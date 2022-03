POGLEDAJTE KAKO JE PRIVEDEN BORISOV: Nekadašnji bugarski premijer uhapšen u okviru istrage Evropskog tužilaštva! (VIDEO)

Nekadašnji premijer Bugarske Bojko Borisov priveden je tokom velike akcije tamošnje policije nakon pretresa njegovog doma u Banki, a odvođenje u stanicu zabeležile su i nivinarske kamere iako je iz njegove partije negirano da je uhapšen.

Podsetimo, u okviru iste akcije privedeni su i njegova savetnica za medije Sevdalina Arnaudova, bivši ministar finansija Vladislav Goranov i bivša poslanica i predsednica Odbora za budžet Menda Stojanova.

"U toku je obimna operacija u vezi sa 120 predmeta Evropskog tužilaštva u Bugarskoj. Na mnogim adresama se vrše pretresi i zaplene. Trenutno su u pritvoru Bojko Borisov, Vladislav Goranov, Menda Stojanova i Sevdalina Arnaudova. Akcije se nastavljaju. ", stoji u kratkom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske.

Borisov je tri puta bio na čelu bugarske vlade - od 2009. do 2013, potom od 2014. do 2017. i najzad od 2017. do 2021. godine i drugi je premijer sa najdužim stažom šefa vlade.