KADIROV I PUTIN RAZGOVARALI, RUSKI PREDSEDNIK GA ZAMOLIO JEDNO! Čečenski lider otkrio detalje, pa ZAPRETIO Ukrajini (VIDEO)

Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je na svom Telegramu video i saopštenje da je učestovao na sastanku predsednika Rusije Vladimira Putina o merama socio-ekonomske podrške. Otkrio je i gde se sada nalaze njegovi borci!

Ovaj sastanak je održan putem video konferencije, naglasio je Ramzan Kadirov, pa uputio reči hvale ruskom predsedniku:

- Vladimir Vladimirovič je još jednom podsetio na razloge za početak specijalne operacije u Ukrajini. Vladi i regionima je postavio konkretne zadatke za razvoj subjekata i proširio ovlašćenja guvernera u njihovom rešavanju. Posebno su u dušu ušle reči predsednika: 'Rusija nikada neće biti u bednom i poniženom stanju.' Ne sumnjam ni na trenutak da će se upravo to dogoditi! Ovo su reči čoveka koji duboko voli svoju otadžbinu i svoj narod. Naša zemlja će ostati jaka i velika sila sve dok na čelu budu istinske patriote, jaki poslovni rukovodioci, dalekovidi političari, a to je naš nacionalni lider, ruski predsednik Vladimir Putin - napisao je Kadirov, pa dodao:

U svom izveštaju sam govorio o našim vojnicima koji izvršavaju postavljene zadatke u Ukrajini. Oni su zajedno sa meštanima sela Varvarovka LNR uspeli da osujeti podmukle planove Bandere – da oko 500 dece razotkriju kao živi štit. Slava Svevišnjem, uspeli smo da sprečimo ovo. Sada borci učestvuju u bitkama za grad Rubižnoje i druge oblasti.

On je potom otkrio da je vodio i privatni razgovor sa Putinom za kojeg je rekao da je pokazao "očinsku brigu".

- Vladimir Vladimirovič je preneo reči zahvalnosti vojnicima iz Čečenske Republike. On je napomenuo da svoju profesionalnu dužnost obavljaju sa najvišim stepenom dostojanstva. Na kraju sastanka obavili smo telefonski razgovor sa šefom države. Predsednik me je, pokazujući očinsku brigu, zamolio da brinem o momcima. U ime svih boraca izražavam iskrenu zahvalnost Vladimiru Vladimiroviču na tako visokom rejtingu. Srećni smo što služimo narodu i Otadžbini! - zaključio je on.

Prethodno je na svom Telegram kanalu poslao i preteću poruku oružanim snagama Ukrajine u vezi sa navodnim kidnapovanjem Čečena koji žive u Ukrajini.

- Apelujem na SBU i oružane snage Ukrajine. Prestanite sa kidnapovanjem i odvođenjem u nepoznatom pravcu nedužnih Čečena koji su državljani Ukrajine, čija je krivica samo u njihovoj nacionalnosti. Uveravam vas da ovaj zločin vlasti neće proći nekažnjeno. Pronaći ćemo sve umešane u ove nacističke manifestacije i kazniti ih. Nemojte se iznenaditi ako se zahtev ispuni na isti način - poručio je Kadirov i dodao:

I to se odnosi i na počinioce i na one koji znaju gde se oteti nalaze, ali više vole da ćute. Pre nego što bude prekasno, oslobodite nevine.

Ramzan Kadirov je ovih dana dospeo na naslovne strane svih svetskih medija zbog "rata" na mrežama sa američkim milijarderom Ilonom Maskom. Kadirov je od početka rata 24. februara glasno podržavao odluke ruskog predsednika i u više navrata istakao da će njegovi dobrovoljci i on boriti na strani Rusije.