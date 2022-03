POGINULO DETE (2), BOMBE PADALE NA KUĆE: Ruska invazija na Ukrajinu ušla u 4. nedelju!

Dvogodišnje dete je poginulo, a četiri osobe su ranjene nakon što su ruske trupe granatirale ukrajinsko selo Novi Petrivci, severno od Kijeva, saopštila je regionalna policija.

U saopštenju na Fejsbuku, policija je saopštila da su ruske snage teškom artiljerijom gađale kuće u okrugu Višgorod.

"U današnjem napadu je uništena stambena zgrada, a oštećene su susedne kuće", navodi se u saopštenju.

"Civilne službe više ne postoje"

Spasilački napori da se pronađu preživeli nakon ruskog bombardovanja pozorišta u opkoljenom ukrajinskom gradu Marijupolju ometeni su potpunim slomom socijalnih službi u gradu, rekao je bivši šef Donjecke oblasti Sergij Taruta.

Photos of what's left of the destroyed Drama Theatre in Mariupol that the city's administration says was bombed by Russia. The theatre was being used as a shelter for displaced people in the city.



