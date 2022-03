(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - Bajdena i Si Đinpinga: Putin se obraća narodu

* Bajden nazvao Putina "diktatorom ubicom"

* Danas pregovori Džozefa Bajdena i Si Đinpinga o Ukrajini

* SAD upozorila Kinu da će snositi posledice ako nastave da podržavaju Putina

* Razgovarali Zelenski i Makron

* Iz pozorišta u Mariupolju spaseno 130 ljudi

Činjenice:

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 23. dan, a svet i dalje čeka da vidi da li će pregovori dve strane rezultirati prekidom sukoba.

I dalje se vode borbe na području brojnih gradova, a do sada je iz Mariupolja, gde je situacija najkritičnija, evakuisano oko 30.000 ljudi.

Stejt Department je potvrdio da je jedan njihov državljanin pronađen mrtav u Ukrajini, a lokalne vlasti tvrde da je stradao tokom ruskog napada na Černigov. U pitanju je muškarac (65) iz Minesote, a američke vlasti nisu potvrdile pod kojim okolnostima je stradao.

Tokom jučerašnjeg dana NATO je ponovio da se neće vojno mešati u sukob u Ukrajini, a turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je još jednom razgovarao sa Putinom i ponudio mu da Turska bude domaćin sastanka predsednika Rusije i Ukrajine.

Iz časa u čas:

14:30 Počeo razgovor Putina i Si Đinpinga

Bezbedni video poziv američkog predsednika Džoa Bajdena sa kineskim predsednikom Si Đinpingom počeo je u nešto posle 14 časova, potvrdio je zvaničnik Bele kuće.

Kineski državni medij CCTV takođe je izvestio da je razgovor između dva svetska lidera u toku.

14:28 Putin se obraća narodu



14:15 Aerodrom u Mariupolju pod kontrolom DNR



Aerodrom Mariupolj je navodno u potpunosti prešao pod kontrolu snaga Donjecke Narodne Republike.

U centralnom delu grada borbe se nastavljaju, čuju se pucnjava i eksplozije. Glavni putevi koji vode ka centru blokirani su barikadama.

13:56 Baltičke zemlje proterale 10 ruskih diplomata

Letonija, Estonija i Litvanija proterale su 10 ruskih diplomata, saopštili su ministri spoljnih poslova tri baltičke zemlje. Litvanija je proterala četvoro, a Letonija i Estonija po troje ruskih diplomata.

13:54 Putin potpisao ukaz o ekonomskim merama

Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o dodatnim ekonomskim merama.

13:01 U Donjecku više od 50.000 ljudi nema vodu, grejanje i gas

Više od 50.000 ljudi na teritoriji Donjecka nema vodu, grejanje i gas zbog napada ukrajinskih trupa, saopštio je štab teritorijalne odbrane DNR.

12:20 Kuleba: Zelenski je spreman sutra da sedne sa Putinom

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba rekao je da je ukrajinski predsednik spreman da koliko sutra sedne za pregovarački sto sa Vladimirom Putinom, ukoliko ruski predsednik isto to želi.

12:04 Održana sednica ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o napretku specijalne operacije Oružanih snaga Rusije u Ukrajini.

- Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj međunarodnoj situaciji, nastavljena je razmena mišljenja o trenutnoj specijalnoj operaciji - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

12:00 Vatrogasci i dalje gase Barabašovo

Vatrogasci u Harkovu i dalje pokušavaju da ugase vatru na pijaci Barabašov, jednoj od najvećih u Evropi.

Prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, vatra je buknula nakon napada ruskih snaga u četvrtak oko 14 časova, a vatrogasci se više od 15 sati bore sa vatrenom stihijom.

11:51 Bugarska proteruje deset ruskih diplomata

Bugarska je proglasila deset ruskih diplomata personama non-grata. Oni imaju 72 sata da napuste zemlju

11:22 Poljska će predložiti mirovnu misiju za Ukrajinu

Poljska će uputiti formalni predlog o mirovnoj misiji za Ukrajinu na sledećem samitu NATO, objavio je danas poljski premijer Mateuš Moravjecki.

11:10 Kuleba: Spreman sam da pregovaram sa Lavrovom

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba rekao je da je spreman da detaljno pregovara sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom.

On je Lavrova nazvao najiskusnijim diplomatom na svetu.

11:05 Patrijarh Kiril razgovarao sa papom

Patrijarh Kiril je rekao da je razgovarao sa papom Franjom.

On smatra da će razgovor pomoći da se razvije zajednički pristup razvoju situacije u Ukrajini.

10:30 Putin: "Kijev bi da odugovlači"

Predsednik Rusije razgovorao je sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcu i rekao mu da Kijev pokušava da "odugovlači razgovore".

- Kijev bi da prolongira razgovore postavljajući nove, nerealne zahteve - rekao je Putin.

10:12 Lavrov: Sankcije zapada nas samo jačaju

Ruski šef diplomatije je rekao da su sankcije koje Zapad uvodi uvek jačale Rusiju.

09:56 Kina se oglasila uoči razgovora Bajdena i Si Đinpinga

Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan novinarima u Pekingu nekoliko sati uoči razgovora kineskog i američkog predsednika.

08:30 Zašto Bajden i Si pričaju baš sada i šta možemo očekivati od tog razgovora?

07:48 Eksplozije odjekuju i u Kijevu

U severnim delovima Kijeva čuju se eksplozije, a nad gradom se nadvio dim. Za sada nema zvaničnih potvrda u napadu. Sirene odjekuju u gradu jutros od 5.30

07:13 Rusija ponovo traži sednicu SB UN o biolaboratorijama u Ukrajini

Rusija će zatražiti hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na temu američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, a u vezi sa novootkrivenim podacima, rekao je u četvrtak na sastanku Saveta bezbednosti UN stalni predstavnik Ruske Federacije pri toj organizaciji Vasilij Nebenzja.

- U petak ćemo zatražiti hitan sastanak kako bismo ponovo razgovarali o temi američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, uzimajući u obzir nova dokumenta do kojih smo došli tokom specijalne vojne operacije - rekao je Nebenzja.

07:10 Zelenski nominovan za Nobela

Evropski parlamentarci nominovali su ukrajinskog predsednika za Nobelovu nagradu za mir

06:50 Ukrajinci srušili 14 ruskih letelica

Ukrajinske vlasti tvrde da su u četvrtak srušile 14 ruskih letelica, među kojima su 7 aviona, jedan helikopter i tri drona

06:36 Nastavljena evakuacija iz Kijeva

Više od 1.000 ljudi je u noći između četvrtka i petka evakuisano iz Kijeva. Ukrajinske vlasti navode da su evakuisani sada na bezbednom.

06:35 Četvoro civila stradalo u Donjecku

Rusija saopštila da je četvoro civila stradalo u napadu ukrajinskih snaga u Donjecku

06:32 Novi Zeland uveo sankcije Putinu

Novi Zeland uveo je sankcije ruskom predsedniku. Na listi se nalazi još 12 zvaničnika, članova Saveta za nacionalnu bezbednost.

Early morning Lviv. Smoke coming from west - in direction of airport. pic.twitter.com/n8OqUC4WEQ