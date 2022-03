(UŽIVO) TRI NEDELJE OD POČETKA SUKOBA U UKRAJINI! Hag uputio VAŽNU PORUKU RUSIJI! NATO: Nema zabrane letova nad Ukrajinom

U Kijevu je u utorak uveče na snagu stupio 35-satni policijski čas, a u zapadnom delu glavnog grada čule su se glasne eksplozije. Ruske snage drže 400 ljudi, uključujući doktore i pacijente, kao taoce unutar bolnice u Marijupolju, naveo je lokalni ukrajinski zvaničnik.

Skoro 30.000 ljudi evakuisano je u utorak humanitarnim koridorima iz ukrajinskih gradova, a većina njih, oko 20.000, uspela je da napusti luku Marijupolj koja je pod opsadom. Više od 100 autobusa s nekoliko hilljada civila napustilo je opkoljeni grad Sumi u severoistočnoj Ukrajini.

EU je uvela dodatne sankcije Rusiji, a Velika Britanija je uvela sankcije za još 350 osoba.

Iz sata u sat:

18:13 Radna grupa za sankcionisanje ruskih oligarha

SAD su danas sa svojim saveznicima pokrenule multilateralnu radnu grupu za sankcionisanje ruskih oligarha, čime je povećana saradnja na zamrzavanju njihove imovine, kao deo pojačavanja pritiska Zapada na Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu.

Predstavnici Australije, Kanade, Evropske komisije, Nemačke, Italije, Francuske, Japana i Velike Britanije sastali su se putem video veze sa ministrom finansija SAD Dženet Jelen i državnim tužiocem Merikom Garlandom, saopštilo je Ministarstvo finansija SAD, prenosi Rojters.

Zemlje su se složile da prikupljaju i dele informacije o ruskim oligarsima sa ciljem sprovođenja daljih akcija uključujući sankcije, zamrzavanje i zaplenu imovine i krivično gonjenje.

18:10 Zelenski: Ukrajina odnela potpunu pobedu pred sudom pravde

Ukrajinski predsednik pozdravio je danas naredbu Međunarodnog suda pravde da Rusija obustavi svoje vojne akcije u Ukrajini.

- Ukrajina je odnela potpunu pobedu u svom predmetu protiv Rusije na Međunarodnom sudu pravde. MSP je naložio da se odmah zaustavi invazija. Naredba je obavezujuća prema međunarodnom pravu. Rusija mora odmah da se povinuje. Ignorisanje naredbe će još više izolovati Rusiju - poručio je Zelenski u objavi na Tviteru, prenosi Rojters.

17:50 Tri žrtve napada u Harkovu

Tri osobe su poginule u ruskom napadu na pijaci u Harkovu, na istoku Ukrajine, a najmanje pet ljudi, uključujući jedno dete, ranjeno je kada su ruske snage gađale civile koji su bežali iz Marijupolja, tvrde ukrajinske vlasti.

U međuvremenu je guverner Zaporožja Oleksandr Staruh saopštio da su ruske snage, u žestokom artiljerijskom napadu, gađale konvoj civila koji se kretao duž autoputa od Marijupolja ka Zaporožju. Britanska agencija navodi da ove tvrdnje nije mogla da proveri iz drugih izvora.

17:33 NATO saveznici ujedinjeni u odluci o zoni zabrane letova

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da su zemlje članice NATO-a ujedinjene u tome da neće uspostaviti zonu zabrane letova u Ukrajini uprkos tome što je njen predsednik Volodimir Zelenski više puta pozivao na nju.

17:28 Patrijarh Kiril i papa Franja razgovarali o sukobu

Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril razgovarao je telefonom sa papa Franjom o ukrajinskom sukobu.

- Posebna pažnja je posvećena humanitarnim aspektima tekuće krize i akcijama koje bi Ruska pravoslavna i Rimokatolička crkva mogle da preduzmu da prevaziđu njene posledice - navodi se u saopštenju patrijaršije.

17:15 Ruske vlasti blokirale sajt BBC

Ruske vlasti danas su blokirale sajt britanskog javnog servisa Bi-Bi-Si, saopštila je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

16:48 Hag zabrinut zbog poteza Rusije

Međunarodni sud pravde saopštio je da je "duboko zabrinut zbog upotrebe ruske sile u Ukrajini".

- Sud je svestan obima ljudske tragedije koja se dešava u Ukrajini... Sud je duboko zabrinut zbog upotrebe sile od strane Ruske Federacije u Ukrajini koja pokreće veoma ozbiljna pitanja međunarodnog prava - rekla je predsedavajući sudija Džoan Donohu, dok je čitala sudsku odluku o privremenim merama.

Sud je naredio Rusiji da prekine vojne operacije u Ukrajini.

16.40 Glavni tužilac MKS-a u poseti Ukrajini, razgovara sa Zelenskim

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKS) Karim Kan posetio je Ukrajinu gde je održao video konferencijski razgovor sa predsednikom zemlje Vladimirom Zelenskim, saopštio je njegov kabinet.

16.29 FT: Ostvaren je značajan napredak u pregovorima

Ukrajina i Rusija su postigle značajan napredak na okvirnom mirovnom planu od 15 tačaka, uključujući prekid vatre i povlačenje Rusije ako Kijev proglasi neutralnost i prihvati ograničenja za svoje oružane snage, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na tri izvora u razgovorima. Opširnije ovde.

15.44 Zelenski: Ukrajina postala članica Energetske unije EU

Ukrajina je postala članica Energetske unije. Završeno je ujedinjenje ukrajinskog i evropskog energetskog sistema. Sada naša struja teče u EU, a evropska - u Ukrajini. Hvala svima, zahvaljujući kojima sada imamo jedinstven energetski sistem, poručio je predsednik Volodimir Zelenski na Tviteru.

15.34 Sklonjena zastava Rusije ispred Saveta Evrope

The Russian flag was removed from the flagpole in front of the Council of Europe. Russia has been officially recognised as a part of barbaric world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/F2S6TRaCxe

15.31 Specifičan stav Ukrajine

Stav Ukrajine u mirovnim pregovorima sa Rusijom je prilično specifičan, sa zahtevima koji uključuju prekid vatre i povlačenje ruskih trupa o čemu se mora razgovarati u direktnim pregovorima između predsednika dve zemlje, rekao je ukrajinski pregovarač.

"Naš stav na pregovorima je sasvim konkretan – zakonski verifikovane bezbednosne garancije; prekid vatre; povlačenje ruskih trupa. To je moguće samo uz direktan dijalog šefova Ukrajine i Ruske Federacije“, napisao je na Tviteru pregovarač Mihail Podoljak.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK