Slike amfibijskih transportera, koji se obično koriste za iskrcavanje ekspedicionih snaga na obalu, pokazuju nešto što izgleda kao vojni kamion natovaren na palubu jednog od brodova, navodi agencija Rojters na osnovu uvida u fotografije koje je objavilo japansko Ministarstvo odbrane.

- Ne znamo kuda idu, ali njihova kretanja sugerišu da je moguće da idu ka Ukrajini - izjavio je portparol japanskog Ministarstva odbrane na pitanje da li bi brodovi mogli da idu prema toj zemlji.

Des navires russes vus dans le détroit du Japon pourraient transporter des troupes en Ukraine 3/16/2022 11:39 PM PDT - Russian ships seen in Japan strait, may be carrying troops to Ukraine Российские корабли, замеченные в Японском проливе, могут перевозить войска в Украину pic.twitter.com/HAdYzInV6e