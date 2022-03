(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - 22. DAN: Kijev tvrdi da nije lansirao dron prema Hrvatskoj, SUTRA RAZGOVORI BAJDENA I SI ĐINPINGA

Ukrajinsko ministarstvo odbrane opisalo je Mariupolj kao najteži front rata. Iskopane su masovne grobnice na rubnim delovima grada, a tela muškaraca, žena i dece ostavljena su na ulicama. Više od 400.000 stanovnika je bez ili sa sve slabijim pristupom tekućoj vodi, hrani i medicinskim potrepštinama.

Lokalni zvaničnici kažu da je više od 2.500 ljudi ubijeno, ali zbog granatiranja ne mogu da pobroje mrtve. Ukrajinski zvaničnici takođe su optužili ruske snage za granatiranje konvoja civila koji su bežali iz grada. Ranjeno je najmanje pet osoba, uključujući dete.

13:18 Sutra pregovori Bajdena i Si Đinpinga

Predsednici SAD i Kine razgovaraće sutra, 18. marta, najavljeno je iz Bele kuće. Tema razgovora biće situacija u Ukrajini i bilateralni odnosi dve zemlje.

13:12 Zelenski nije promenio mišljenje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije promenio stav da međunarodne granice koje su na snazi od 1991. moraju i dalje da se priznaju, rekao je njegov savetnik Aleksij Arestovič.

Zelenski je više puta insistirao na tome da Ukrajina neće praviti kompromis u pogledu svog "teritorijalnog integriteta" od ruske invazije 24. februara.

- Njegova glavna pozicija se nije promenila. Nikada nećemo odustati od svojih nacionalnih interesa - rekao je Arestovič.

12:15 Britanija šalje Poljskoj protivraketni sistem i 100 vojnika

Britanije šalje u Poljsku Sky Sabre, savremeni PVO sistem. Britanci tvrde da može uspešno da dejstvuje protiv ruskih stelt aviona i hipersoničnih raketa.

11:52 Šolc: NATO se neće mešati

NATO nema nameru da se vojno meša u događaje u Ukrajini, izjavio je nemački kancelar Olaf Šolc.

- Jedna stvar je jasna. NATO se neće vojno mešati u rat - rekao je Šolc na konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Berlinu.

11:26 Kina potvrdila obećanje ambasadora da će podržati Ukrajinu

Kina je podržala njenog ambasadora u Ukrajini koji je obećao političku i ekonomsku podršku Pekinga toj ratom razorenoj zemlji.

- Kina apsolutno podržava primedbe koje je izneo ambasador - rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan.

Džao je odbio da kaže da li podrška Pekinga izjavama njegovog ambasadora znači da Kina neće ponuditi oružje ili drugu pomoć Rusiji da podrži vojnu invaziju na Ukrajinu.

11:24 Dogovoreno devet humanitarnih koridora

Rute za evakuaciju koje vode iz različitih ukrajinskih gradova, uključujući opkoljeni Mariupolj, dogovorene su za četvrtak, saopštila je ukrajinska vlada.

11:10 Peskov: Putin još uvek ne planira put u Ukrajinu

11:00 Kosačev: Operacija Rusije sprečila treći svetski rat

Specijalna operacija koju je Rusija sprovela u Ukrajini omogućila je da se spreči treći svetski rat, sukob između Rusije i SAD, kao i sukob između Ruske Federacije i NATO-a, izjavio je danas potpredsednik Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev.

- Ono što se sada događa u Ukrajini je sprečavanje trećeg svetskog rata. Ovo je zaista sprečavanje sukoba između Rusije i SAD, između Rusije i NATO-a, do kojeg bi sigurno došlo da nije bilo trenutne specijalne operacije - izjavio je Kosačev.

On smatra da posle ove akcije “nikome neće pasti na pamet da nastavi da ignoriše Rusiju i njene nacionalne interese, njene brige, njene potrebe da živi u miru i harmoniji sa spoljnim svetom”.

10:17 Moskva i Kijev dogovorili da će zajedno štititi Černobilj

Rusija je postigla dogovor sa ukrajinskom vojskom da će zajedno čuvati nuklearnu elektranu u Černobilju, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

10:02 Rusija traži podatke o biolaboratorijama

Rusija zahteva od Ukrajine i SAD da dostave podatke o biološkim laboratorijama i aktivnostima u laboratorijama u Ukrajini.

09:52 U napadu na pozorište u Mariupolju ima preživelih?

Veruje se da ima nekoliko ljudi koji su preživeli jučerašnji napad na pozorište u Mariupolju, gde se navodno skrivalo na stotine civila.

- Sklonište za bombe u zgradi uspelo je da izdrži udar - saopštio je zvaničnik lokalnog gradonačelnika.

Međutim, nisu mogli da daju najnovije informacije o broju žrtava.

09:39 "Sankcije EU nelegitimne"

Ruska Federacija smatra da su sankcije koje je uvela EU nelegitimne, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

09:22 Zaharova: Budućnost Krima je rešena

- Budućnost Krima je zauvek sa Rusijom, pitanje je konačno zatvoreno, sankcije SAD i njenih saveznika neće promeniti stav Moskve - izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da je situacija takva "sviđala se nekome ili ne".

- Za nas je ovo pitanje, kao što znate, potpuno i neopozivo zatvoreno. Bez sankcija, bez pretnji, bez ucena, bilo da Sjedinjene Američke Države ili njihovi sateliti, koji sebe zamišljaju da su kolektivni gospodari sveta, neće promeniti našu poziciju - rekla je Zaharova.

09:05 Kina nastavlja da trguje sa Rusijom

Kina će nastaviti da ostvaruje normalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju sa Rusijom i Ukrajinom, rekao je portparol kineskog Ministarstva trgovine Gao Feng.

09:08 Zelenski se obraća Bundestagu

U ovim trenucima počinje obraćanje predsednika Ukrajine poslanicima Bundestaga

08:50 London: Rusi zaustavljeni na svim frontovima

Ruska napad je uglavnom zaustavljena na svim frontovima, saopštilo je danas britansko ministarstvo odbrane pozivajući se na najnovije obaveštajne podatke.

U saopštenju se dodaje da su ruske snage poslednjih dana pretrpele velike gubitke i ostvarile minimalan napredak na kopnu, moru ili vazduhu, prenosi agencija Rojters.

