(RAT UŽIVO) 'Moskva i Kijev su na pola puta po pitanju demilitarizacije Ukrajine!'

UŽIVO:

17:30 Kina: Nijedna zemlja ne sme da koristi biološko oružje

Nijednoj zemlji ne bi trebalo pružiti šansu da izvodi istraživanja vezana za biološko oružje ni pod kojim izgovorom, izjavio je danas kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Džang Ðun.

- Kina se snažno protivi razvoju, posedovanju ili korišćenju biološkog ili hemijskog oružja bilo koje zemlje - naveo je Džang tokom sastanka Saveta bezbednosti UN oko ukrajinskog vojnog programa.

16:50 Član ruske delegacije: Moskva i Kijev su na pola puta po pitanju demilitarizacije Ukrajine

Član ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski rekao je da su neutralni status Ukrajine i njen neulazak u NATO teme oko kojih su Moskva i Kijev maksimalno približili svoje pregovaračke pozicije.

16:40 U Kijevu poginula ukrajinska baletska zvezda

Ukrajinska baletska zvezda Artjom Dacišin preminuo je u četvrtak od rana koje je zadobio tokom ruskog granatiranja, saopštilo je nekoliko njegovih kolega, piše Huffington post.

Dacišin je bio glavni igrač Nacionalne opere Ukrajine u Kijevu.

16:02 Bela kuća: Završen razgovor Bajdena i Si Đinpinga

Razgovor je počeo nešto posle 14 sati, a Bela kuća je oko 16 sati saopštila da je razgovor završen.

16:00 Micotakis: Grčka je spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da je njegova zemlja spremna da obnovi bombardovano porodilište u Mariupolju.

On je u tvitu napisao da je Mariupolj centar grčke manjine u Ukrajini, grad drag njihovim srcima i simbol varvarstva rata.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

15:40 Kijev: Za Rusiju se bori oko 1.000 plaćenika iz Sirije

Ukrajina je danas saopštila da je ruska vojska navodno regrutovala skoro 1.000 plaćenika iz Sirije.

- Ruski okupatori, koji su pretrpeli ogromne gubitke tokom rata, već su regrutovali plaćenike iz trupa pod komandom režima Bašara al-Asada i takozvane vojske Hezbolaha - saopštio je generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

15:30 109 praznih dečjih kolica na trgu u Lavovu u čast poginulih mališana

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.



Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh