ŠVARCENEGEROVA EMOTIVNA ISPOVEST! Poručio da su Rusi njegovi heroji, a za Putina je imao samo jednu poruku!

Arnold Švarceneger uradio je pomali neočekivani potez - snimio je klip u kojem se obraća direktno ruskim vojnicima i Putinu, i objavio ga je na Tviteru, kako bi ga što više ljudi moglo videti.

U devetominutnom videu, glumac i bivši guverner Kalifornije podelio je intimna i lepa sećanja koja ima na Rusiju i istakao da su ga snaga i srce ruskog naroda uvek inspirisali. Pored toga, on je izneo stav o tome ko je krivac za stanje u Ukrajini, i uputio javni apel, kako ruskoj vojsci, tako i predsedniku Putinu.

- Obraćam vam se danas jer postoje stvari u svetu za koje vi ne znate, i koje su skrivane od vas. Grozne stvari, za koje bi trebalo da znate. Ali pre nego što vam kažem nešto o teškoj realnosti, prvo ću vam ispričati priču o Rusu, koji je postao moj heroj.

1961. kada sam imao 14 godina, jedan prijatelj pozvao me je u Beč da gledam svetsko takmičenje u dizanju tegova. Tada je Jurij Petrovič Vlasov osvojio titulu šampiona sveta, i postao prvi čovek koji je podigao 200 kila preko glave. Prijatelj me je nekako odveo u bekstejdž - tada sam ja kao četrnaestogodišnji dečak stajao ispred najjačeg čoveka na svetu. Nisam mogao da verujem. Hteo je da se rukujemo, a meni je kroz glavu prošlo kako imam malu dečačku ruku, a on ogromnu, koja može da me proguta. Međutim, bio je nežan, ljubazan. I nasmejao mi se. Nikad neću zaboraviti taj dan.

Otišao sam kući i stavio sam njegovu fotografiju iznad glave, kako bi me inspirisala kada sam počeo da dižem tegove. Otac mi je rekao: "Skloni tu sliku, i nađi Nemačkog ili Austrijskog heroja!" Postao je mnogo ljut, i svađali smo se. Nije voleo Ruse zbog njegovog iskustva u Drugom svetskom ratu. Bio je povređen u Lenjingradu, gde ne nacistička vojska čiji je bio član napravila haos. Međutim, nisam želeo da skinem Jurijevu fotografiju, jer me nije zanimalo koju zastavu nosi.

Moja veza sa Rusijom postala je još jača - zbog takmičenja u dizanju tegova, zbog mojih filmova. Često sam tamo putovao, i upoznao sam brojne fanove, i Jurija još jednom. Snimao sam Crveno usijanje. To je bio prvi američki film kojem je bilo dozvoljeno da se snima na Crvenom trgu, i tada smo se družili. Poklonio mi je ovu plavu šolju, i od tada svako jutro pijem kafu iz nje.

Ovo sam vam ispričao da bih vam objasnio zbog čega osećam veliku blagonaklonost prema narodu Rusije. Imaju snagu, i veliko srce koje me je uvek inspirisalo. Zbog toga se nadam da ćete me saslušati do kraja, jer želim da vam ispričam šta se zapravo zbiva u Ukrajini.

Jasno mi je da niko ne voli da čuje kritike na račun vlasti, ali postoje stvari koje nisu ispravne, i tada moram da kažem šta mislim o njima. Rečeno vam je da je ovo rat da denacifikujete Ukrajinu. Denacifikujete zemlju čiji je predsednik Jevrejin?

Vidite...Ukrajina nije započela ovaj rat. Nisu ni nacionalisti, a ni nacisti. Oni koji su na vlasti u Kremlinu su započeli rat. Ovo nije rat ruskog naroda. Znajte da je 141 zemlja u Ujedinjenim Nacijama glasala da je Rusija agresor, i svet je okrenut protiv Rusije zbog akcija koje sprovodi nad Ukrajinom.

Pored svih užasa koja su se dogodila, uključujući ljude koji su napustili svoju zemlju, gađanje bolnice i porodilišta, moram da vam kažem i ovo. Hiljadu Rusa je ubijeno u ratu. Rusija ne govori istinu svom narodu - rečeno im je da idu da štite Ukrajinu od Nacista, rečeno im je da idu da brane rusku manjinu u Ukrajini, rečeno im je da idu u vojnu vežbu, a otišli su u rat.

Zato, svim ruskim vojnicima koji me slušaju želim da kažem: ne želim da budete slomljeni kao moj otac koji je došao iz Lenjingrada - ni fizički, ni psihički. Ovo nije rat u kojem branite Rusiju, kao što su je branili vaši preci. Ovo je ilegalni rat! Vaš život i vaša budućnost je žrtvovana zbog ovog besmislenog rata.

One koji su na vlasti u Kremlinu, imam da pitam samo jedno - zašto biste žrtvovali mlad život zbog svojih ambicija? 11 miliona Rusa imaju porodice u Ukrajini. Zato svaki metak kojim pogodite nekog, poogdite ruskog brata ili sestru. Zato apelujem na ruske vojnike u Ukrajini da razumeju propagandu i dezinformacije koje su im rečene, a predsedniku Putinu poručujem:

Vi ste započeli ovaj rat! Vi vodite ovaj rat! Vi možete da zaustavite ovaj rat!

Da zaključim ovo sa slikom Rusa koji protestuju na ulicama zbog invazije na Ukrajinu...Svet je video vašu hrabrost, i znam da snosite posledice zbog toga! Uhapšeni ste, zatvoreni i pretučeni! Vi ste moji novi heroji! Imate snagu Jurija Petroviča Vlasova, i imate pravo rusko srce! Ruski prijatelji, nek vas Bog blagosilja! - završio je svoje obraćanje poznati glumac.

Ceo klip možete pogledati ispod.