"Zabranjuju rusku muziku, kulturu, književnost, pokušavaju da ukinu Rusiju. Zapad je skinuo sve maske pristojnosti, ponaša se bezobrazno, pokazao je svoju pravu prirodu", naveo je Putin.

On je izjavio da se primećuje analogija sa antisemitskim pogromima nacista organizovanim u Nemačkoj tridesetih godina prošlog veka, "ali i poslušnika iz mnogih evropskih zemalja", koji su se pridružili nacističkoj agresiji na Rusiju tokom Drugog svetskog rata.

The Naked Truth

'The truth is that the current problems faced by millions of people in the West are the result of years of policies perpetrated by Western leaders', - #Putin