(RAT UŽIVO) Putin žestoko uzvratio na udarac SAD! Oko 2.000 automobila napustilo Mariupolj!

Rat u Ukrajini je počeo 24. februara, kada je predsednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo "specijalnu vojnu operaciju". Ukrajina je uspela tokom ponedeljka da evakuiše više od 4.000 ljudi iz gradova sa prednjih linija fronta. Više od 4.000 ljudi evakuisano je putem sedam humanitarnih koridora.

Tri humanitarna koridora nisu funkcionisala, a ukrajinski zvaničnici optužili su ruske snage da su otvorile vatru na civile koji su se evakuisali iz regiona Kijeva. Kako piše Kijev independent, pozivajući se na vojne izvore, ukrajinske snage navodno su ubile 100 ruskih vojnika i uništile šest vozila. Kako pišu, Rusi su pokušali proboj kroz ukrajinsku odbranu, ali su zaustavljeni. Strateški važan ukrajinski grad Odesa se priprema za ruski napad. Na svakom koraku su postavljene barikade, a na ulicama muk.

15:48 Putin uveo sankcije Bajdenu

15:35 Rusija će predložiti "humanitarnu" rezoluciju za Ukrajinu na glasanju u Savetu bezbednosti UN?

Rusija je navodno pozvala na glasanje Saveta bezbednosti UN o "humanitarnoj" rezoluciji za Ukrajinu, prenosi Sky News.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, moskovski ambasador pri UN Vasilij Nebenzija je takođe rekao da će Rusija prekinuti svoje operacije kada se "u Ukrajini ostvare ciljevi specijalne vojne operacije, uključujući demilitarizaciju".

15:30 Lukašenko: Mi se nećemo mešati u operaciju Rusije u Ukrajini

Belorusija neće učestvovati u ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini, izjavio je danas predsednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa komandantima i agentima bezbednosnih agencija te zemlje.

- Želim još jednom da istaknem, mi se nećemo mešati u ovu operaciju koju Rusija sprovodi u Ukrajini - poručio je Lukašenko, prenela je agencija Belta.

Kako je naveo beloruski predsednik, on veruje da Rusija u Ukrajini ima dovoljno vojnika.

- Možemo li nešto da damo Rusiji iz perspektive naoružanja? Ne. Sve ovo kupujemo od Ruske Federacije - kazao je Lukašenko.

15:24 Vlada Kanade dodala još 15 Rusa na listu sankcija

Kanadska vlada saopštila je danas da uvodi sankcije za 15 ruskih zvaničnika koji su omogućili i podržali napad predsednika Vladimira Putina na Ukrajinu s ciljem da se izvrši dodatni pritisak na Moskvu da preokrene svoj politički kurs.

Nove sankcije najavljene su uoči očekivanog virtuelnog obraćanja ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kanadskom parlamentu u 15.15 po Griniču, prenosi Rojters.

15:20 Oko 2.000 automobila napustilo Mariupolj

Procenjuje se da je oko 2.000 privatnih automobila uspelo da napusti opkoljeni grad Mariupolj na jugoistoku Ukrajine u utorak, navodi se u saopštenju gradskog veća Mariupolja.

15:15 Makron o mogućim posetama Moskvi i Kijevu

Francuski predsednik Emanuel Makron je, odgovarajući na pitanje o mogućim posetama Moskvi i Kijevu, rekao da ništa ne isključuje, ali se takva putovanja ne očekuju u bliskoj budućnosti.

- Ne isključujem ništa, nikakvu političku inicijativu. Uradiću to kada shvatim da može biti korisnih i opipljivih rezultata - rekao je Makron odgovarajući na pitanje novinara da li može da ode u Moskvu i Kijev.

- Ne isključujem nikakva putovanja. Ali ona se ne očekuju ni u narednim danima ni u narednih nekoliko sati - dodao je on.

15:11 Mišustin: Pripremljen je plan reagovanja na sankcije

Ruski premijer Mihail Mišustin je izjavio da je pripremljen plan reagovanja na sankcije.

- Uključuje 100 inicijativa, iznos finansiranja se procenjuje na 1 trilion rubalja - rekao je.

15:09 Lavrov: Cilj pregovora je vojno neutralni status Ukrajine

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da su pregovori sa Ukrajinom usmereni na osiguravanje njenog vojno neutralnog statusa.

15:01 Meškov: Ulazak Ukrajine u NATO označio bi početak rata

- Ako Ukrajina postane članica NATO to će značiti rat NATO i Rusije, samo je pitanje da li je Severenoatlantska alijansa spremna na to - izjavio je danas ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov.

14:55 U Španiji zaplenjena još jedna luksuzna jahta

Španske vlasti zaplenile su jahtu vrednu 140 miliona dolara, za koju tvrde da pripada jednom od ruskih oligarha. Jahta je zaplenjena u luci u Barseloni, potvrdio je premijer Španije Pedro Sančez sinoć, ne pominjujući kome tačno jahta pripada. Sumnja se da je u pitanju blizak saradnik Vladimira Putina.

- Zaplenili smo jahtu jednog od glavnih oligarha. Govorimo o jahti za koju procenjujemo da je vredna 140 miliona dolara... Dugačak je 85 metara - rekao je Sančez za špansku La Sekta TV.

14:21 Ko je sve na udaru sankcija Velike Britanije

Još 370 ruskih pojedinaca i pravnih lica pogođeno je sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva koje uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja.

Nova imena na listi uključuju: bivšeg predsednika i premijera Rusije Dmitrija Medvedeva, portparola Vladimira Putina Dmitrija Peskova, ministra odbrane Sergeja Šojgua, portparolku Ministarstva spoljnih poslova Rusije Mariju Zaharovu...

14:11 Nastavljeni pregovori Ukrajine i Rusije

Član ukrajinske delegacije Mihail Podoljak napisao je na Tviteru da su nastavljeni pregovori dve strane.

- Pregovori su u toku. Obnovljene konsultacije o glavnoj pregovaračkoj platformi. Pitanja opšte regulacije, prekid vatre, povlačenje trupa sa teritorije zemlje… - napisao je u tvitu.

14:05 Lukašenko: Iz Ukrajine ponovo ispaljena raketa ka Belorusiji

Ukrajinske oružane snage ispalile su raketu "Točka-U" u pravcu Belorusije, a zatim su je oborile nacionalne snage protivvazdušne odbrane iznad teritorije Pripjata, izjavio je danas beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

- Upozorio sam da ćemo biti gurnuti u ovu vojnu operaciju, u ovaj rat - rekao je Lukašenko.

Lukašenko je precizirao da je to dokazano pre samo dva dana sa još jednim lansiranjem rakete "Točka-U" tokom noći i da je to bio napad preko njene teritorije.

13:30 Gađana zgrada u Harkovu

Oko 11 časova po lokalnom vremenu pogođena je jedna stambena zgrada u Harkovu. Nadležni javljaju da je evakuisano više od 20 stanara.

13:00 Raste broj žrtava napada u Kijevu

Broj poginulih u jutrošnjim napadima u Kijevu porastao je na četiri.

12:54 Crna Gora spremila paket sankcija, na spisku i Putin

12:50 Dron koji je pao u Rumuniji stigao iz Ukrajine?

Dron koji je pao u rumunskom okrugu Bistrica bio je istraživački dron i lansiran je sa teritorije Ukrajine, rekao je rumunski ministar odbrane Vasile Dinku.

12:30 Zelenski: Meta Rusije biće i druge evropske zemlje

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je jutros, tokom obraćanja zapadnim liderima, upozorio da bi Rusija mogla da cilja druge delove Evrope i pozvao na još veću podršku Ukrajini.

- Još uvek možemo da zaustavimo rusku ratnu mašinu, još uvek možemo da zaustavimo ubijanje ljudi - rekao je on, tvrdeći da bi bilo „lakše da to uradimo zajedno“.

- Jer inače, oni će doći kod vas - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je rekao da ako Evropa sada ne zauzme stav, Rusija će ciljati druge evropske zemlje.

12:08 Nastavljaju se pregovori Moskve i Kijeva

Član ukrajinske delegacije najavio je nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine.

11:43 Kremlj komentarisao ženu koja je prekinula dnevnik na ruskoj televiziji

Čitav svet priča o ženi koja je prekinula program uživo na ruskoj državnoj televiziji mašući plakatom s natpisom "Ne ratu, zaustavite rat".

