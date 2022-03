Bil Gejts ima potpuno sumanuto predviđanje o tome šta će zameniti mobilne

Na elektronskim tetovažama rade mnoge kompanije i instituti širom Amerike, a naročito se istakla biotehnološka kompanija „Chaotic Moon“. U tetovažama se prikupljaju i analiziraju podaci dobijeni iz ljudskog organizma, a mogu se koristiti u različite svrhe među kojima su medicinske i sportske.

