Milorad Komrakov: AMERIČKOM BEZOBRAZLUKU NIGDE KRAJA!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Vest da je Rusija uvela sankcije predsedniku SAD Džozefu Bajdenu i američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu i drugim zvaničnicima, potpuno je zasenila sve jučerašlje informacije.

Reč je o "stop listi", na osnovu reciprociteta, kojom se američkim zvaničnicima zabranjuje ulazak u Rusiji kao odgovor na sankcije koje je Vašington uveo ruskim zvaničnicima. Na listi se nalazi 13 osoba, između ostalog i američki ministar odbrane Lojd Ostin, direktora CIA Vilijam Berns, savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan, predsednik Združenog štaba Mark Mili, i bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton. U saopštenju se ističe da su bili prinuđeni na ovaj korak zbog "ekstremne rusofobične politike sadašnje američke administracije, koja je, u očajničkom pokušaju da održi američku hegemoniju, napustila svaki osećaj pristojnosti i postavila kao svoj glavni cilj da obuzda Rusiju."

Ukrajinski ekstremisti sprovode etničko čišćenje, a Kijev ne pušta strance da se evakuišu kako bi od sveta sakrio zverstva nacista, saopštio je Međuresorni koordinacioni štab za humanitarni odgovor u Ukrajini.

„Ekstremisti upadaju u kuće i stanove civilnog stanovništva, proveravaju dokumenta na ulicama. Sve osobe koje nemaju ukrajinske pasoše militanti odvode u nepoznatom pravcu“. Štab ističe da Kijev kategorički odbija da pusti strance iz Ukrajine, strahujući da će ceo svet saznati pravu istinu o zverstvima neonacista nad civilnim stanovništvom. Te informacije potvrđuje 17 stanovnika Marijupolja koji su petog marta sami, tajnim stazama duž obale Azovskog mora, uspeli da napuste grad koji su okupirali nacionalisti. Prema navodima štaba, oni su ispričali da hiljade ljudi žele da napuste grad kroz humanitarni koridor u pravcu istoka, prema Rusiji, ali da nacisti oštro sprečavaju svaki pokušaj da se to uradi, sve do upotrebe ubojitog oružja. Ruske vlasti će kazniti ukrajinske neonaciste za ratne zločine, kojima je Evropa bila lojalna, i likvidirati nacionalističke bataljone, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim rečima, radi se o „pravim neonacistima“ koji su mučili i streljali ljude na jugoistoku Ukrajine, ali nisu dobili odgovarajuću osudu ni od Ukrajine ni od evropskih zemalja.

„Tada, nažalost, nismo videli takvo jedinstvo Zapada. Niko ga nije video. Poslanicima Evropskog parlamenta iz nekog razloga nije palo na pamet da ustanu u znak protesta protiv ubistava ovih ljudi na jugoistoku zemlje - rekao je Peskov.

Umesto da očiste službe reda i bezbednosti od desničarskih simpatizera, Kijev je okretao glavu od problema iz straha da će potpasti pod propagandu Kremlja o "nacistima" koji uništavaju zemlju. Postojala je i ozbiljna opasnost po predsednika ili premijera koji bi se uhvatili tog posla, naročito jer je, na primer, bivši ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov bio blisko povezan sa liderom Azova Andrejom Bileckim, dok je veteran Azova Sergej Korotkih bio visokorangirani policijski zvaničnik.

"Stop ratu, Putin nije Rusija“. To su samo neki od transparenata i proglasa koji su se, nedavno čuli na antiratnom skupu u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ulici ispred Kulturnog centra gde se okupilo nekoliko stotiina građana. Jedan broj okupljenih nosio je ukrajinske zastave i poruke u plavo-žutim bojama "Stop Putin, Stop war". Poziv na antiratno okupljanje širio se putem društvenih mreža kao skup podrške ukrajinskom, ruskom i beloruskom narodu u borbi protiv "rata, okupacije i diktature". Okupljeni su uzvikivali: "Sloboda Ukrajini", "Slava Ukrajini", "Putin nije Rusija". Skup podrške Ukrajini održan je, istovremeno i u Novom Sadu gde su se aktivisti koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina i pojedini Novosađani okupili ispred spomenika ukrajinskom pesniku i slikaru Tarasu Ševčenku.

Međutim, niko od protestanata ni u Beogradu ni u Novom Sadu, nije osudio ukrajinske neonaciste, „banderovce“, plaćenike koji pomažu ukrajinskim snagama, one koji, svojim delovanjem, upravo raspiruju rat i mržnju među bratskom ruskom i ukrajinskom narodu.

Uradio je to, tako mi se čini, u jednom hrabrom i nadahnutom tekstu, Marko S. Radulović:

„Razbijmo režimski medijiski mrak - i postanimo svi FB reporteri“. U tekstu zanimljivog nadnaslova: “Ajmo da se objasnimo sa licemerima i zamenjivačima teza, jer bezobrazluku nigde kraja.“ - Marko S. Radulović piše: (citat)

1. Nije Rusija raketama za masovno uništenje došla na prag Zapada i time pokazala osvajačke planove, makar i za 200 godina, nego su oni došli na prag Rusije;

2. Ne teroriše Rusija svet, ne otima tuđa bogatstva i energente, nije Rusija pobila milione nedužnih ljudi u poslednjih par decenija, ne pravi baze i ne stvara kolonije na hiljadama kilometara od svoje države, nego zapadnjački zlikovci;

3. Ne instalira Rusija svoje političke stranke u Vašingtonu s namerom da podriva njihov sistem, nego zapadnjački zlikovci to rade u Moskvi;

4. Nisu Rusi razarali jedinstvo tuđih religija i crkava, nego se od ruskih patrijaršija i njene Crkve nasilno prave sekte i cepa njeno duhovno tkivo;

5. Nije Rusija dužna da na svoju štetu poštuje međunarodno pravo, kad ga već spominjete samo kada vama odgovara, ako ga je već neko drugi davno bacio pod noge i svojevremeno napao slabašnu Srbiju, pa je umislio da će prevarom da namagarči i silnu Rusiju;

6. Nije Ukrajina u poslednjih par godina suverena država, nego protektorat u kome su zapadnjački zlikovci 2014. nasilno smenili legalnu vlast i postavili okupacione namesnike, kojima je jedina politika svakodnevna anti-ruska propaganda po nalogu poslodavaca;

7. Nisu trpeli teror sistema Ukrajinci u Rusiji, nego Rusi u Ukrajini, koji nisu hteli da se odreknu svog identiteta i svoje vere;

8. Nisu Rusi prekršili minske sporazume koje su potpisali da bi prestalo ubijanje i masakriranje nedužnih ljudi;

9. Nisu Rusi Ukrajince u Rusiji, nego Ukrajinci Ruse u Ukrajini u proteklih par godina palili, klali, vadili im oči i sprovodili druge strahote nad ženama i decom;

10. Za sve to nije vas bilo nigde da kukate ZAUSTAVITE RAT i da se sada pros**avate kako neko navodno likuje nad tuđom nesrećom;

11. Za rat su odgovorni oni koji iskazuju hegemonističke namere i njihovi saradnici, ne i oni koji se od toga brane!

12. Nije ovo rat Rusije protiv Ukrajine i Ukrajinaca, nego rat Rusije protiv onih koji su pristali da Ukrajinu pretvore u poligon zločinaca novog svetskog poretka;

13. Niko ne likuje nad strahotama rata, ali likujemo nad šamarom koji je neko opasno razvalio po obrazu zločinaca i njihovih agentura. Jer meni lično nikad braća i ne mogu da budu „Ukrajinci“ banderovci, azovci i slični zlikovci i agenture koje su činile suštinu tamošnjeg režima, ma koliko takvi priznali ili ne priznali nekakvo „Kosovo“;

14. Za mene je pravoslavni brat normalan ukrajinski narod, koji je takođe pod strahom trpeo zlikovce i kome će Rusi, što će se pokazati kroz vreme, omogućiti da ponovo uspostavi državu Ukrajinu, ali koja je izvorno ruska i u kojoj će se znati da Rusija nije neprijatelj.

15. Da, dobro ste pročitali, IZVORNO RUSKA, KAO ŠTO JE KOSMET SRPSKI, jer svet i istorija ne počinju od bizona, kaktusa, pijanih kauboja i njihovih tumačenja šta je čije, nego hiljadama godina pre tih ološa koji su ukrali sve što se od drevnih civilizacija ukrasti može! Zbog svega toga, ne izigravajte pacifiste, misice koje žele mir i poturate da je neko za rat i ubijanje. Naročito kad ispadne da neki od nas vole da stradaju deca. Jer perfidno zamenjujete teze iz neznanja, zbog para ili po diktatu pojedinih odvratnih partija i medija... Tako beskičmeni, licemerni i sa babama i žabama u istoj ravni, probajte da oćutite, jer izazivate mučninu i bljutavost.“(kraj citata)

Prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka tvrdi da je problem sa vlašću u Ukrajini to što se njom upravlja spolja.

- Narod Ukrajine se našao u tragičnoj poziciji. Od 2014. godine oni imaju oktroisanu marionetsku vlast. Čovek koji je došao na čelo Ukrajine, je došao na vlast glasovima onih koji su bili protivnici ovog prethodnog, nacističkog predsednika Porošenka koji je govorio ovakve stvari. Imate prevaru, oni su glasali za mir. Prvo što je on uradio je da se pojavio u maskirnoj uniformi i otišao u Donbas i stavio do znanja da tu promena neće biti. Problem sa vlašću u Ukrajini je to što se njom spolja upravlja. Kijev ne donosi odluke u ime Ukrajine - rekao je za televiziju Kurir prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.

Autor: Milorad Komrakov