Ubrzo se otkrilo i ko je žena. Reč je o Marini Ovsjanikovoj, zaposlenoj na televiziji, koja je pre svog poduhvata snimila i poruku i objavila je na društvenim mrežama. U poruci je otkrila da joj je otac Ukrajinac i pozvala na antiratne proteste.

- Postupci urednika vesti koji je sinoć prekinuo informativni program na ruskom državnom TV kanalu u znak protesta protiv invazije Moskve na Ukrajinu predstavljaju huliganizam - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

11:27 Gađan aerodrom u Dnjepru

Aerodrom u Dnjepru gađan je tokom noći, a mediji javljaju da je pista uništena, kao i da je oštećen jedan terminal.

11:25 Više od tri miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine

Od početka specijalne operacije ruske Vojske, iz Ukrajine je pobeglo više od tri miliona ljudi

11:01 Sirene na teritoriji čitave Ukrajine

10:50 U Mariupolju zarobljeno još oko 350.000 ljudi

Oko 350.000 ljudi i dalje je zarobljeno u Mariupolju, koji je od 1. marta opkoljen od strane ruskih trupa, rekao je lokalni zvaničnik.

- S obzirom na to da je 540.000 stanovnika i oko 150.000 ljudi evakuisano u prva tri dana kada je to još bilo bezbedno, procenjujemo da će oko 350.000 ljudi biti zaglavljeno u Mariupolju - rekao je Petro Andriuščenko, savetnik gradonačelnika Marijupolja za ukrajinsku televiziju.

10:41 Peskov: Pregovori o bezbednosnim garancijama sada teško mogući

Savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog rekao je danas da je rat u Ukrajini na "raskrsnici koja bi mogla da dovede do dogovora u pregovorima sa Rusijom ili nove ruske ofanzive".

- Na raskrsnici smo. Ili ćemo se dogovoriti na sadašnjim pregovorima ili će Rusi napraviti drugi pokušaj (ofanzive) i onda će ponovo biti razgovora - rekao je savetnik Aleksij Arestovič.

Mihail Podoljak iz ukrajinske delegacije rekao je juče da je u toku "tehnička pauza" i da će četvrta runda pregovora biti nastavljena danas.

- U pregovorima je napravljena tehnička pauza do sutra. Pregovori se nastavljaju - naveo je juče Podoljak.

10:15 Policijski čas do četvrtka u Kijevu

Večeras od 18 časova po našem vremenu, pa do četvrtka ujutru do 6 sati na području Kijeva će na snazi biti policijski čas.

10:01 EU usvojila novi paket sankcija

Evropski ministri finansija zvanično su odobrili četvrti paket sankcija protiv više od 600 ruskih državljana, što je francuski ministar finansija Bruno Le Mer nazvao „istorijskom odlukom“.

- To je „najbrži i najjači paket sankcija koje je Evropska unija ikada usvojila u svojoj istoriji“ - rekli su ministri.

Imena ruskih pojedinaca i subjekata uključenih u novu rundu sankcija nisu saopštena.

09:40 Ukrajinska vojska gađala rudnik u Donjecku?

Ukrajinske snage su gađale rudnik "Skočinski“ u Donjecku, saopštilo je danas Ministarstvo za ugalj i energetiku samoproglašene Donjecke Narodne Republike.

Veliki broj rudara, njih preko 200, bilo je zarobljeno ispod zemlje, ali su u međuvremenu svi izvučeni na površinu.

09:33 Ranjeni novinar Fox News-a na intenzivnoj nezi

Bendžamin Hol, dopisnik Foks njuza, hospitalizovan je u Ukrajini nakon što je teško povređen. Fox News je u saopštenju potvrdio da je britanski novinar, otac troje dece povređen, ali nije komentarisao koliko je ozbiljno ranjen.

Generalna tužiteljka Ukrajine Irina Venediktova sada je na Fejsbuku rekla da je britanski novinar na „intenzivnoj nezi pod nadzorom lekara“.

- Ovaj čovek nije bio u vojnom objektu, gde prema rečima ruskih zvaničnika, oni stalno gađaju. Ne nalazeći se u vojnom objektu, zadobio je teške povrede - napisala je Venediktova.

09:20 Lideri Poljske, Češke i Slovenije danas u Kijevu

Premijeri Poljske, Češke i Slovenije danas vozom putuju u Kijev. Voz je već prešao poljsko-ukrajinsku granicu

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu