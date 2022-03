TREĆA NEDELJA RATA U UKRAJINI! Moskva odbrusila Bajdenu: Neoprostiva retorika šefa države čije su bombe ubijale širom sveta!

U Kijevu je u utorak uveče na snagu stupio 35-satni policijski čas, a u zapadnom delu glavnog grada čule su se glasne eksplozije. Ruske snage drže 400 ljudi, uključujući doktore i pacijente, kao taoce unutar bolnice u Marijupolju, naveo je lokalni ukrajinski zvaničnik.

Tri evropska lidera - premijeri Češke, Poljske i Slovenije - juče su otišla vozom do Kijeva da bi se sastali sa Zelenskim i pokazali podršku.

Skoro 30.000 ljudi evakuisano je u utorak humanitarnim koridorima iz ukrajinskih gradova, a većina njih, oko 20.000, uspela je da napusti luku Mariupolj koja je pod opsadom. Više od 100 autobusa s nekoliko hilljada civila napustilo je opkoljeni grad Sumi u severoistočnoj Ukrajini.

EU je uvela dodatne sankcije Rusiji, a Velika Britanija je uvela sankcije za još 350 osoba.

Ključne informacije:

Hag naredio Rusiji da prekine akciju u Ukrajini

Zelenski se obratio Kongresu

NATO i SAD odbili zahtev da zatvore nebo iznad Ukrajine

Lavrov i Čavušoglu razgovarali u Moskvi

Kijev kaže da model neutralnosti može samo biti ukrajinski

Tri evropska premijera bezbedno napustila Ukrajinu nakon posete Zelenskom

TOK DANA:

23:17 Britanija i još 5 zemalja zatražile sednicu SB UN o Ukrajini

Velika Britanija, SAD, Francuska, Albanija, Irska i Norveška zatražile su sastanak SB UN o Ukrajini, saopštila je danas misija Velike Britanije pri UN.

- Velika Britanija, Albanija, Irska, Norveška, Sjedinjene Države i Francuska pozvale su na sastanak Saveta bezbednosti o Ukrajini - saopštila je britanska misija UN na svom Tviter nalogu, prenosi TAS S.

23:15 Rusija: Međunarodne organizacije da ispitaju genocid

Rusija će uputiti apel međunarodnim organizacijama kako bi se ispitao "genocid nad civilnim stanovništvom koji vrše ukrajinske vlasti", izjavio je general-pukovnik Mihail Mizincev, načelnik ruskog Centra za upravljanje nacionalnom odbranom.

- Primorani smo da sva ta pitanja pokrenemo i u međunarodnim organizacijama. Danas im upućujemo zvaničan apel, jer ukrajinske vlasti stvaraju situaciju koja po svim međunarodno-pravnim normama odgovara genocidu nad civilnim stanovništvom - rekao je Mizincev, prenosi TAS S.

Ruski vojni zvaničnik je postavio pitanje zašto ukrajinske vlasti drže svoje građane kao taoce i ne dozvoljavaju im da napuste Kijev, Harkov, Černihov, Sumi i druge lokacije.

22:40 SB UN u petak razmatra ruski predlog rezolucije o Ukrajini

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi u petak da glasa o rezoluciji koju je predložila Rusija, a kojom se zahteva zaštita civila u Ukrajini i bezbedan prolaz za humanitarnu pomoć i ljude koji žele da napuste zemlju, ali zapadne diplomate smatraju da ona neće biti podržana, jer ne poziva na prekid borbi ili povlačenje ruskih trupa, javlja Rojters.

Nacrt rezolucije, za koji Rojters tvrdi da je u njega imao uvid, takođe se ne bavi odgovornošću niti priznaje invaziju Rusije na susednu zemlju.

Ambasadorka Velike Britanije u UN Barbara Vudvord napisala je na Tviteru da ruski nacrt "ima nekoliko očiglednih propusta" i rekla da se Rusija „igra“.

21:20 Peskov o Bajdenovoj izjavi: Neprihvatljiva i neoprostiva retorika

Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da je to što je američki predsednik Džozef Bajden okarakterisao ruskog lidera Vladimira Putina kao ratnog zločinca "neprihvatljiva i neoprostiva retorika", prenosi agencija TAS S.

21:30 SAD: Rusija nastavlja ofanzivu, ne vidimo napredak

SAD nisu primetile da Rusija preduzima bilo kakve akcije u smislu deeskalacije svoje invazije na Ukrajinu, a koje bi mogle da nagoveste da je postignut napredak u pregovorima između ruskih i ukrajinskih lidera, izjavila je danas portparolka Bele kuće Džen Psaki, prenosi Rojters.

21:00 "Još 31.400 civila napustilo Marijupolj"

Skoro 31.400 civila je evakuisano iz Mariupolja kroz humanitarne koridore, od kojih je 99 odsto izrazilo spremnost da ide u Rusiju ili područja pod kontrolom ruskih snaga, izjavio je danas general-pukovnik Mihail Mizincev, načelnik ruskog Centra za upravljanje nacionalnom odbranom.

20:22 Oslobođen gradonačelnik Melitopolja

Ruske snage oslobodile su gradonačelnika grada Melitopolja kog su uhapsile prošle nedelje, saopštio je danas Andrij Jermak, šef kabineta predsednika Volodimira Zelenskog.

- Gradonačelnik Melitopolja Ivan Fedorov pušten je iz ruskog zatočeništva - objavio je Jermak na društvenim mrežama, prenosi Rojters.

Ukrajina je saopštila da su ruske snage prošlog petka kidnapovale Fedorova.

20:20 Rusija: "Azov" u Marijupolju digao u vazduh pozorište

Militanti nacionalističkog bataljona "Azov" izveli su novu provokaciju, digli su vazduh zgradu pozorišta u Mariupolju, koju su ranije minirali, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije, demantujući optužbe Kijeva da je Rusija izvršila vazdušni napad na to pozorište.

Kako je precizirano, zgrada pozorišta u Marijupolju nikad nije bila meta napada ruske vojske, s obzirom na potencijalnu opasnost po živote civila.

- Tokom 16. marta, ruska avijacija nije izvršila nikakve misije koje uključuju udare po kopnenim ciljevima na teritoriji Mariupolja - navodi se u saopštenju koje je preneo TAS S.

Prema proverenim informacijama, "militanti nacionalističkog bataljona Azov izvršili su još jednu krvavu provokaciju dizanjem u vazduh montažne zgrade pozorišta“, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

20:15 Pronađena tela pet osoba u Černihovu, od toga troje dece

Ukrajinska služba za vanredne situacije saopštila je danas da su spasioci u istočnom gradu Černihovu pronašli tela pet osoba, uključujući troje dece.

Kako se navodi, tela su pronađena tokom akcije spasavanja u stambenim zgradama koje su oštećene u granatiranju Černihova, prenosi Rojters.

Američka ambasada u Kijevu navela je danas da su ruske snage ubile 10 ljudi u redu za hleb u ukrajinskom gradu Černihov. U saopštenju objavljenom na Tviteru i Fejsbuku, ambasada SAD nije navela dokaze ni izvore za svoje tvrdnje.

20:05 Kličko: Granate izazvale požar i oštetile gasovod

Granatiranje ruskih snaga izazvalo je danas požar, oštetilo privatne kuće i gasovod u kijevskom okrugu Podil, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

- Vatra je obuzdana, a radnici hitne pomoći i spasilačkih službi na licu mesta nisu identifikovali povređene - rekao je Kličko u onlajn poruci, prenosi Rojters.

19:25 Nepoznata sudbina stotina civila iz pozorišta

Sudbina stotine civila u bombardovanom pozorištu u Marijupolju je nepoznata, rekao je Pavlo Kirilenko, čelnik regionalne administracije Donjecka, koja uključuje Marijupolj. On je rekao da ruske snage pokušavaju "da fizički unište Marijupolj i stanovnike Marijupolja, koji su bili simbol otpora" nakon što je pozorište pretrpelo tešku štetu u očiglednom bombardovanju.

- Prema preliminarnim podacima, nekoliko stotina stanovnika Marijupolja skrivalo se u Dramskom pozorištu. Njihova sudbina je nepoznata, jer je ulaz u sklonište blokiran ruševinama - rekao je.

- Rusi već lažu, kažu da je tamo bio vojni štab. Ali i sami su svesni da su bili samo civili - napisao je na Fejsbuku.

19:20 Nemačka prestala da objavljuje snimke sa auto-puteva

Snimke i slike svih kamera na nemačkim auto-putevima više se ne objavljuju na internetu. Kako je objavilo Federalno ministarstvo saobraćaja, snimci nisu dostupni još od nedelje i to zbog "trenutnog razvoja bezbednosne politike u Europi", prenose nemački mediji.

Kamere, dakle, nisu isključene, samo se slike i snimci više ne objavljuju javno na internetu. Nemački mediji pišu da je glavni razlog pokušaj da se Rusiji ograniče informacije o kretanju vojne pomoći prema Ukrajini.

19:15 Ukrajina apeluje na Grčku da obustavi saradnju sa Rusijom

Ukrajina je apelovala danas na Grčku da zatvori svoje luke za ruske brodove i prestane da posluje sa ruskim kompanijama kako bi se pojačao pritisak na Moskvu da se okonča rat, izjavio je danas ukrajinski ambasador u Grčkoj.

- Posebno smo tražili od Grčke da zatvori svoje luke za ruske brodove, da prestane da posluje sa Moskvom i da ne šalje svoje brodove u Rusiju - rekao je novinarima ukrajinski ambasador Sergej Šutenko, prenosi Rojters.

Veliki broj Grka živi u Ukrajini, posebno u Marijupolju gde su izloženi oružanim sukobima, bez grejanja, struje i vode.

19:00 Bajden: Nova pomoć za Ukrajinu

Američki predsednik Džozef Bajden najavio je danas dodatnu bezbednosnu i humanitarnu pomoć Ukrajini u iznosu od 800 miliona dolara, a u novi paket su uključeni dronovi i PVO sistemi.

- Ova pomoć uključuje i 800 protivvazdušnih sistema kako bi se obezbedilo da ukrajinska vojska može da nastavi da zaustavlja ruske avione i helikoptere koji su napali njihov narod - saopštio je Bajden, prenosi Rojters.

Najavljena sredstva su deo vojne i humanitarne pomoći Ukrajini, u ukupnom iznosu od 13,6 milijardi dolara na osnovu zakona o budžetu koji je Bajden danas potpisao, navodi Rojters.

Iz sata u sat:

18:13 Radna grupa za sankcionisanje ruskih oligarha

SAD su danas sa svojim saveznicima pokrenule multilateralnu radnu grupu za sankcionisanje ruskih oligarha, čime je povećana saradnja na zamrzavanju njihove imovine, kao deo pojačavanja pritiska Zapada na Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu.

Predstavnici Australije, Kanade, Evropske komisije, Nemačke, Italije, Francuske, Japana i Velike Britanije sastali su se putem video veze sa ministrom finansija SAD Dženet Jelen i državnim tužiocem Merikom Garlandom, saopštilo je Ministarstvo finansija SAD, prenosi Rojters.

Zemlje su se složile da prikupljaju i dele informacije o ruskim oligarsima sa ciljem sprovođenja daljih akcija uključujući sankcije, zamrzavanje i zaplenu imovine i krivično gonjenje.

18:10 Zelenski: Ukrajina odnela potpunu pobedu pred sudom pravde

Ukrajinski predsednik pozdravio je danas naredbu Međunarodnog suda pravde da Rusija obustavi svoje vojne akcije u Ukrajini.

- Ukrajina je odnela potpunu pobedu u svom predmetu protiv Rusije na Međunarodnom sudu pravde. MSP je naložio da se odmah zaustavi invazija. Naredba je obavezujuća prema međunarodnom pravu. Rusija mora odmah da se povinuje. Ignorisanje naredbe će još više izolovati Rusiju - poručio je Zelenski u objavi na Tviteru, prenosi Rojters.

17:50 Tri žrtve napada u Harkovu

Tri osobe su poginule u ruskom napadu na pijaci u Harkovu, na istoku Ukrajine, a najmanje pet ljudi, uključujući jedno dete, ranjeno je kada su ruske snage gađale civile koji su bežali iz Marijupolja, tvrde ukrajinske vlasti.

U međuvremenu je guverner Zaporožja Oleksandr Staruh saopštio da su ruske snage, u žestokom artiljerijskom napadu, gađale konvoj civila koji se kretao duž autoputa od Marijupolja ka Zaporožju. Britanska agencija navodi da ove tvrdnje nije mogla da proveri iz drugih izvora.

17:33 NATO saveznici ujedinjeni u odluci o zoni zabrane letova

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da su zemlje članice NATO-a ujedinjene u tome da neće uspostaviti zonu zabrane letova u Ukrajini uprkos tome što je njen predsednik Volodimir Zelenski više puta pozivao na nju.

17:28 Patrijarh Kiril i papa Franja razgovarali o sukobu

Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril razgovarao je telefonom sa papa Franjom o ukrajinskom sukobu.

- Posebna pažnja je posvećena humanitarnim aspektima tekuće krize i akcijama koje bi Ruska pravoslavna i Rimokatolička crkva mogle da preduzmu da prevaziđu njene posledice - navodi se u saopštenju patrijaršije.

17:15 Ruske vlasti blokirale sajt BBC

Ruske vlasti danas su blokirale sajt britanskog javnog servisa Bi-Bi-Si, saopštila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

16:48 Hag zabrinut zbog poteza Rusije

Međunarodni sud pravde saopštio je da je "duboko zabrinut zbog upotrebe ruske sile u Ukrajini".

- Sud je svestan obima ljudske tragedije koja se dešava u Ukrajini... Sud je duboko zabrinut zbog upotrebe sile od strane Ruske Federacije u Ukrajini koja pokreće veoma ozbiljna pitanja međunarodnog prava - rekla je predsedavajući sudija Džoan Donohu, dok je čitala sudsku odluku o privremenim merama.

Sud je naredio Rusiji da prekine vojne operacije u Ukrajini.

16.40 Glavni tužilac MKS-a u poseti Ukrajini, razgovara sa Zelenskim

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKS) Karim Kan posetio je Ukrajinu gde je održao video konferencijski razgovor sa predsednikom zemlje Vladimirom Zelenskim, saopštio je njegov kabinet.

16.29 FT: Ostvaren je značajan napredak u pregovorima

Ukrajina i Rusija su postigle značajan napredak na okvirnom mirovnom planu od 15 tačaka, uključujući prekid vatre i povlačenje Rusije ako Kijev proglasi neutralnost i prihvati ograničenja za svoje oružane snage, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na tri izvora u razgovorima. Opširnije ovde.

15.44 Zelenski: Ukrajina postala članica Energetske unije EU

Ukrajina je postala članica Energetske unije. Završeno je ujedinjenje ukrajinskog i evropskog energetskog sistema. Sada naša struja teče u EU, a evropska - u Ukrajini. Hvala svima, zahvaljujući kojima sada imamo jedinstven energetski sistem, poručio je predsednik Volodimir Zelenski na Tviteru.

15.34 Sklonjena zastava Rusije ispred Saveta Evrope

The Russian flag was removed from the flagpole in front of the Council of Europe. Russia has been officially recognised as a part of barbaric world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/F2S6TRaCxe

15.31 Specifičan stav Ukrajine

Stav Ukrajine u mirovnim pregovorima sa Rusijom je prilično specifičan, sa zahtevima koji uključuju prekid vatre i povlačenje ruskih trupa o čemu se mora razgovarati u direktnim pregovorima između predsednika dve zemlje, rekao je ukrajinski pregovarač.

"Naš stav na pregovorima je sasvim konkretan – zakonski verifikovane bezbednosne garancije; prekid vatre; povlačenje ruskih trupa. To je moguće samo uz direktan dijalog šefova Ukrajine i Ruske Federacije“, napisao je na Tviteru pregovarač Mihail Podoljak.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK