(RAT UŽIVO) Otkriveno šta je Bajden poručio Si Đinpingu tokom skoro dvočasovnog razgovora!

UŽIVO:

20:00 Šta je Bajden rekao kineskom predsedniku?

U razgovoru sa Sijem, Bajden je izneo posledice po Kinu ako podrži napad Rusije na Ukrajinu, prenosi CNN.

Razgovor lidera SAD i Kine bio je fokusiran na napad Rusije na Ukrajinu. Prema Beloj kući, Bajden je "opisao implikacije i posledice ako Kina pruži materijalnu podršku Rusiji" u skoro dvočasovnom telefonskom razgovoru sa kineskim liderom.

Bajden je izneo stavove Sjedinjenih Država i američkih saveznika i partnera o ovoj krizi. Detaljno je opisao napore SAD da spreče napad, a zatim odgovore na njega, "uključujući nametanje troškova Rusiji".

Bajden je istakao svoju podršku diplomatskom rešavanju krize. Dvojica lidera su se takođe složila oko važnosti održavanja otvorenih linija komunikacije za upravljanje konkurencijom između dve zemlje.

19:45 Hezbolah demantovao Ukrajinu: Naši ljudi se ne bore uz Rusiju

Šef libanskog Hezbolaha Sajed Hasan Nasralah negirao je danas tvrdnje iz Kijeva da ta militantna grupa poslala svoje borce i eksperte da se bore uz Rusiju u ratu u Ukrajini, prenela je libanska televizija Al Majadin.

- Niko iz Hezbolaha, ni borac, a ni stručnjak, nije otišao na ovo ratište, a ni na jedno drugo ratište koje postoji - rekao je Nasralah, prenosi Rojters.

Prošle nedelje, ruski predsednik dao je zeleno svetlo da do 16.000 dobrovoljaca sa Bliskog istoka budu raspoređeni uz ruske snage u Ukrajini.

19:30 Italija zaplenila zgradu ruskog biznismena Mordasova

Italija je zaplenila zgradu na Sardiniji vrednu 105 miliona evra koja je u vlasništvu ruskog bizinismena Alekseja Mordašova, saopšteno je danas iz kancelarije premijera Italije Marija Dragija.

Policija je 4. marta zaplenila njegovu jahtu dugačku 45 metara i vrednu 65 miliona dolara.

19:15 IOM: 6,5 miliona raseljenih i 3,2 miliona izbeglih iz Ukrajine

Agencija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM) saopštila je danas da je skoro 6,5 miliona ljudi raseljeno unutar Ukrajine, pored 3,2 miliona koji su već pobegli od ratnih sukoba iz te zemlje.

Procene Međunarodne organizacije za migracije sugerišu da se Ukrajina za samo tri nedelje sukoba ubrzano kreće ka sličnom stepenu raseljavanja kakav je bio u ratu u Siriji, a zbog kojeg je proterano oko 13 miliona ljudi iz svojih domova, prenosi AP.

18:55 Moskva: Uništili smo parkirane ukrajinske avione kod Lavova

Ruska vojska iskoristila je "pametno" oružje kako bi uništila ukrajinske avione parkirane u fabrici za popravke kod Lavova, a takođe je uništila i skladišta municije u blizini Nikolajeva i Voznesenka, izjavio je danas portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.

- Jutros, 18. marta, dalekometno ''pametno'' oružje pogodilo je nekoliko ukrajinskih vojnih objekata - kazao je Konašenkov.

On je dodao da, kao rezultat, grupa borbenih aviona u fabrici u blizini Lavova i skladišta kod Nikolajeva i Voznesenka su uništeni.

18:20 Putin i Makron razgovarali o Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je večeras telefonom sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom o situaciji u Ukrajini, saopštio je Kremlj.

- Na inicijativu francuske strane, održan je telefonski razgovor predsednika Rusije i Francuske. Razmena mišljenja o situaciji oko Ukrajine se nastavlja - navodi se u saopštenju.

Putin i Makron razgovarali su o pregovorima Moskve i Kijeva, dodaje se.

- Povodom zabrinutosti Emanuela Makrona, ruski predsednik je naglasio da ruske oružane snage koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji čine sve što mogu da sačuvaju živote civila - saopštava Kremlj.

18:00 Lukašenko: Ne planiram postavljanje nuklearnog oružja

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je danas da ne planira da postavlja nuklearno oružje u svoju zemlju, izrazivši nadu da se situacija neće toliko pogoršati da bi to učinio.

- Ne planiram da postavljam, proizvodim, stvaram i koristim nuklearno oružje ovde, protiv bilo koga. To nikada nije bilo u planovima beloruskog rukovodstva i u mojim planovima - rekao je Lukašenko u intervjuu za TV kanal TBS.

Odgovarajući na pitanje da li bi u slučaju pogoršanja situacije u Belorusiji biti potrebno raspoređivanje nuklearnog oružja, Lukašenko je izrazio nadu da to neće biti potrebno.

- Ne, mislim da neće doći to takve situacije. Mislim da nisu svi u Americi i na Zapadu poludeli do te mere da bismo ovaj problem rešili nuklearnim oružjem - rekao je beloruski predsednik.

17:30 Kina: Nijedna zemlja ne sme da koristi biološko oružje

Nijednoj zemlji ne bi trebalo pružiti šansu da izvodi istraživanja vezana za biološko oružje ni pod kojim izgovorom, izjavio je danas kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Džang Ðun.

- Kina se snažno protivi razvoju, posedovanju ili korišćenju biološkog ili hemijskog oružja bilo koje zemlje - naveo je Džang tokom sastanka Saveta bezbednosti UN oko ukrajinskog vojnog programa.

16:50 Član ruske delegacije: Moskva i Kijev su na pola puta po pitanju demilitarizacije Ukrajine

Član ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski rekao je da su neutralni status Ukrajine i njen neulazak u NATO teme oko kojih su Moskva i Kijev maksimalno približili svoje pregovaračke pozicije.

16:40 U Kijevu poginula ukrajinska baletska zvezda

Ukrajinska baletska zvezda Artjom Dacišin preminuo je u četvrtak od rana koje je zadobio tokom ruskog granatiranja, saopštilo je nekoliko njegovih kolega, piše Huffington post.

Dacišin je bio glavni igrač Nacionalne opere Ukrajine u Kijevu.

16:02 Bela kuća: Završen razgovor Bajdena i Si Đinpinga

Razgovor je počeo nešto posle 14 sati, a Bela kuća je oko 16 sati saopštila da je razgovor završen.

16:00 Micotakis: Grčka je spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da je njegova zemlja spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju.

On je u tvitu napisao da je Mariupolj centar grčke manjine u Ukrajini, grad drag njihovim srcima i simbol varvarstva rata.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

15:40 Kijev: Za Rusiju se bori oko 1.000 plaćenika iz Sirije

Ukrajina je danas saopštila da je ruska vojska navodno regrutovala skoro 1.000 plaćenika iz Sirije.

- Ruski okupatori, koji su pretrpeli ogromne gubitke tokom rata, već su regrutovali plaćenike iz trupa pod komandom režima Bašara al-Asada i takozvane vojske Hezbolaha - saopštio je generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

15:30 109 praznih dečjih kolica na trgu u Lavovu u čast poginulih mališana

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh