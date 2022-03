(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - Eksplozije odjekuju u Lavovu: Danas razgovor Bajdena i Si Đinpinga

* Bajden nazvao Putina "diktatorom ubicom"

* Danas pregovori Džozefa Bajdena i Si Đinpinga o Ukrajini

* SAD upozorila Kinu da će snositi posledice ako nastave da podržavaju Putina

* Razgovarali Zelenski i Makron

* Iz pozorišta u Mariupolju spaseno 130 ljudi

Činjenice:

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 23. dan, a svet i dalje čeka da vidi da li će pregovori dve strane rezultirati prekidom sukoba.

I dalje se vode borbe na području brojnih gradova, a do sada je iz Mariupolja, gde je situacija najkritičnija, evakuisano oko 30.000 ljudi.

Stejt Department je potvrdio da je jedan njihov državljanin pronađen mrtav u Ukrajini, a lokalne vlasti tvrde da je stradao tokom ruskog napada na Černigov. U pitanju je muškarac (65) iz Minesote, a američke vlasti nisu potvrdile pod kojim okolnostima je stradao.

Tokom jučerašnjeg dana NATO je ponovio da se neće vojno mešati u sukob u Ukrajini, a turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je još jednom razgovarao sa Putinom i ponudio mu da Turska bude domaćin sastanka predsednika Rusije i Ukrajine.

Iz časa u čas:

06:36 Nastavljena evakuacija iz Kijeva

Više od 1.000 ljudi je u noći između četvrtka i petka evakuisano iz Kijeva. Ukrajinske vlasti navode da su evakuisani sada na bezbednom.

06:35 Četvoro civila stradalo u Donjecku

Rusija saopštila da je četvoro civila stradalo u napadu ukrajinskih snaga u Donjecku

06:32 Novi Zeland uveo sankcije Putinu

Novi Zeland uveo je sankcije ruskom predsedniku. Na listi se nalazi još 12 zvaničnika, članova Saveta za nacionalnu bezbednost.

Early morning Lviv. Smoke coming from west - in direction of airport. pic.twitter.com/n8OqUC4WEQ