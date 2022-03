CEO SVET PRIČA O ŽENI KOJA JE UPALA U DNEVNIK RUSKE DRŽAVNE TV! Pojavila se sa plakatom 'Zaustavite rat, lažu vas', stigao i komentar iz Kremlja!

Ubrzo se otkrilo i ko je žena. Reč je o Marini Ovsjanikovoj, zaposlenoj na televiziji, koja je pre svog poduhvata snimila i poruku i objavila je na društvenim mrežama. U poruci je otkrila da joj je otac Ukrajinac i pozvala na antiratne proteste.

Na snimcima se vidi kako žena ulazi u kadar iza voditeljke u informativnom programu Vremja na Prvom kanalu, a danas je komentar na ovaj čin stigao i iz Kremlja.

During tonight's Russian state news broadcast on Channel One, an editor at the network named Marina Ovsyannikova ran on stage with an anti-war banner. She also prerecorded a statement. Meduza translated it in full. https://t.co/Pw1I4vrXf8 pic.twitter.com/1HsR8wMxXd