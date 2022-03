(RAT UŽIVO) U Kijevu poginula ukrajinska baletska zvezda!

UŽIVO:

16:40 U Kijevu poginula ukrajinska baletska zvezda

Ukrajinska baletska zvezda Artjom Dacišin preminuo je u četvrtak od rana koje je zadobio tokom ruskog granatiranja, saopštilo je nekoliko njegovih kolega, piše Huffington post.

Dacišin je bio glavni igrač Nacionalne opere Ukrajine u Kijevu.

16:02 Bela kuća: Završen razgovor Bajdena i Si Đinpinga

Razgovor je počeo nešto posle 14 sati, a Bela kuća je oko 16 sati saopštila da je razgovor završen.

16:00 Micotakis: Grčka je spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da je njegova zemlja spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju.

On je u tvitu napisao da je Mariupolj centar grčke manjine u Ukrajini, grad drag njihovim srcima i simbol varvarstva rata.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

15:40 Kijev: Za Rusiju se bori oko 1.000 plaćenika iz Sirije

Ukrajina je danas saopštila da je ruska vojska navodno regrutovala skoro 1.000 plaćenika iz Sirije.

- Ruski okupatori, koji su pretrpeli ogromne gubitke tokom rata, već su regrutovali plaćenike iz trupa pod komandom režima Bašara al-Asada i takozvane vojske Hezbolaha - saopštio je generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

15:30 109 praznih dečjih kolica na trgu u Lavovu u čast poginulih mališana

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh