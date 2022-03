MAKRON NAJAVIO GLAD ZBOG RATA U UKRAJINI: Ovi delovi sveta biće pogođeni nestašicama!

Nije slučajno akcenat stavio i na poljoprivredu, pa je tako obećao "masovno ulaganje u poljoprivrednu, industrijsku i kreativnu nezavisnost" Francuske.

On je najavio i mogućnost ozbiljne nestašice hrane u pojedinim delovima sveta u narednih godinu i po dana.

"Imaćemo ozbiljnu krizu u sledećih 12 do 18 meseci sa nedostatkom hrane u Africi i na Bliskom Istoku zbog rata u Ukrajini" rekao je Makron.

Kako kaže postoji mogućnost da francuska država nacionalizuje pojedine firme koje se bave uvozom i proizvodnjom energenata.

BREAKING: Emmanuel Macron warns that the Ukraine war will lead to a food crisis in Africa and the Middle East within 12-18 months