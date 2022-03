'FALE IM GUŠČIJA PAŠTETA I OSTRIGE!' Ceo svet priča o današnjem Putinovom oglašavanju!

Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je danas upozorenje onim Rusima koje je opisao kao izdajnike da "Zapad želi da pokuša da ih iskoristi kao petu kolonu" s ciljem da uništi zemlju.

Putin je prozvao Ruse za koje je rekao da su "mentalno više povezani sa Zapadom nego sa Rusijom" i izrazio uverenje da će ruski narod uspeti brzo da uoči razliku izmedu izdajnika i patriota, prenosi Rojters.

- Naravno da će oni (Zapad) pokušati da iskoriste tzv. petu kolonu, izdajnike, one koji ovde zaraduju, a žive tamo. Pritom, ne mislim samo na one koji geografski ne žIve ovde, već prema svojim mislima i prema svojoj savesti, oni nisu ovde sa nama, sa svojim narodom. Ne mislim tu samo na one koji imaju vile u Majamiju i na francuskoj rivijeri, koji se žale što trenutno nemaju guščiju paštetu ili ostrige i što se bore za prava manjina - rekao je on.

Obraćajući se ministrima u vladi Ruske Federacije Putin je optužio Zapad i "prozapadne" Ruse.

- Udruženi Zapad želi da podeli naše društvo, da izazove konfrontaciju građana Rusije i da za svoj konačni cilj iskoristi petu kolonu. A cilj je samo jedan - uništenje Rusije - rekao je Putin i poručio da "taj cilj neće biti ostvaren".