

- Upozorio sam da ćemo biti gurnuti u ovu vojnu operaciju, u ovaj rat - rekao je Lukašenko.

Lukašenko je precizirao da je to dokazano pre samo dva dana sa još jednim lansiranjem rakete "Točka-U" tokom noći i da je to bio napad preko njene teritorije.

13:30 Gađana zgrada u Harkovu

Oko 11 časova po lokalnom vremenu pogođena je jedna stambena zgrada u Harkovu. Nadležni javljaju da je evakuisano više od 20 stanara.

13:00 Raste broj žrtava napada u Kijevu

Broj poginulih u jutrošnjim napadima u Kijevu porastao je na četiri.

12:54 Crna Gora spremila paket sankcija, na spisku i Putin

12:50 Dron koji je pao u Rumuniji stigao iz Ukrajine?

Dron koji je pao u rumunskom okrugu Bistrica bio je istraživački dron i lansiran je sa teritorije Ukrajine, rekao je rumunski ministar odbrane Vasile Dinku.

12:30 Zelenski: Meta Rusije biće i druge evropske zemlje

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je jutros, tokom obraćanja zapadnim liderima, upozorio da bi Rusija mogla da cilja druge delove Evrope i pozvao na još veću podršku Ukrajini.

- Još uvek možemo da zaustavimo rusku ratnu mašinu, još uvek možemo da zaustavimo ubijanje ljudi - rekao je on, tvrdeći da bi bilo „lakše da to uradimo zajedno“.

- Jer inače, oni će doći kod vas - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je rekao da ako Evropa sada ne zauzme stav, Rusija će ciljati druge evropske zemlje.

12:08 Nastavljaju se pregovori Moskve i Kijeva

Član ukrajinske delegacije najavio je nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine.

11:43 Kremlj komentarisao ženu koja je prekinula dnevnik na ruskoj televiziji

Čitav svet priča o ženi koja je prekinula program uživo na ruskoj državnoj televiziji mašući plakatom s natpisom "Ne ratu, zaustavite rat".

Ubrzo se otkrilo i ko je žena. Reč je o Marini Ovsjanikovoj, zaposlenoj na televiziji, koja je pre svog poduhvata snimila i poruku i objavila je na društvenim mrežama. U poruci je otkrila da joj je otac Ukrajinac i pozvala na antiratne proteste.

- Postupci urednika vesti koji je sinoć prekinuo informativni program na ruskom državnom TV kanalu u znak protesta protiv invazije Moskve na Ukrajinu predstavljaju huliganizam - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

11:27 Gađan aerodrom u Dnjepru

Aerodrom u Dnjepru gađan je tokom noći, a mediji javljaju da je pista uništena, kao i da je oštećen jedan terminal.

11:25 Više od tri miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine

Od početka specijalne operacije ruske Vojske, iz Ukrajine je pobeglo više od tri miliona ljudi

11:01 Sirene na teritoriji čitave Ukrajine

10:50 U Mariupolju zarobljeno još oko 350.000 ljudi

Oko 350.000 ljudi i dalje je zarobljeno u Mariupolju, koji je od 1. marta opkoljen od strane ruskih trupa, rekao je lokalni zvaničnik.

- S obzirom na to da je 540.000 stanovnika i oko 150.000 ljudi evakuisano u prva tri dana kada je to još bilo bezbedno, procenjujemo da će oko 350.000 ljudi biti zaglavljeno u Mariupolju - rekao je Petro Andriuščenko, savetnik gradonačelnika Marijupolja za ukrajinsku televiziju.

10:41 Peskov: Pregovori o bezbednosnim garancijama sada teško mogući

Savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog rekao je danas da je rat u Ukrajini na "raskrsnici koja bi mogla da dovede do dogovora u pregovorima sa Rusijom ili nove ruske ofanzive".

- Na raskrsnici smo. Ili ćemo se dogovoriti na sadašnjim pregovorima ili će Rusi napraviti drugi pokušaj (ofanzive) i onda će ponovo biti razgovora - rekao je savetnik Aleksij Arestovič.

Mihail Podoljak iz ukrajinske delegacije rekao je juče da je u toku "tehnička pauza" i da će četvrta runda pregovora biti nastavljena danas.

- U pregovorima je napravljena tehnička pauza do sutra. Pregovori se nastavljaju - naveo je juče Podoljak.

10:15 Policijski čas do četvrtka u Kijevu

Večeras od 18 časova po našem vremenu, pa do četvrtka ujutru do 6 sati na području Kijeva će na snazi biti policijski čas.

10:01 EU usvojila novi paket sankcija

Evropski ministri finansija zvanično su odobrili četvrti paket sankcija protiv više od 600 ruskih državljana, što je francuski ministar finansija Bruno Le Mer nazvao „istorijskom odlukom“.

- To je „najbrži i najjači paket sankcija koje je Evropska unija ikada usvojila u svojoj istoriji“ - rekli su ministri.

Imena ruskih pojedinaca i subjekata uključenih u novu rundu sankcija nisu saopštena.

09:40 Ukrajinska vojska gađala rudnik u Donjecku?

Ukrajinske snage su gađale rudnik "Skočinski“ u Donjecku, saopštilo je danas Ministarstvo za ugalj i energetiku samoproglašene Donjecke Narodne Republike.

Veliki broj rudara, njih preko 200, bilo je zarobljeno ispod zemlje, ali su u međuvremenu svi izvučeni na površinu.

09:33 Ranjeni novinar Fox News-a na intenzivnoj nezi

Bendžamin Hol, dopisnik Foks njuza, hospitalizovan je u Ukrajini nakon što je teško povređen. Fox News je u saopštenju potvrdio da je britanski novinar, otac troje dece povređen, ali nije komentarisao koliko je ozbiljno ranjen.

Generalna tužiteljka Ukrajine Irina Venediktova sada je na Fejsbuku rekla da je britanski novinar na „intenzivnoj nezi pod nadzorom lekara“.

- Ovaj čovek nije bio u vojnom objektu, gde prema rečima ruskih zvaničnika, oni stalno gađaju. Ne nalazeći se u vojnom objektu, zadobio je teške povrede - napisala je Venediktova.

09:20 Lideri Poljske, Češke i Slovenije danas u Kijevu

Premijeri Poljske, Češke i Slovenije danas vozom putuju u Kijev. Voz je već prešao poljsko-ukrajinsku granicu

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu — Petr Fiala (@P_Fiala) 15. март 2022.

09:10 Dvoje mrtvih u napadima u Kijevu

08:43 Ukrajina planira otvaranje devet humanitarnih koridora

Potpredsednica ukrajinske Vlade Irina Vereščuk saopštila je da je planirano otvaranje devet humanitarnih koridora.

- Humanitarni koridori su u planu - do sada je dogovoreno devet. Odvešćemo žene, decu i sve u nevolji iz Mariupolja u Zaporožje - rekla je Vereščukova.

08:20 Konašenkov: Rusija preuzela kontrolu nad Hersonskom oblašću

Ruske oružane snage preuzele su punu kontrolu nad teritorijom Hersonske oblasti Ukrajine, saopštio je portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

07:56 Gađana još jedna zgrada u Kijevu?

Ukrajinske vlasti objavile su još fotografija odvojene devetospratne stambene kule u Kijevu zapaljene nakon granatiranja. Požar je ugašen u 05:36 po lokalnom vremenu.

Vlasti nisu navele da li ima žrtava.

07:35 Uništena stanica metroa u Kijevu

Jedna od jutrošnjih eksplozija oštetila je fasadu stanice metroa u blizini centra Kijeva, prenose mediji.

Stanica je zatvorena zbog oštećenja.

Увага!



Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 15. март 2022.

07:25 Jedna osoba povređena u Kijevu

Jedna osoba povređena je nakon što je izbio požar nakon što je pogođena jedna desetospratnica u Kijevu. Požar je lokalizovan nešto pre 7 časova po lokalnom vremenu.

07:24 Japan uvodi nove sankcije

Japan će zamrznuti imovinu još 17 Rusa, saopštilo je Ministarstvo finansija zemlje u utorak.

Mete novih sankcija su članovi porodice ruskog milijardera Jurija Kovalčuka, poslanici ruskog parlamenta i ruski oligarh Viktor Vekselberg, navodi ministarstvo.

Poslednji potez dovodi ukupan broj Rusa na meti japanske imovine na 61.

07:18 Sutra presuda u Hagu

Međunarodni sud pravde u Hagu (MSP) saopštio je da će presudu po tužbi Ukrajine protiv Rusije doneti 16. marta, javlja Rojters. Na saslušanjima pred sudom UN u Hagu pojavila se samo ukrajinska delegacija, dok je ruska strana odlučila da ne prisustvuje sednicama.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je izjavila da predstavnici Moskve ne prisustvuju sednicama Međunarodnog suda pravde UN, jer je pitanje specijalne vojne operacije u Ukrajini van njegove nadležnosti.

U tužbi Kijeva se navodi da je lažna tvrdnja Rusije da je invaziju na Ukrajinu izvršila kako bi sprečila genocid, a od sudija se traži da Rusiji nalože da prekine napad na Ukrajinu.

07:11 Mariupolj uništen u napadima

Najnoviji satelitski snimci pokazuju nivo razaranja lučkog grada Mariupolja gde se danima vode stravične borbe.

07:03 Civili povređeni u napadima u Donjecku

Ruske snage tvrde da je troje civila pogođeno u napadu ukrajinskih snaga u Donjecku

07:00 Ukrajina: 150 ruskih vojnika poginulo nakon pokušaja da zauzmu Mariupolj

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da je 150 ruskih vojnika ubijeno nakon pokušaja da preuzmu kontrolu nad lučkim gradom na jugu Ukrajine. Vlasti su juče saopštile da su odbile napad ruskih snaga.

Navodno su prilikom borbi uništena dva ruska tenka.

7.00 Vraćeno je napajanje u nuklearnu elektranu Černobilj

Vraćeno je napajanje u nuklearnu elektranu Černobilj, javljaju ukrajinski mediji.

6.55 Urednica na ruskoj televiziji upala u emisiju: "Zaustavimo rat, lažu vas"

Žena koja drži antiratni transparent utrčala je jučer uveče na set ruskog večernjeg informativnog programa na državnom Kanalu 1.

Žena je imenovana kao Marina Ovsjanikova, urednica na kanalu.

Ruske TV vesti strogo su pod kontrolom Kremlja i odražavaju samo rusku verziju događaja u Ukrajini, prenosi BBC.

Veruje se da je Ovsjanikova završila u policijskom pritvoru.

Tokom emitovanja mogao se čuti njen glas kako govori: "Stop ratu! Zaustavite rat!"

6.50 Gori stambena zgrada u Kijevu

U Kijevu navodno gori stambena zgrada nakon što su se ranije čule eksplozije u glavnom gradu, navodi ukrajinska Nacionalna novinska agencija Ukrinform.

Za sada nema više detalja, a nije poznato ni koliko je ljudi, ako ih ima je povređeno.

